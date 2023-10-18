دبي الرقمية تُخرّج دفعتين من “برنامج قيادات الأمن الإلكتروني” في جيتكس جلوبال 2023

احتفلت دبي الرقمية بتخريج الدفعتين الثانية والثالثة من برنامج قيادات الأمن الإلكتروني “CISO Executive Program”، الذي يأتي ضمن مبادرة “سايبر نود” إحدى مبادرات مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني التابع لمركز دبي للأمن الإلكتروني في دبي الرقمية، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في معرض “جيتكس جلوبال 2023” المُقام حاليًا في مركز دبي التجاري العالمي.

ويسعى البرنامج إلى تنمية قدرات ومهارات القياديين في مجال الأمن الإلكتروني بمختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، والقطاع الخاص. كما يشكّل فرصة كبيرة للمسؤولين في مجال الأمن الإلكتروني في الإمارة، حيث يركّز على تزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكّنهم من الحصول على شهادة “قائد الأمن الإلكتروني CISO”.

وتتضمن الدفعتين الثانية والثالثة 26 مشاركاً من 22 جهة حكومية من إمارة دبي والشارقة وأبوظبي، فيما بدأ المجمع البرنامج التدريبي للدفعة الرابعة، الذي يستمر لمدة 5 أشهر بمعدل أربعة أيام تدريبية من كل شهر.

نظمت #دبي الرقمية خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023 حفل تخريج الدفعتين الثانية والثالثة من برنامج قيادات الأمن الإلكتروني "CISO Executive Program" والذي يأتي ضمن مبادرة سايبر نود إحدى مبادرات مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني التابع لمركز دبي للأمن الإلكتروني. pic.twitter.com/zCJwssVk2F — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 17, 2023

ويتضمّن برنامج “قيادات الأمن الإلكتروني” سيناريو تدريبيًا لقادة أمن المعلومات يحاكي المخاطر الإلكترونية العالمية المحتملة الحدوث، إذ يوفّر بيئة واقعية وفعّالة لاختبار قدرات الأمن الإلكتروني، بهدف تطوير خبرات المشاركين في البرنامج وتدريبهم على التعامل باحترافية تامة مع مختلف المخاطر السيبرانية.

وقال عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني: “نحقق اليوم إنجازاً جديداً في مسيرة برنامج قيادات الأمن الإلكتروني مع تخريج الدفعتين الثانية والثالثة، الأمر الذي يُعزز إستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني التي تهدف إلى توظيف الابتكارات التكنولوجية لدعم وحماية منظومة الخدمات الرقمية، وتأهيل جيل جديد من الخبراء المتخصصين في الأمن السيبراني، مما يُكرّس ريادة مدينة دبي العالمية في هذا المجال، ويضع حلولًا متقدمة تلبي احتياجات وتطلعات الجهات”.

ويُقدم برنامج “قيادات الأمن الإلكتروني” فهمًا أشمل للمشاركين حول أدوارهم في مؤسساتهم، إلى جانب إتاحته الفرصة لهم للتفاعل والتواصل مع خبراء بمجال الأمن السيبراني.

كما يُسلط الضوء على قوانين و تشريعات الأمن السيبراني، وتخطيط وتنفيذ خارطة طريق إستراتيجية الأمن السيبراني للمؤسسات. إضافة إلى مناقشة أبرز المواضيع في مجال التحوّل الرقمي وتحديات الأمن، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وأمان السحابة، والمرونة السيبرانية، وإدارة الأزمات ومعالجة الحوادث.

وقد كُرم أفضل 3 فائزين في تحدي (التقاط العلم الإماراتي) بهدايا تزيد قيمتها على 40 ألف درهم إماراتي، بما يشمل: دورات تدريبية ضمن مبادرة سايبر نود. كما كُرِّم الفائز في تحدي المئة يوم الذي أعلنه مركز دبي للأمن الإلكتروني في سبتمبر 2023، بمبلغ قدره 20 ألف درهم، وذلك على تقديمه مشروع تطوير حل مفتوح المصدر لاكتشاف ومنع الاختراقات السيبرانية وتنبيه المستخدمين لحظة حدوثها.