إريكسون تستحوذ على انتباه زوار جيتكس جلوبال 2023 بعرضها الحيّ للرياضة الغامرة

استحوذت شركة إريكسون على انتباه زوار معرض جيتكس جلوبال 2023، بما قدمه جناحها في القاعة رقم 21، من عرض فريد من نوعه، سلط الضوء على مزايا وفوائد تقطيع الشبكة على شبكة الجيل الخامس لمزودي خدمات الاتصالات وللمستهلكين على حد سواء.

ويؤكد الحل الذي استعرضته الشركة أمام الزوار على إمكانية مشاركة المشجعين بشكل غامر في أنشطة الأندية الرياضية، لا سيما في مجال كرة القدم، فضلاً عن فرص الأعمال التي يقدمها من خلال تقطيع الشبكة، وتعرّض واجهات برمجة التطبيقات على شبكة الجيل الخامس.

ويمكن لمزودي خدمات الاتصالات، من خلال الجمع بين إمكانات شبكة الجيل الخامس المستقلة، وتقنيات تقطيع الشبكات وتعرّض واجهات برمجة التطبيقات، تقديم تجارب جديدة وغامرة لعشاق الرياضة، بما يؤدي إلى تدفقات إيرادات جديدة.

واستعرضت إريكسون في خلال منصة معرض جيتكس، كيف يمكن لتطبيق خاص بمشجعي الرياضة، يدعم المزايا التي توفرها هذه التقنيات، أن يوفر المزايا الخاصة باللعب، والكاميرات التي يتحكم فيها المستخدم، وعمليات إعادة اللعبة من جديد، ومستويات الاشتراك المتدرجة، لتعزيز التجارب الشخصية وعمليات الشراء داخل الملعب.

وقد بات لدى الأندية الرياضية الآن مع هذه الحلول المتطورة فرصة لاستكشاف مجموعة واسعة من نماذج المشاركة المباشرة مع المشجعين، وذلك من خلال التعاون مع شركاء متخصصين في التكنولوجيا والاتصال. وفضلاً عن الأفكار التي تهدف إلى زيادة المشاركة في الملاعب وعلى الأرض، فقد بات هناك إمكانية كبيرة لتوليد إيرادات جديدة عبر قاعدة المشجعين بأكملها، وتهدف إريكسون في هذا المجال سريع التطور إلى تقديم أفضل تجربة ممكنة في أي مكان وأي وقت. ويعد تقطيع الشبكة وشبكة الجيل الخامس المستقلة وتعرض واجهات برمجة التطبيقات من عوامل التمكين الرئيسية لمزودي خدمات الاتصالات لتقديم هذه التجربة الفريدة، وتحقيق إيرادات اشتراك جديدة هائلة من “الإضافات” التي ستقدمها استناداً إلى حجم قاعدة المعجبين، وليس حجم استاد اللعب.

ولتسليط الضوء بشكل أكبر على فوائد تقطيع الشبكة وفرص تعزيز تجارب العملاء، قدمت إريكسون عرضاً توضيحياً لـ “تجربة تعليم الواقع الموسع لتقنية الجيل الخامس”.

وبالإضافة إلى العروض التوضيحية لتقطيع الشبكات، أظهر عرض حيّ يجسد كوكب الأرض، بعنوان “Sustainability Globe الكرة الأرضية المستدامة”، مدى أهمية الاتصال لبناء عالم أكثر شمولاً واستدامة، في تأكيد على التزام إريكسون بتوفير اتصال من أجل مستقبل مستدام.