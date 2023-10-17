هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تكشف غداً عن حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في منتدى التقنية الرقمية .. عاجل

تكشف هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية غداً الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023، عن حجم وأرقام سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المملكة لعام 2022، وفرص الاستثمار في القطاع وسوق البرمجيات، وتمكين نماذج أعمال الاقتصاد الرقمي، وذلك خلال النسخة الثالثة من منتدى التقنية الرقمية التي تقام برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في فندق فور سيزونز بمدينة الرياض، تحت شعار “برمجيات رائدة لاقتصاد رقمي مزدهر”، الذي تنظمه الهيئة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضحت الهيئة أن المنتدى سيركز بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين على عدد من المحاور الرئيسية التي تتناول تمكين سوق البرمجيات، وأثرها في تنمية الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى أبرز التقنيات الحيوية في المجال، والتي تسهم بدورها في تنمية قطاع التقنية.

كما دعت الهيئة المهتمين والمختصين لحضور المنتدى ومتابعة أعماله عبر زيارة صفحة المنتدى على الموقع الإلكتروني للهيئة: https://www.cst.gov.sa/sl/i85