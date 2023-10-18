طرق بسيطة لتحسين عمر البطارية في هاتف جوجل Pixel Fold

يُعدّ Pixel Fold أول هاتف قابل للطي من شركة جوجل، ويتميز بتصميم أنيق ويحتوي على كاميرا بمواصفات قوية وشاشة خارجية واسعة، ومعالج قوي وبطارية بسعة تبلغ 4821 ميلّي أمبير/ الساعة وغير ذلك من المواصفات والمزايا التي تجعله واحد من أفضل الهواتف القابلة للطي المتوفرة في الأسواق.

ولكن إذا كنت تستخدمه لأداء العديد المهام فستحتاج إلى شحنه يوميًا، لأن عمر بطارية هاتف Pixel Fold لا تتجاوز يومًا واحدًا في حالة عدم تفعيل وضع حفظ الطاقة المفرط (Extreme Battery Saver).

ومع ذلك، هناك بعض الطرق البسيطة التي يمكنك اتباعها لتحسين عمر البطارية في هاتف جوجل Pixel Fold وسنذكر منها ما يلي:

1- تقليل سطوع الشاشة:

يتسبب السطوع العالي للشاشة في استنزاف طاقة بطارية هاتف Pixel Fold بسرعة، ولتحسين عمر البطارية في هذا الهاتف، يمكنك تقليل سطوع الشاشة أو تفعيل السطوع التكيفي الذي يغير سطوع الشاشة تلقائيًا بناءً على البيئة المحيطة.

ولتقليل سطوع الشاشة، اتبع الخطوات التالية:

مرر إلى الأسفل بإصبعين من أعلى الشاشة. حرك مؤشر السطوع إلى الجهة اليُسرى لتقليل سطوع الشاشة في Pixel Fold.

ولتفعيل السطوع التكيفي، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختر (الشاشة) Display. فعّل خيار (السطوع التكيفي) Adaptive brightness.

2- تقييد التطبيقات المُستهلكة لطاقة البطارية:

قد يستهلك واحد من التطبيقات كمية كبيرة من طاقة البطارية في Pixel Fold. ويمكنك تحديد مثل هذه التطبيقات من الإعدادات وتقييدها في هاتفك لتحسين عمر البطارية. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختر (البطارية) Battery. انقر فوق (استخدام البطارية) Battery Usage. حدد تطبيقًا من التطبيقات التي تستنزف طاقة البطارية أكثر من غيرها، ثم فعّل خيار (تقييد) Restricted. قيّد التطبيقات الأخرى المستنزفة لطاقة البطارية.

3- تفعيل مزية الاتصال التكيفي:

تتحكم مزية (الاتصال التكيفي) Adaptive connectivity في اتصالات الشبكة في هاتفك لتحسين أداء الجهاز، وذلك بالتبديل تلقائيًا بين شبكات 5G وشبكات 4G لإطالة عمر البطارية.

يمكنك تفعيل هذه المزية باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختر (الشبكة والإنترنت) Network and internet. انقر فوق خيار (الاتصال التكيفي) Adaptive connectivity. فعّل خيار (استخدام الاتصال التكيفي) Use adaptive connectivity.

4- تفعيل الوضع الداكن:

يُساعد تفعيل الوضع الداكن في هاتف Pixel Fold في إطالة عمر البطارية، ويمكنك تفعيله باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختر (الشاشة) Display. فعّل خيار (الوضع الداكن) Dark theme.

5- تعطيل مزية Smooth display:

يساعد تعطيل مزية Smooth display في تقليل استنزاف طاقة البطارية في هاتف Pixel Fold بالحد من معدل تحديث الشاشة ليصل إلى 60 هرتزًا فقط. ولتعطيل هذه المزية، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختر (الشاشة) Display. عطّل خيار (Smooth Display).

ومع أن هذه الطريقة من شأنها تحسين عمر البطارية في هاتفك، فقد تلاحظ تأخرًا أثناء التنقل بين التطبيقات والتمرير عبر الشاشة.