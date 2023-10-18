أفضل هواتف Infinix في عام 2023

توفر شركة Infinix مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية بمواصفات مختلفة وبأسعار متفاوتة، وتتميز هذه الشركة بتوفير هواتف ذكية من الفئة المتوسطة بمواصفات جيدة، بالإضافة إلى الهواتف ذات المواصفات العالية، ومنها المصمم خصوصًا لمحبي اللعب بألعاب الفيديو مثل: هاتف Infinix GT 10 Pro.

وفيما يلي سنذكر بعض أفضل هواتف Infinix في عام 2023:

1- هاتف Infinix Hot 30 :

يضم هاتف Infinix Hot 30 شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس يبلغ 6.78 بوصات، وبدقة قدرها 1080×2460 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (Helio G88) من Mediatek الثُماني النُوى والمصنع بتقنية 12 نانومتر، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم (XOS 12.6).

يحتوي هاتف Infinix Hot 30 على بطارية بسعة تبلغ 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 33 واطًا، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية هما: 128 أو 256 جيجابايت.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 0.08 ميجابكسل، ويمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 1440 بكسلًا، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، ويمكنها تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع هاتف Infinix Hot 30 بسعر قدره 489 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة حجمها 256 جيجابايت.

2- هاتف Infinix GT 10 Pro:

يُعدّ هاتف Infinix GT 10 Pro خيارًا جيدًا إذا كنت بحاجة إلى هاتف مصمم للألعاب ويُباع بسعر متوسط. إذ يضم هذا الهاتف شاشة من نوع (AMOLED) بقياس يبلغ 6.67 بوصات، وبدقة قدرها 1080 × 2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

ويعمل Infinix GT 10 Pro بمعالج (Mediatek Dimensity 8050) الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 6 نانومتر، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المُستخدم XOS 13.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا. ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وخيار من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة حجمها 256 جيجابايت.

يضم هاتف Infinix GT 10 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 2 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، ويمكنها تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع هاتف Infinix GT 10 Pro بسعر قدره 1549 ريالًا سعوديًا.

3- هاتف Infinix Hot 30i:

يضم هاتف Infinix Hot 30i شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس يبلغ 6.56 بوصات، وبدقة قدرها 720×1612 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (Unisoc T606) الثُماني النُوى والمصنع بتقنية 12 نانومتر، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 12 المُعتمد على واجهة المستخدم ( XOS 10.6).

يحتوي هاتف Infinix Hot 30i على بطارية بسعة تبلغ 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 18 واطًا، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 4 أو 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية هما: 64 أو 128 جيجابايت.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 0.08 ميجابكسل، ويمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، ويمكنها تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع هاتف Infinix Hot 30i بسعر قدره 390 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة حجمها 128 جيجابايت.

4- هاتف Infinix note 30 pro:

يضم هاتف Infinix note 30 pro شاشة من نوع (AMOLED) بقياس يبلغ 6.67 بوصات، وبدقة قدرها 1080×2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (Mediatek MT8781 Helio G99) الثُماني النُوى والمصنع بتقنية 6 نانومتر، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم ( XOS 13).

يحتوي هاتف انفنكس note 30 pro على بطارية بسعة تبلغ 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 68 واطًا، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة حجمها 256 جيجابايت.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 2 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل، ويمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 1440 بكسلًا، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، ويمكنها تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع هاتف Infinix note 30 pro بسعر قدره 929 درهمًا إماراتيًا.