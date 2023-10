دبي الرقمية تفتتح فعاليات مشاركة المنصة الرئيسية لحكومة دبي في “جيتكس جلوبال 2023”

افتتحت دبي الرقمية فعاليات المنصة الرئيسية لحكومة دبي في معرض “جيتكس جلوبال 2023” وذلك في نسخته الثالثة والأربعين التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة ما يزيد على 40 جهة حكومية وخاصة في إمارة دبي.

وتستعرض دبي الرقمية من خلال المنصة مجموعة كبيرة من خدماتها ومشاريعها الرقمية، كما تُطلق العديد من المشاريع والخدمات الجديدة التي تعمل من خلالها على تحقيق وتمكين إستراتيجيتها ودعمها بالمزيد من المشاريع المبتكرة نحو رقمنة الحياة بالكامل في مدينة دبي.

وأكد سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية أن المنصة الرئيسية لحكومة دبي في “معرض جيتكس جلوبال 2023″ تشكل إطلالة على ملامح المستقبل الرقمي لدبي، حيث تلعب التكنولوجيا الحديثة والمتطورة دوراً محورياً في إسعاد السكان من خلال تجارب رقمية سهلة وسريعة وتكاملية. يوجد على منصة دبي الرقمية هذا العام 40 جناحاً يمثل كل منها جهة حكومية أو خاصة، ولكل منها مجاله المختلف، لكنها جميعاً تشترك في هدف واحد وهو جعل دبي عاصمة رقمية عالمية، وترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية ملهمة”.

