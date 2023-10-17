دبي الرقمية تفتتح فعاليات مشاركة المنصة الرئيسية لحكومة دبي في “جيتكس جلوبال 2023”

افتتحت دبي الرقمية فعاليات المنصة الرئيسية لحكومة دبي في معرض “جيتكس جلوبال 2023” وذلك في نسخته الثالثة والأربعين التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة ما يزيد على 40 جهة حكومية وخاصة في إمارة دبي.

وتستعرض دبي الرقمية من خلال المنصة مجموعة كبيرة من خدماتها ومشاريعها الرقمية، كما تُطلق العديد من المشاريع والخدمات الجديدة التي تعمل من خلالها على تحقيق وتمكين إستراتيجيتها ودعمها بالمزيد من المشاريع المبتكرة نحو رقمنة الحياة بالكامل في مدينة دبي.

وأكد سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية أن المنصة الرئيسية لحكومة دبي في “معرض جيتكس جلوبال 2023″ تشكل إطلالة على ملامح المستقبل الرقمي لدبي، حيث تلعب التكنولوجيا الحديثة والمتطورة دوراً محورياً في إسعاد السكان من خلال تجارب رقمية سهلة وسريعة وتكاملية. يوجد على منصة دبي الرقمية هذا العام 40 جناحاً يمثل كل منها جهة حكومية أو خاصة، ولكل منها مجاله المختلف، لكنها جميعاً تشترك في هدف واحد وهو جعل دبي عاصمة رقمية عالمية، وترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية ملهمة”.

انطلاق اليوم الأوّل من معرض #جيتكس_جلوبال 2023, مركز دبي التجاري العالمي.

تفضلوا بزيارة المنصة الرئيسية لحكومة #دبي

نتطلّع إلى رؤيتكم! #دبي_الرقمية Day 1 of #GITEXGlobal at the Dubai World Trade Centre has begun.

Join us at the #Dubai Government Pavilion. #DigitalDubai pic.twitter.com/4bEfb1K6kT — Digital Dubai دبي الرقمية (@DigitalDubai) October 16, 2023

مشاريع دبي الرقمية:

تُسلط دبي الرقمية الضوء من خلال المنصة الموحدة على المشاريع المهمة لجميع مؤسساتها التابعة لها، ففي مجال الأمن السيبراني، تستعرض مستجدات مشاريع “المها” نظام المسح المتطور الذي يكتشف جميع الأصول الرقمية لجهات دبي الحكومية في الشبكة المعلوماتية في الإمارات وخارج الإمارات والثغرات الموجودة في هذه الأصول الرقمية مع تصنيف خطورتها بدقة عالية وتوفير الطريقة المثلى لسد هذه الثغرات.

إلى جانب مشروع “واجهة برمجة تطبيقات دبي”، البوابة المصممة لتمكين المستخدمين والمطورين ومتخصصين الأمن الإلكتروني من تقييم واجهات البرمجة التطبيقية الخاصة بهم واختبارها، وتحديد الثغرات ونقاط الضعف في طلبات واجهة البرمجة التطبيقية المقدمة لمساعدة المطورين والمستخدمين في إصلاح وتأمين واجهات البرمجة التطبيقية الخاصة بهم.

كذلك تتضمن المشاريع “مرقاب “، وهو جهاز فعلي يتم تثبيته في شبكة الجهة الحكومية للمساعدة في اكتشاف الأنشطة المشبوهة والحوادث الأمنية. ويتم منحه للجهات التي لا تملك وسيلة أو أداة داخلية أو إدارة للمعلومات والأحداث الأمنية (SIEM).

فضلاً عن مبادرة “مركز العمليات الأمنية السيبرانية” الذي يقوم بمراقبة أداء الأمن السيبراني للجهات الحكومية من خلال نظام عمليات الأمن السيبراني المركزي SOC كما يساعد في اكتشاف أي حوادث أمنية وقياس وقت استجابة الجهة المعنية لإصلاح التهديدات أو الخروقات الأمنية.

ومشروع “أساس” الذي يوفر تفاصيل حول الامتثال للوائح أمن المعلومات ونضجها، كما يسرع من وتيرة عمليات التدقيق، ويوسع تغطية الأساليب والممارسات المعتمدة، إلى جانب تمكين إجراء تعديلات مستقبلية على أساليب التنظيم والتدقيق.

وفي مجال البيانات، تستعرض دبي الرقمية مشروع “اعرف متعاملك” الذي يهدف إلى تقديم نظرة شاملة عن هوية الفرد سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً أو مستثمراً افتراضياً لتزويده بخدمات حكومية استباقية ومصممة وإيجابية. ومشروع “التعداد اللحظي لسكان دبي”، الذي يُعد مبادرة استباقية رائدة على مستوى المدينة، وهي خطوة بديلة عن التعداد التقليدي المعتمد على الزيارات الميدانية للأسر لتقديم سجل سكاني لحظي يتمتع بجودة عالية وتغطية شاملة مع مراعاة تطبيق أفضل الممارسات العالمية والمنهجيات والتوصيات الدولية في عملية التحول الإحصائي الرقمي لعملية جمع البيانات.

بالإضافة إلى مشروع “الموقع الإلكتروني لإحصاءات دبي DSC Website” وهو الموقع الرسمي لإحصاءات الامارة في مختلف المجالات ويضم أحدث التقارير الإحصائية ويعتبر البوابة الرئيسية لجميع خدمات المركز والتي تشمل منظومة الإحصاء الرقمي والخارطة الإحصائية ونظام الإحصاء التفاعلي المتاح للجمهور بالإضافة إلى بوابة استطلاعات الرأي.

ومنصة “حديث دبي Dubai Talks” التي تساعد في توفير فهم أعمق لتصورات الناس عن مجتمع دبي من خلال جمع البيانات عن آراء الناس ومشاعرهم.

إلى جانب مشروع “تمكين استطلاعات الرأي”، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسات الحكومية في إمارة دبي من تنفيذ الدراسات الاستطلاعية المتعلقة بالفئات المعنية لديها ذاتياً باستخدام حلول تقنية متقدمة ووفقاً للمعايير الإحصائية العلمية.

ومشروع “مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2024″، الذي يعتبر من المسوح الإستراتيجية الأساسية في عمليات التخطيط ودعم القطاع الاجتماعي والاقتصادي في مجتمع إمارة دبي. إضافة إلى مشروع “لوحة دبي ” وهي لوحة بيانات لحظية تقدم لمحة شاملة حول مؤشرات المدينة من أجل اتخاذ قرارات مبنية على البيانات في مختلف القطاعات الأساسية لإمارة دبي.

وبالنسبة لمشاريع مؤسسة دبي الرقمية تستعرض المنصة مشروع “دبي AI” المنصة التفاعلية التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي التوليدي والتي طورتها دبي الرقمية. وهي مصدر شامل وتفاعلي وموحد للمعلومات، يتم تغذيتها بشكل مستمر بمعلومات من مصادرها الرسمية، بحيث تُغطي كافة قطاعات المدينة.

وتُعد المنصة مساعداً رقمياً شخصياً للمتعامل، صُممت بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل الإجابة عن استفسارات وأسئلة المتعاملين بشكل لحظي وتفاعلي. ومشروع “الهوية الرقمية” التي تعد أول هوية وطنية رقمية آمنة للمواطنين والمقيمين والزوار في دولة الإمارات. وكانت دبي الرقمية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة أبوظبي الرقمية قد أطلقت الإصدار 5.0 من الهوية الرقمية بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاقها. إلى جانب مشروع “تجارب المدينة الرقمية” الذي يهدف إلى تطوير تجارب رقمية متكاملة ومتصلة وسلسة في المدينة مع الحكومة المحلية والاتحادية والقطاعات الخاصة بالمواطنين، والمقيمين والزوار والشركات من ضمنها: تبادل المنح السكنية، إدارة إقامات العمال، الحصول على منحة أرض سكنية، إدارة إقامات العمالة المنزلية، الحصول على الرعاية الطبية، شراء وبيع مركبة، إعداد وإدارة المركبات الكهربائية، أحسن الله عزاءكم، وتشييد وصيانة المباني.