“جيتكس جلوبال” يحفز توسع منظومة التكنولوجيا العالمية عبر إطلاق نسخته الأوروبية في برلين

انطلق معرض “جيتكس جلوبال 2023″، أضخم معرض للتكنولوجيا في العالم، بنسخته الأكبر على الإطلاق هذا الأسبوع وسط حضور دوليّ واسع على مدار ثلاثة أيام. ورسخ المعرض مكانته الآن على نطاقٍ أوسع بالإعلان عن إطلاق نسخته القادمة في القارة الأوروبية ليقود بذلك زخم توسع مجتمع التكنولوجيا العالمي في الأسواق الدولية.

جاء الإعلان عن معرض “جيتكس أوروبا 2025” اليوم (18 أكتوبر) خلال حفل توقيعٍ ومؤتمر صحفي في معرض “جيتكس جلوبال” الثالث والأربعين، الذي تجاوز طاقته الاستيعابية مرةً أخرى هذا العام في مركز دبي التجاري العالمي؛ حيث يستقبل خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 6000 عارض وأكثر من 180 ألف مشاركٍ من 180 دولة.

يعتبر “جيتكس جلوبال” العلامة التجارية الأوسع تأثيراً بين الفعاليات المختصة بالتكنولوجيا، حيث يحظى بشعبية واسعة بين أوساط خبراء التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم. وسيقوم الآن بإنشاء ممر دولي يربط مسؤولي التكنولوجيا العالميين بفرص التطوير البحثي والتجاري في الاقتصاد الرقمي الأكثر تقدماً على مستوى العالمي.

سيتولى تنظيم معرض “جيتكس أوروبا” شركة “كون العالمية” – المتخصصة بتنظيم الفعاليات الدولية والتابعة لمركز دبي التجاري العالمي – بالشراكة مع مركز المعارض في برلين، وسيقام خلال الفترة الفترة من 21 إلى 23 مايو 2025.

يعتبر “جيتكس أوروبا” ثاني المشاريع الخارجية لعلامة “جيتكس” بعد إطلاقها التاريخي لمعرض “جيتكس أفريقيا” في المغرب في مايو 2023، والذي صنفته مؤسسات مستقلة بأنه أفضل إطلاق لحدث تكنولوجي على مستوى العالم.

ومن خلال البعثات الاستكشافية التي نظمها المعرض في الأسواق الصاعدة الأكثر ديناميكية في العالم، بات “جيتكس جلوبال” الآن حلقة الوصل الأبرز لربط مستقبل الاقتصادات في دبي وأفريقيا والآن أوروبا.

وحضر حفل التوقيع الرسمي لإطلاق المعرض بين “كون العالمية” ومركز المعارض في برلين معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ورئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي؛ وفرانزيسكا جيفي، نائب عمدة برلين وعضو مجلس الشيوخ للشؤون الاقتصادية والطاقة والشركات.

وبهذه المناسبة قال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ورئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: “تعتبر برلين شريكاً طبيعياً وتوأماً حقيقياً لدبي. ولا شك أن التوجه نحوها يثبت قدرتنا على نقل أفضل وألمع العقول من المنطقة إلى أوروبا، وإعادتهم في الوقت المناسب إلى دبي. إنه زخم مستمر بدأ مع انطلاق ’جيتكس أفريقيا‘، ونأمل أن نجعل ’جيتكس أوروبا‘ الحدث التكنولوجي الأنجح على مستوى القارة”.

من جانبها صرحت عضو مجلس الشيوخ جيفي: “تعد برلين الوجهة المثلى لاستضافة ’جيتكس‘ في أوروبا، فنحن نتشارك الرؤية ذاتها في ربط مجتمع المبتكرين العالمي واستخدام التقنيات الجديدة أولاّ بأول”.

وأضافت جيفي: “تقع برلين في قلب القارة الأوروبية، وهي موطن لواحدة من أكثر منظومات المشاريع الناشئة حيويةً في العالم، وتعدّ وجهة رئيسية للمواهب والاستثمار. ويسعدنا أن نتعاون مع جيتكس جلوبال في سعينا لدفع عجلة التحول وتعزيز قوة الابتكار في ألمانيا وأوروبا”.

أدى الارتفاع الكبير في الطلب الدولي على توسيع نطاق “جيتكس” واستكشاف أسواق جديدة إلى فكرة عقد “جيتكس أوروبا 2025” في ألمانيا – الاقتصاد الأكبر في أوروبا – وتسريع الاقتصادات المستقبلية عبر رؤية التحول الرقمي التي تتمحور حول تنمية المواهب والابتكار والاستثمار التكنولوجي المدفوع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جهتها قالت تريكسي لوه ميرماند، الرئيس التنفيذي لشركة “كون العالمية” المنظمة لمعرض جيتكس أوروبا: “يسعى ’جيتكس‘ إلى إحداث تأثير إيجابي واسع في القطاعات والاقتصادات المستهدفة، ويتحقق هذا التأثير عندما تجتمع الحكومات والأشخاص الأكثر ابتكاراً من مختلف القطاعات والثقافات مع طموح مشترك وانفتاح صادق على التعاون معاً. ويتمحور ’جيتكس جلوبال‘ في صميمه حول قوة التكنولوجيا والشعوب، وهو الجوهر البسيط نفسه الذي يرتكز عليه أيضاً ’جيتكس أوروبا‘. وسنعمل جاهدين لنكون على مستوى ثقة مجتمع التكنولوجيا العالمي، وسنبدي ذات المستوى العالي من الالتزام بالتوسع نحو أهم الأسواق في العالم”.

من جانبه قال ماريو توبياس، الرئيس التنفيذي لمركز المعارض في برلين: “بإطلاق جيتيكس أوروبا نكون قد نقلنا إلى برلين واحداً من أبرز الفعاليات الدولية في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة. وسنتعاون مع ’كون العالمية‘ لاستقطاب مجتمع التكنولوجيا الأوروبي بكامله بما فيه من مبرمجين ومطورين ومسؤولين تنفيذيين ومستثمرين ورواد أعمال وممثلي السياسات العامة والعلوم والبحوث. ويسرنا أن نتعاون معاً اليوم في وضع الأساس لذلك كله”.

وأضاف توبياس: “يعد ’جيتكس أوروبا‘ إضافة مهمة لمحفظتنا من المعارض التقنية الأخرى؛ حيث يغطي مجموعة كاملة من موضوعات الرقمنة بما فيها: الذكاء الاصطناعي، والميتافيرس وتقنية البلوك تشين، والأمن السيبراني، والاتصالات، وتكنولوجيا المناخ، والتنقل المستقبلي، وغيرها”.

