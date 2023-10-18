تصميم واقيات الفم الذكية لمراقبة إصابات الرأس المحتملة

مختلف أنواع الرياضات التي نمارسها اليوم نتعرض فيها لخطورة ما وقد نحتاج إلى نوع من الوقاية لتلافي أي إصابة خطرة.

أعلنت شركة Prevent Biometric تطوير واقي الفم الذكي لمراقبة الصدمات (IMM) والحاصل على براءة اختراع، ويمكن لهذا الواقي تصميمه خصيصا لكل لاعب مع تميزه بالشحن اللاسلكي والمزامنة في الوقت الفعلي.

واقي الفم لمراقبة الصدمات قادر على أن يقيس التسارع الخطي والتسارع الزاوي بالإضافة إلى الموقع والاتجاه وعدد التأثيرات التي يرصدها، وكل واقي فم يمكن تخزينه في علبة الشحن المرفقة معه والتي تعمل أيضا على تعقيمه باستخدام الاشعة فوق البنفسجية.

وفي حال كان هناك عدد كبير من اللاعبين، قدمت Prevent Biometric حقيبة الفريق Prevent Team Case المتضمنة 27 علبة وشاحن معاً. يمكن الوصول إلى البيانات والتنبيهات الصادرة عن الواقيات من خلال تطبيق الهاتف المحمول أو على الموقع الخاص به.

بفضل هذه التقنية، أعلنت World Rugby أنها ستقدم واقيات الفم الذكية لمراقبة إصابات الرأس المحتملة كجزء من إجراءاتها الجديدة لرعاية لاعبي الرجبي، وقد قررت تأمين مبلغ أولي وقدره 2 مليون يورو لدعم تبني التكنولوجيا من قبل مختلف الاتحادات والمسابقات والأندية، وستظهر هذه التكنولوجيا لأول مرة في مسابقة الرجبي للسيدات WXV هذا الشهر.

سيرسل واقي الفم الذكي تنبيهات فورية لما يحدث مع اللاعب أثناء الأحداث المتسارعة إلى الأطباء المتواجدين في الملعب.

ويتعين على لاعبي الرجبي ارتداء واقيات الفم الذكية في كل من التدريبات والمباريات، مما يمكن المدربين من إدارة التدريبات على نحو أفضل، وتحسين مهارات إيقاف الخصم وتقييم عبء التدريبات لكل لاعب.

اللاعب الذي يعاني من تأثر شديد في الرأس – أعلى من 70 جرام و 4000 راديان / الثانية المربعة للرجال أو 55 جرام و 4000 راديان / الثانية المربعة – سيتم إخراجه وفحصه.

على الرغم من وجود واقيات الفم الذكية منذ بضع سنوات، إلا أن قدرة الحصول على بيانات الضرر المباشر للصدمات أثناء المباراة نفسها وليس بعدها، تعتبر أمرا جديدا. من المتوقع أن نشهد انتشار هذه التقنية في المزيد من الرياضات العالمية للحفاظ على صحة اللاعب بقدر ما أمكن.