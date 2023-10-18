“آنكر إنوفيشنز” تطرح مجموعة جديدة من الحلول المبتكرة في جيتكس جلوبال 2023

طرحت شركة (آنكر إنوفيشنز) Anker Innovations، مجموعة متنوعة ومبتكرة من المنتجات التي تشمل علامات تجارية متعددة في “جيتكس جلوبال 2023“، وهو ما يؤكد التزامها بتقديم حلول ذكية ومتصلة للمستهلكين والقطاعات المتعددة.

وتشكل العلامتان التجاريتان “يوفي سيكيوريتي” eufy Security و”ساوند كور” Soundcore Audio محط الاهتمام الأبرز ضمن المنتجات الجديدة التي تطرحها الشركة خلال معرض جيتكس جلوبال 2023.

إذ يُعيد نظام المراقبة “يوفي سيكيوريتي” eufy Security تعريف مفهوم المراقبة الأمنية المنزلية الحديثة بجرأة من خلال الكشف عن كاميرا “يوفي كام إي 330” eufy Cam E330 المصنفة من الدرجة الأولى، والمصممة لتوفير مزايا مراقبة أمنية عالية الدقة بدعم من تقنية “بايونك مايند” BionicMind المبتكرة.

وإلى جانب أن كاميرا “يوفي كام إي 330” eufy Cam E330 تعد الاسم الرديف للوضوح الذي لا نظير له، حيث توفر رؤية نهارية وليلية عالية الوضوح بدقة (4K HD)، فهي تضمن أيضاً جعل كل صورة يتم التقاطها نابضة بالحياة ومحدّدة المعالم، وذلك نتيجة لتزويدها بمستشعر فائق الحساسية وقدرات رؤية ليلية ملونة لا تفوّت أي تفاصيل، بصرف النظر عن ظروف الإضاءة.

يعمل “نظام التتبع عبر الكاميرا” (Cross-Camera Tracking) الفائق التطور، إلى جانب تقنية “بايونك مايند” BionicMind على تسريع عملية مراجعة الأحداث، إلى جانب أنه يحسن ويقوي أيضاً قدراتك الأمنية من خلال إدماج خاصية التعرف على الوجه التي تُميّز، بذكاء تام، بين أفراد العائلة والزوار الغرباء.

علاوة على ذلك، بفضل احتوائها على ميزة التشفير المتقدم الذي يحمي بياناتك، توفر كاميرا “يوفي كام إي 330″eufy Cam E330 مشغل تخزين قوي بسعة 1 تيرابايت يمكنه حفظ التسجيلات المستمرة الواردة من أربع كاميرات “يوفي كام إي 330″eufy Cam E330 لمدة تصل إلى 10 أيام، مع إمكانية توسيع نطاق التخزين المحلي لغاية 16 تيرابايت لحفظ محتوى يصل لغاية 6 أشهر من اللقطات الأمنية التي يتم تسجيلها لمدة 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع.

كما تضم المنظومة الأمنية “يوفي سيكيوريتي” eufy Security كاميرا “سولو كام اس 340” SoloCam S340، وهو جهاز فائق التطور يمزج بسلاسة بين التقدم التكنولوجي والتصميم المرتكز على المستخدم، مما يضمن مراقبة مساحاتك بدقة وذكاء لا مثيل لهما.

ومن إحدى المزايا البارزة في كاميرا “سولو كام اس 340” SoloCam S340 نظام الكاميرا المزدوجة، الذي يوفر تغطية بانورامية شاملة ويزيل بشكل فعال أي نقاط عمياء محتملة.

بالإضافة لذلك، تعد كاميرا “سولو كام اس 340” SoloCam S340 نموذجاً يُحتذى به للاستدامة واليقظة المستمرة من خلال وظائفها التي تعمل بالطاقة الشمسية، مما يعني أنه بمجرد تركيبها، فإنها تعمل بشكل دائم، مما يوفر حماية دائمة لأي منزل من دون الحاجة إلى استبدال البطارية أو التدخل اليدوي.

ولتفادي أي عوامل قد تشوش على نطاق الرؤية والمساحات الخاضعة لمراقبتها، تتميز كاميرا “سولو كام اس 340″SoloCam S340 بدقة رؤية (3K) فائقة الوضوح وخاصية تكبير/تصغير مذهلة تبلغ أكثر من 8 أضعاف، مما يضمن تصوير كل التفاصيل بدقة فائقة الوضوح، بدءاً من التعرف على الوجوه وحتى تحديد الأشياء البعيدة. كما أن لديها ذاكرة مدمجة بسعة 8 جيجابايت وتصنيف (IP67).

سيتوفر نظام “يوفي سيكيوريتي” 4K اللاسلكي (بروفيشنال 24×7) وكاميرا “يوفي كام إي 330″eufy Cam E330 وكاميرا “سولو كام اس 340″eufy Solocam S340 في السوق بحلول نهاية عام 2023.

بالانتقال إلى الحلول الصوتية المزمع طرحها في حدث جيتكس جلوبال 2023، تبرز سماعات الرأس “ساوندكور سبيس ون” Soundcore Space One، المتميزة بتصميمها المبتكر وتقنية إلغاء الضوضاء المتقدمة، باعتبارها الرفيق المثالي للمسافر، مما يضمن تجربة سمعية غامرة أينما ذهبت.

فيما يتعلّق بمكبرات الصوت التي تعمل بتقنية “بلوتوث”، فإن “ساوند كور موشن اكس 600″Soundcore Motion X600 ، لا يبرز فقط كأول مكبر صوت محمول عالي الدقة في العالم، ولكنه أيضاً تحفة فنية تنطوي على تجربة صوت محيطي رائعة، حيث صُمم ببراعة ليغمر المساحة المحيطة بك بأجواء موسيقية نابضة بالحياة من خلال كونها سمّاعة لاسلكية تتميز بصوت عالي الدقة وتقنية صوت مبتكرة.

وفي هذا الصدد، قال فراز مهدي، المدير العام لشركة “انكر إنوفيشنز” الشرق الأوسط وأفريقيا: “تؤكد مشاركتنا في جيتكس جلوبال 2023 التزامنا بتقديم حلول تقنية مبتكرة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة على نطاق أوسع. وتجسّد مجموعتا “يوفي سيكيوريتي” eufy Security و”ساوند كور” Soundcore Audio، على وجه الخصوص، مدى التزامنا وتفانينا في توفير حلول موثوقة ومتقدمة وسهلة الاستخدام. وهذه المنتجات، إلى جانب أنها تلبي الاحتياجات الفوريّة للسوق، فهي توفّر أيضاً لمحة عن مستقبل الحياة الذكية والمتصلة. نحن متحمسون لعرض مجموعة واسعة من المنتجات التي سيتم طرحها على مدار العام، مما يعزز مكانتنا وتواجدنا في المنطقة.”

شاحن آنكر:

تقدم شركة آنكر شاحن “المكعّب” Cube 3 في 1 المبتكر مع “ماج سيف” MagSafe، وهو حلّ شحن متميز تم تصميمه بدقّة لتلبية متطلبات مستخدمي “آيفون” من آبل، مع الاستفادة من قدراته المغناطيسية. إلى جانب أن حلّ الشحن المبتكر هذا يضمن كفاءة شحن فعّال لأجهزتك، فهو يقدّم أيضاً بيئة شحن أنيقة وخالية من الفوضى، ومصممة خصيصًا للتكنولوجيا المغناطيسية المدمجة في أجهزة “آبل”.

بالإضافة لذلك، يعمل الشاحن المتنقل “باور بنك” “آنكر برايم” Anker Prime سعة 20,000 مللي أمبير/الساعة، على تحويل مفهوم الشحن الفائق السرعة إلى واقع، مما يضمن شحن أجهزة متنوعة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تتطلب طاقة هائلة، بسرعة عندما تحتاج إليها. يشتمل هذا الجهاز الصغير الحجم والعالي الكفاءة، على بطارية قوية تبلغ سعتها 20,000 مللي أمبير/ الساعة، مما يجعله الرفيق المثالي للاستخدام اليومي والسفر، وهو ما يضمن عدم انقطاع الطاقة أبداً عن الأشخاص.

يتوفر شاحن “المكعّب” Cube 3 في 1 الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يتوفر شاحن “آنكر برايم” سعة 20,000 مللي أمبير/ الساعة خلال الربع الأخير من عام 2023.

محطة الطاقة المحمولة من “آنكر”:

هناك حل مبتكر آخر متوفر حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي محطة الطاقة المحمولة “آنكر سوليكس اف 1500” Anker SOLIX F1500 التي تعد بتوفير طاقة موثوقة ويعتمد عليها، بالإضافة إلى أنها تعد أيضاً بفترة استخدام طويلة ولا مثيل لها في السوق. إن ما تتسم به محطة الطاقة المحمولة “آنكر سوليكس اف 1500” Anker SOLIX F1500 من مزايا فائقة، مثل تقنية “هايبرفلاش” HyperFlash والتحكم الذكي في التطبيقات، يجعلها ليس مجرد محطة طاقة وحسب؛ بل نموذجاً مثالياً للاستقرار والموثوقية، مما يضمن حصولك على الطاقة متى وأينما كنت في حاجة إليها، وهو ما يشير إلى نقلة نوعية وجديدة كلياً في مفهوم حل الطاقة المتنقلة القادرة على الصمود والتحمل أمام اختبار الزمن.

“آنكر ميك” AnkerMake:

تعرض شركة آنكر طابعة “آنكر ميك ام 5 سي” AnkerMake M5C 3D ثلاثية الأبعاد في جيتكس جلوبال 2023. التي من المقرر أن تصل إلى الإمارات العربية المتحدة في وقت مبكر من عام 2024، ليست مجرد طابعة ثلاثية الأبعاد؛ بل بوابة لترجمة الأفكار إلى واقع ملموس بفضل دقتها الرائعة وواجهتها السهلة الاستخدام وإمكانيات الطباعة المتنوعة التي توفّرها.

وباعتبار أن الشرق الأوسط يعدّ مركزاً للإبداع والمشاريع، تتميز طابعة “آنكر ميك ام 5 سي” AnkerMake M5C بتقديم مجموعة كبيرة من المزايا، مثل: سرعة الطباعة العالية والدقة الرائعة والقدرة على التعامل مع مواد الطباعة المختلفة، ومن ثم تمكين المبدعين والمعلّمين ورجال الأعمال من وضع النماذج الأولية والتصميم والابتكار دون قيود.

جهاز العرض “نيبولا” Nebula:

تحت مظلة أجهزة العرض “نيبولا” Nebula، طرحت الشركة جهاز العرض “نيبولا مارس 3” Nebula Mars 3، وهو جهاز عرض محمول متوفّر حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويَعدُ برفع مستوى تجارب التخييم والأماكن الخارجية إلى آفاق غير مسبوقة.

إن جهاز العرض “نيبولا مارس 3” ليس مجرد جهاز عرض عادي، فهو يحوّل أي مساحة إلى سينما خاصة بك، حيث يتميز بسطوع مذهل يبلغ 1,000 شمعة حسب معايير المعهد الوطني الأميركي (ANSI)، وحجم شاشة يصل إلى 200 بوصة كحد أقصى، ودقّة مذهلة تبلغ 1080 بكسل، مما لا يضمن إمكانية مشاهدة كل العناصر المرئية فحسب، بل استكشافها بكل أبعادها، حتى في المساحات البرّية.

أجهزة (يوفي) eufy:

من المقرر أيضاً أن تطرح أجهزة “يوفي” eufy Appliances مكنسة “يوفي كلين اكس 9 برو” eufy Clean X9 Pro، وهو حل تنظيف ذكي وشامل مصمم لجعل صيانة المنزل سهلة وفعّالة قدر الإمكان.

تعدّ هذه المكنسة الآلية دليلاً راسخاً على التنظيف الذكي والمستقل، وهي تتمتع بمزايا استثنائية، مثل تقنيّة “3 دي مابينج” 3D Mapping و”نافيجيشن” Navigation، التي تضمن مسارات تنظيف دقيقة وفعّالة، بالإضافة إلى تقنيّة التوربين المزدوج ( Twin-Turbine)، التي توفّر شفطاً قوياً لالتقاط الأوساخ والرمال والحطام بشكل فعّال.

ومن خلال محطّة التفريغ التلقائي، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بما يصل إلى 30 يوماً من التنظيف بدون استخدام اليدين، مما يجعلها الرفيق المثالي للأشخاص الذين يعيشون في دول المنطقة لمواكبة وتلبية متطلبات أسلوب حياتهم المزدحم. تتوفر مكنسة “يوفي كلين اكس 9 برو” eufy Clean X9 Pro الآن في عبر الإنترنت وفي المتاجر.

يمكنك بزيارة شركة “آنكر إنوفيشنز” في معرض جيتكس جلوبال 2023 في القاعة 14 جناح E30 لاستكشاف مستقبل الحياة الذكية.