إطلاق “ياسمينة” المساعد الذكي الاصطناعي الشبيه بالبشر خلال جيتكس جلوبال 2023

أطلقت شركة (يانغو) Yango، وهي شركة تكنولوجيا عالمية، مساعد الذكاء الاصطناعي الناطق باللغة العربية، الذي يتمتع بالذكاء العاطفي ويُدعى (ياسمينة) Yasmina، وذلك خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023، المُقام حاليًا في مركز دبي التجاري العالمي.

يُعد هذا المساعد الذكي رفيقًا متعاطفًا يتخطى المهام الأساسية مثل: بث الموسيقى أو تشغيل الأجهزة المنزلية الذكية. ولكن ما يميز ياسمينة عن المساعدين الآخرين هو القدرة على الحفاظ على حوارات شيقة وممتعة ومتناسقة لتشعر وكأنك تتحدث إلى شخص حقيقي.

يُعد النموذج اللغوي الكبير الخاص الذي يضم أكثر من تعبير لغوي مشتق هو الذي يجعل ياسمينة قادرة على المحافظة على محادثة سلسلة وودية شبيهة بالإنسان، وذلك بمساهمة المئات من محترفي المحتوى الذين قاموا بتحرير وتحسين حوارات ياسمينة وإتقانها.

وتجدر الإشارة إلى مشاركة عدد كبير من الأشخاص من ذوي الإختصاص في مدن مختلفة من المملكة العربية السعودية منها الرياض وجدة والدمام وغيرها في تدريب ياسمينة للتعرف على مجموعة واسعة من أنماط الكلام والنغمات واللهجات.

كما بإمكان ياسمينة التعرف على ما إذا كان المستخدم ذكرًا أم أنثى، وتفهم اللهجات العربية الرئيسية، وتتحدث اللهجة الخليجية بطلاقة، وستتمكن قريبًا من التحدث وفهم اللغة الإنجليزية.

وعلى المستوى العملي، تعمل ياسمينة كمركز للمنزل الذكي: بحيث يمكنك أن تطلب من ياسمينة ضبط درجة حرارة الغرفة، أو تشغيل المكنسة الكهربائية، أو البحث عن وصفة جديدة. إنها أكثر من مجرد تطبيق على هاتفك، حيث يمكن إدماج ياسمينة في تطبيقات وأجهزة منزلية ذكية أخرى، منها مكبرات الصوت الذكية.

وفي هذا الصدد؛ قال سامر محمد، المدير الإقليمي لياسمينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يانغو: ” تتمثل رسالتنا في يانغو (Yango) تحويل التقنيات العالمية إلى خدمات يومية للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، لذا أنشأنا مساعداً ذكياً يتحدث اللغة العربية الذي يجعل من المهام اليومية مهمة ممتعة ويتناسب تماماً مع أي منزل في دول مجلس التعاون الخليجي”.

يمكنك التسجيل للمشاركة في الاختبار التجريبي العام لياسمينة عبر الرابط: Yasmina.yango.com، وإذا كنت من زوار معرض جيتكس جلوبال 2023، يمكنك مقابلة ياسمينة في جناح يانغو في القاعة 14، الجناح F40.