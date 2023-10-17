وزارة الصحة ووقاية المجتمع تشارك في معرض جيتكس جلوبال 2023

تشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في معرض جيتكس جلوبال 2023؛ المُقام حاليًا في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تستعرض الوزارة على منصتها حزمة من أحدث مبادراتها ومشاريعها الصحية الرقمية.

وتأتي مشاركة الوزارة في “جيتكس جلوبال” في إطار تسليط الضوء على أحدث مشاريعها وخدماتها الصحية المبتكرة التي تتماشى مع خططها لتعزيز مسيرة التحول الرقمي وإستراتيجيتها المستقبلية القائمة على تسريع عمليات الرقمنة، وذلك بناء على مؤشرات إستراتيجية الحكومة الرقمية 2025، ووفق توجيهات القيادة الحكيمة، في استشراف مستقبل الخدمات الصحية في الدولة، لتقديم خدمات رقمية متكاملة وسهلة وسريعة ومصممة لتلبية احتياجات المتعاملين، بالاستفادة من بنية تحتية رقمية عالمية المستوى.

وتقدم الوزارة للمختصين والمهتمين فرصة للاطلاع على تجربة متميزة للحلول التقنية الصحية، لتلبية الاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية، وترسيخ مكانتها كواحدة من أهم رواد التحول الرقمي الحكومي في منصتها رقم 26 ضمن جناح الحكومة الرقمية في القاعة رقم 18.

وتندرج مشاركة الوزارة في فعاليات معرض “جيتكس جلوبال 2023” في إطار خططها لتبادل الخبرات والتجارب ودعم ومواكبة النظم المعلوماتية الذكية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشاريعها الرقمية المبتكرة والمرتكزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى تطوير تجربة المتعاملين، وتقديم خدمات ميسرة ومتميزة. والتعرف عن كثب على ابتكارات الشركات التقنية العالمية المشاركة.

وتؤكد الوزارة أن إستراتيجيتها الشاملة والمتكاملة الهادفة إلى إرساء هيكلية عمل رقمية متكاملة، قائمة على المعرفة من خلال توفير حلول مبتكرة في إدارة البيانات الصحية وفق أرقى الممارسات العالمية، وتواصل تطوير منظومة صحية رقمية متكاملة وتعزيز ممكناتها، لدعم جاهزية القطاع الصحي في استشراف مستقبل الخدمات الصحية.

ويُعد معرض جيتكس جلوبال 2023، الحدث الأبرز على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا، ويشارك فيه هذا العام ما يزيد على 6,000 جهة عارضة و180 ألف مسؤول تنفيذي في مجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة.

وسيوفر معرض جيتكس جلوبال 2023 على مدار أيامه الخمسة أحدث التقنيات التكنولوجية في عالم الذكاء الاصطناعي مع استضافة فعاليات مثل “الذكاء الاصطناعي في كل شيء،، أكبر معرض لحلول ومفاهيم الذكاء الاصطناعي هذا العام، الذي سيشهد مشاركة 1000 شركة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإظهار قدرات هذه التكنولوجيا.