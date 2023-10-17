إنتل تعلن رسميًا سلسلة المعالجات المكتبية Raptor Lake

أعلنت إنتل رسميا إطلاق سلسلة المعالجات المكتبية Raptor Lake من الجيل الرابع عشر بأداء قوي وأسعار مناسبة.

السلسلة الجديدة من المعالجات المكتبية تضم 6 إصدارات لتلبي متطلبات اللاعبين والمستخدمين على حد سواء، والمعالج الأقوى من هذه السلسلة هو Core i9-14900K. كل الإصدارات قابلة لكسر السرعة دون قيود، لكن الفرق بين إصدار KF هو عدم تضمنه معالج رسومي مدمج على عكس إصدار K.

الإصدار الأول Core i9-14900K قادم مع 24 نواة و 32 خيطا ويعمل بتردد قياسي يصل إلى 3.2 جيجاهيرتز، مع تقنية Thermal Velocity Boost يمكن أن يصل تردد المعالج إلى 6 جيجاهيرتز، وذاكرة مخبأة من المستوى الثالث بحجم قدره 36 ميغابايت، وذاكرة مخبأة من المستوى الثاني بحجم قدره 32 ميغابايت.

ويتضمن معالج رسومي مدمج UHD Graphics 770 مع دعم ذاكرة DDR5 بتردد 5600 ميغاهيرتز و ذاكرة DDR4 بتردد 3200 ميغاهيرتز وتتسع المنصة التي يعتمد عليها المعالج ذاكرة بحجم 192 جيجابايت. يستهلك المعالج 125 واط من الطاقة واقصى معدل استهلاك يصل إلى 253 واط. يبلغ سعر المعالج 589 دولارا.

الإصدار الثاني Core i9-14900KF قادم بالمواصفات نفسها والفرق فقط انه لا يتضمن معالج رسومي مدمج. يبلغ سعره 564 دولارا.

الإصدار الثالث Core i7-14700K قادم مع 20 نواة و 28 خيطا ويعمل بتردد قياسي يصل إلى 3.4 جيجاهيرتز، مع تقنية Thermal Velocity Boost يصل تردد المعالج إلى 5.6 جيجاهيرتز، وذاكرة مخبأة من المستوى الثالث بحجم قدره 33 ميغابايت، وذاكرة مخبأة من المستوى الثاني بحجم قدره 28 ميغابايت.

ويتضمن معالج رسومي مدمج UHD Graphics 770 مع دعم لذاكرة DDR5 بتردد 5600 ميغاهيرتز و ذاكرة DDR4 بتردد 3200 ميغاهيرتز وتتسع المنصة التي يعتمد عليها المعالج ذاكرة بحجم 192 جيجابايت. يستهلك المعالج 125 واط واقصى معدل استهلاك يصل إلى 253 واط. يبلغ سعر المعالج 409 دولارا.

الإصدار الرابع Core i7-14700KF قادم بالمواصفات نفسها والفرق فقط انه لا يتضمن معالج رسومي مدمج. يبلغ سعره 384 دولارا.

الإصدار الخامس Core i5-14600K قادم مع 14 نواة و 20 خيطا ويعمل بتردد قياسي يصل إلى 3.5 جيجاهيرتز، وذاكرة مخبأة من المستوى الثالث بحجم قدره 24 ميغابايت وذاكرة مخبأة من المستوى الثاني بحجم قدره 20 ميغابايت.

و يتضمن المعالج الرسومي المدمج UHD Graphics 770 مع دعم ذاكرة DDR5 بتردد 5600 ميغاهيرتز و ذاكرة DDR4 بتردد 3200 ميغاهيرتز وتتسع المنصة التي يعتمد عليها المعالج ذاكرة بحجم 192 جيجابايت. يستهلك المعالج 125 واط واقصى معدل استهلاك يصل إلى 181 واط. يبلغ سعر المعالج 319 دولارا.

الإصدار السادس Core i5-14600KF قادم بالمواصفات نفسها والفرق فقط انه لا يتضمن معالج رسومي مدمج. يبلغ سعره 294 دولارا.

من المزايا قدوم هذا الجيل الجديد مع أداة Extreme Tuning Utility (XTU) لتوفر كسر سرعة موجه بالذكاء الاصطناعي مما يسهل عملية كسر السرعة على المستخدم لكي يحقق أفضل الترددات.

علق السيد روجر تشاندلر، نائب رئيس شركة إنتل والمدير العام لمجموعة حوسبة العملاء، محطات العمل والحواسيب الموجهة للمتحمسين قائلا “منذ طرح معماريتنا الهجينة عالية الأداء، استمرت إنتل برفع مستوى أداء المعالجات المكتبية. ومع معالجات Core من الجيل الرابع عشر، نؤكد مرة أخرى سبب لجوء المتحمسين إلى إنتل للحصول على أفضل تجربة مكتبية متاحة في السوق اليوم”

المعالجات المركزية الجديدة متوافقة مع اللوحات الأم الحالية من سلسلة 600/700، وكل ما سيكون عليك فعله هو تحديث إصدار بيوس اللوحة والاستمتاع بتجربتك.

شاركتنا إنتل نتائجها الخاصة من ناحية الأداء لتؤكد أن معالجات Core من الجيل الرابع عشر تحقق زيادة في أداء الألعاب بنسبة تصل إلى 23% مقارنة بالمعالجات المنافسة، مع المزايا الجديدة التي تساعد اللاعبين مثل Application Optimization (APO) و Thread Director.

وكشفت إنتل أن سلسلة المعالجات المكتبية من الجيل الرابع عشر مزودة بدعم متكامل لشبكات Wi-Fi 6/6E و Bluetooth 5.3، إضافة إلى دعم منفصل لتقنيتي Wi-Fi 7 و Bluetooth 5.4 اللاسلكية الجديدة. وتشمل أيضا دعم Thunderbolt 4 و Thunderbolt 5 مع ما يصل إلى 80 جيجابت / الثانية من عرض النطاق الترددي ثنائي الاتجاه.

سلسلة المعالجات المكتبية Raptor Lake ستكون متوفرة للشراء بدءا من اليوم لدى مختلف مواقع الشراء.