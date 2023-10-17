TSMC تحصل على إعفاء لاستيراد المعدات الأمريكية لمصانعها في الصين

رغم العقوبات المفروضة بين الطرفين خاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، فإن شركة أشباه الموصلات TSMC حصلت على إعفاء خاص لاستيراد المعدات والتقنيات الأمريكية الضرورية لمصانعها في الصين.

وفقا لقائمة العقوبات الأمريكية، فإن أحدث قواعد التصدير التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة في شهر أكتوبر 2022 تمنع بيع الأدوات والتقنيات اللازمة لإنتاج رقاقات أقل من دقة تصنيع 14 نانومتر أو 16 نانومتر، ورقاقات ذاكرة NAND ثلاثية الأبعاد مع أكثر من 127 طبقة، ورقاقات DRAM ICs أقل من 18 نانومتر إلى الجهات الصينية.

هذه المعلومات وصلت من خلال تصريح وزير الاقتصاد التايواني وانغ مي لوكالة رويترز موضحا أن شركة TSMC حصلت على ترخيص لمدة عام واحد فقط لتزويد مصانعها الصينية بمعدات تصنيع الرقاقات المنتجة في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا يعني إمكانية الشركة شحن معدات تصنيع الرقاقات الأمريكية إلى الصين دون تراخيص استيراد فردية لكل أداة تحتاجها في كل مرة، لكن الترخيص الذي حصلت عليه محدد المدة: 12 شهر فقط.

وفي الوقت نفسه، ذكر المتحدث باسم TSMC أن الشركة تقدمت بطلب إلى الحكومة الأمريكية للحصول على تصريح VEU وهو – ترخيص معتمد غير محدد المدة – لاستيراد المعدات اللازمة إلى الصين في مدينة نانجينغ. مع التنويه، أن ترخيص VEU موجود منذ عام 2007 لكن TSMC لم تكن بحاجة إليه في الماضي.

سيؤدي انضمام TSMC لهذه المبادرة إلى تخليص الشركة من عبء الحصول على تصاريح منفصلة لكل عملية استيراد وتبسيط عملية الشراء وضمان سير عمل مصانعها في الصين، وهو ما فعلته كل من سامسونج و SK Hynix في الآونة الأخيرة عبر حصولهما على ترخيص دائم لاستيراد الأدوات المطلوبة لمصانعهما في الصين.