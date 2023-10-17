“تحكم” تستعرض منظومتها في الذكاء الاصطناعي في جيتكس جلوبال 2023

تشارك الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم” في معرض جيتكس جلوبال 2023، ابتداءً من اليوم وحتى العشرين من أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستعرض “تحكم” خلال المعرض منظومة خدمات السلامة العامة، إلى جانب عرضها للحلول الخاصة في التنقل الذكي، وما يصاحبه من منتجات تُسهم في حركة التنقل، إسهاماً منها في رفع جودة الحياة، إلى جانب ذلك تستعرض “تحكم” منظومتها المتكاملة في استخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الإطار، تعرض “تحكم” ابتكاراتها ومنتجاتها وحلولها التي تعتمد على منظومة الذكاء الاصطناعي التي تمتلكها في مجالي السلامة العامة والتنقل الذكي، والتي منها منظومة العين الحضرية، والمواقف الذكية، و”سيارة حلول تحكم في السلامة العامة”، والواقع المختلط، وعرض منتج طائرة الدرون.

بالإضافة إلى منظومة وحلول إدارة الحشود، إلى جانب العديد من الحلول المطورة بواسطة منظومة الذكاء الاصطناعي التي تمتلكها “تحكم”، ومنها المساعد الشخصي لـ”تحكم”، الذي تم تطويره بواسطة الحاسوب الفائق، الذي يدعم بكفاءة عالية التعامل مع المهام المعقدة ومعالجة البيانات الضخمة بسرعة فائقة.

وتواصل “تحكم” سعيها الهادف إلى التوسع في ابتكار المنتجات القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والإسهام بفاعلية في تعزيز مفهوم السلامة العامة، وصولاً إلى تحقيق رؤيتها “أن تكـون شـركة إقليمية رائدة فـي تقديـم التقنيـات المبتكـرة”.

ويُعد معرض جيتكس جلوبال 2023، الحدث الأبرز على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا، ويشارك فيه هذا العام ما يزيد على 6,000 جهة عارضة و180 ألف مسؤول تنفيذي في مجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة.

وسيوفر معرض جيتكس جلوبال 2023 على مدار أيامه الخمسة أحدث التقنيات التكنولوجية في عالم الذكاء الاصطناعي مع استضافة فعاليات مثل “الذكاء الاصطناعي في كل شيء، وهو أكبر معرض لحلول ومفاهيم الذكاء الاصطناعي هذا العام، الذي سيشهد مشاركة 1000 شركة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإظهار قدرات هذه التكنولوجيا.