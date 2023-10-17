تقدم شركة Vivo العديد من الخيارات الممتازة لفئات مختلفة من المستخدمين، فهناك هواتف مناسبة للطلاب، وأخرى مصممة لمحبي ألعاب الفيديو وبعضها مصممة لمحبي التصوير الفوتوغرافي، كما توجد هواتف مصممة لأداء المهام اليومية البسيطة مثل: الدردشة، وتصفح الويب، وغيرها. وبسبب هذا التنوع تمكنت Vivo من اكتساب مكانة خاصة في السوق العربية كواحدة من أفضل الشركات المصنعة للهواتف الذكية.

ومع توفر العديد من الخيارات من الهواتف الذكية التي تطرحها فيفو في السوق، ستحتاج إلى تعرّف أبرز المزايا والمواصفات التي تتمتع بها أفضل تلك الهواتف لتتمكن من الاختيار منها.

ولمساعدتك في ذلك، سنذكر فيما يلي مواصفات بعض أفضل هواتف Vivo في عام 2023 التي يمكنك الاختيار منها بحسب المواصفات التي تبحث عنها وبحسب ميزانيتك:

1- هاتف Vivo V29 Pro:

يبدو تصميم هاتف vivo V29 Pro من الخلف مطابقًا لتصميم هاتف V29، باستثناء عدسات الكاميرا الخلفية، إذ يحتوي الطراز الأحدث على كاميرا إضافية.

يضم هذا الهاتف شاشة من نوع (AMOLED) بقياس يبلغ 6.78 بوصات، وبدقة قدرها 1260×2800 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وذروة سطوع تصل إلى 1300 شمعة/ المتر المربع.

يعمل هاتف فيفو V29 Pro بمعالج (Dimensity 8200) من Mediatek الثُماني النُوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم Funtouch 13.

يحتوي V29 Pro على بطارية بسعة تبلغ 4600 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 80 واطًا وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال 18 دقيقة.

يتوفر هذا الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة حجمها 256 جيجابايت.

يضم هاتف فيفو V29 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، أما الثالثة فتبلغ دقتها 8 ميجابكسل. ويمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، ويمكنها تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع هاتف vivo V29 Pro بسعر يبدأ من 480 دولارًا.

2- هاتف Vivo V29:

يضم هاتف Vivo V29 شاشة من نوع (AMOLED) بقياس يبلغ 6.78 بوصات، وبدقة قدرها 1260×2800 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يعمل هاتف فيفو V29 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 778G 5G) الثُماني النُوى والمصنع بتقنية 6 نانومتر، ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم Funtouch 13.

يحتوي V29 على بطارية بسعة تبلغ 4600 ميلي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 80 واطًا وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال 18 دقيقة. ويتوفر هذا الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية هما: 128 أو 256 جيجابايت.

يضم هاتف فيفو V29 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، أما الثالثة فتبلغ دقتها 2 ميجابكسل. ويمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، ويمكنها تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع هاتف Vivo V29 بسعر قدره 1599 درهمًا إماراتيًا، للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة حجمها 256 جيجابايت.

3- هاتف Vivo X80 Pro:

يضم هاتف Vivo X80 Pro شاشة من نوع (LTPO3 AMOLED) بقياس يبلغ 6.78 بوصات، وبدقة قدرها 1440×3200 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يعمل هاتف Vivo X80 Pro بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 1) الثُماني النُوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 12 المُعتمد على واجهة المستخدم Funtouch 13. ويحتوي على بطارية بسعة تبلغ 4700 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 80 واطًا وتصل نسبة الشحن إلى 100% خلال 50 دقيقة.

يتوفر هذا الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية هما: 256 أو 512 جيجابايت.

يضم هاتف Vivo X80 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، أما الثالثة فتبلغ دقتها 12 ميجابكسل. ويمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، ويمكنها تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع هاتف Vivo X80 Pro بسعر قدره 3999 درهمًا إماراتيًا، للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة حجمها 256 جيجابايت.

4- هاتف Vivo Y36 5G:

يضم هاتف Vivo Y36 5G شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس يبلغ 6.64 بوصات، وبدقة قدرها 1080×2388 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا.

يعمل هاتف Vivo Y36 5G بمعالج (Mediatek Dimensity 6020) الثُماني النُوى والمصنع بتقنية 7 نانومتر، ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم Funtouch 13. ويحتوي على بطارية بسعة تبلغ 5000 ميلي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن بقدرة 44 واطًا وتصل نسبة الشحن إلى 30% خلال 15 دقيقة.

يتوفر هذا الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة حجمها 256 جيجابايت.

يضم هاتف Vivo Y36 5G كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 2 ميجابكسل. ويمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل، ويمكنها تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع هاتف Vivo Y36 5G بسعر قدره 949 درهمًا إماراتيًا.