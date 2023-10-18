عصر الذكاء الاصطناعي الجديد يأسر مخيلة العالم في “جيتكس جلوبال 2023”  

فيما تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الحدث الأضخم عالمياً للتكنولوجيا والشركات الناشئة، أطلقت دبي العنان لعصر جديد من الهيمنة العالمية للذكاء الاصطناعي خلال فعاليات معرض “جيتكس جلوبال 2023“.

ويجمع هذا الحدث الفريد، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي حتى 20 أكتوبر، ألمع العقول والحكومات ذات الرؤية الاستشرافية والشركات الأكثر تطوراً في العالم لإعادة رسم ملامح اقتصاد الذكاء الاصطناعي وصياغة مستقبل الثورة التكنولوجية التي يشهدها الكوكب.

“جيتكس جلوبال 2023” يستكشف مستقبل قطاع التنقل:

مع استمرار طرح تجارب السيارات الذاتية القيادة في مختلف دول العالم، ومن بينها دولة الإمارات، بدأ يتجلى تأثير آلية التنقل الجديدة على الحياة المجتمعية. وتعنى شركة سيارات التاكسي الروبوت “بوني. إيه آي” (Pony.ai)، البالغة قيمتها 8.5 مليارات دولار التي تمولها شركة تويوتا العملاقة، بتصميم المركبات الذاتية القيادة مع توزع نشاطها في وادي السليكون، وبكين، وقوانغتشو.

وخلال حديثه في “جيتكس جلوبال”، قال المؤسس المشارك والمدير المالي لشركة “بوني. إيه آي”، الدكتور ليو وانغ، إنه يرى إمكانية كبيرة للتوسع نحو منطقة الشرق الأوسط. فلطالما وفرت هذه المنطقة بيئة أعمال مواتية، وأبدت استعداداً لتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يعتبر يشجع إطلاق المشاريع المبتكرة.

وقال في هذا الصدد: “في ضوء القائمة المتنوعة التي يوفرها ’جيتكس جلوبال‘ من رواد التكنولوجيا العالميين كجهات عارضة، يتيح المعرض طيفاً واسعاً من التكنولوجيا المتطورة لعلامات السيارات الذاتية القيادة للمساعدة في تشكيل منظومات صناعية واسعة النطاق”.

ومع تصاعد حدة المنافسة في القطاع الناشئ لتكنولوجيا القيادة الذاتية، أعرب الدكتور وانغ عن ترحيبه بالموضوع، حيث قال: “لطالما كانت المنافسة موضع ترحيب كبير بالنسبة لنا باعتبار أن التكنولوجيا وإمكانات السوق تتطور بسرعة مذهلة. مما يجعل أي شركة لا ترغب بأن تكون اللاعب الوحيد في هذا المجال؛ وإنما تطمح للعمل وسط بيئة متنوعة بحيث نتمكن جميعاً من التقدم معاً”.

كبار مسؤولي التكنولوجيا يواجهون عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي:

يساهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعادة صياغة آلية عمل كبار مسؤولي التكنولوجيا، كونه يتطلب عقلية ومهارات جديدة لقيادة وإدارة فرق تطوير البرمجيات. ويجد كبار مسؤولي التكنولوجيا أنفسهم مضطرين لتبني الذكاء الاصطناعي التوليدي كأصل إستراتيجي وميزة تنافسية لتعزيز سبل الابتكار والتعاون بين المطورين مع معالجة التحديات والمخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل انتهاكات خصوصية البيانات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وشهد اليوم الثاني من معرض “جيتكس جلوبال” حضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في دولة الإمارات؛ للنسخة الأولى من “المؤتمر العالمي لرؤساء التكنولوجيا”، أكبر تجمع لمهندسي ومبتكري التكنولوجيا هذا العام.

وألقى معاليه كلمة رئيسية بهذه المناسبة أشاد فيها بجهود القائمين على معرض “جيتكس جلوبال 2023” و”المؤتمر العالمي لرؤساء التكنولوجيا”، ووصف الحدث بكونه منصة تجمع أفضل وألمع العقول كما تعزز تبادل الخبرات بين الشركات الناشئة والأفراد والعلماء من جميع أنحاء العالم لصياغة مستقبل التكنولوجيا.

المدن الذكية؛ المستقبل هو الآن:

تبنت أكثر من 50% من المدن الذكية تقنيات الذكاء الاصطناعي المدعومة بشبكة الجيل الخامس 5G، مما أثمر عن إمكانات اتصال أسرع وأكثر موثوقية للأجهزة المتصلة. لكن هذه الرؤية تواجه العديد من التحديات مثل المخاطر الخفية للأمن السيبراني، والمخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات التي تهدد كل خطوة نقوم بها، فيما تعرقل قضايا التشغيل البيني وتيرة التقدم.

وكان هناك جلسة حوارية رفيعة المستوى حول مستقبل المدن الذكية تناولت موضوع “تحويل حلم الحياد الكربوني إلى حقيقة: إزالة الكربون من المدن بحلول عام 2050”. وشارك في الجلسة كل من كريس وان، المدير المساعد للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في مدينة مصدر؛ وجوردي فاكير، الأمين العام للرابطة العالمية للمدن الكبرى؛ وسعادة الدكتور ناصر السعيدي، رئيس مجلس صناعات الطاقة النظيفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وتوماس ديباس، العضو المنتدب ورئيس قسم الشراكات في وزارة الخارجية الأمريكية.

وتناولت الجلسة الدوافع الحرجة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني في أسرع وقت ممكن، مستشهدة بعوامل عديدة مثل النمو السكاني. وشدد المتحدثون على المهمة المضنية للاستثمار في التنمية الحضرية المستدامة مع استكشاف الحلول المحتملة، بما في ذلك الإلغاء التدريجي لدعم الوقود الأحفوري لإعادة توجيه الموارد نحو أهداف الحياد المناخي، وفرض ضريبة للكربون، وجذب تمويل القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع التحول بمجال الطاقة.

وقد نجحت الدورة الثالثة والأربعون من معرض “جيتكس جلوبال“، التي تقام خلال الآن وتستمر حتى 20 أكتوبر 2023، مرة أخرى ببلوغ طاقتها الاستيعابية الكاملة في مركز دبي التجاري العالمي؛ حيث يستضيف الحدث ما يزيد على 6,000 جهة عارضة و180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة. ويحتضن معرضا “جيتكس جلوبال” و”إكسباند نورث ستار” 41 صالة على مساحة 2.7 مليون قدم مربع، وهذا يتجاوز النسخة السابقة بنسبة 40٪. ويجتمع تحت مظلتهما 1800 شركة ناشئة ونخبة من ألمع العقول وأكثر الشركات طموحاً لتحديد ودراسة وتطوير وتمكين الأجندات الرقمية للعالم.