أبرز الاختلافات بين هاتفي جوجل Pixel 8 Pro و Pixel 7 Pro
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أبرز الاختلافات بين هاتفي جوجل Pixel 8 Pro و Pixel 7 Pro

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يأتي هاتف Pixel 8 Pro من جوجل مع تحسينات في العديد من الجوانب مقارنةً بالطراز السابق Pixel 7 Pro، فهو يضم نظام كاميرا مُطوّر، وشاشة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ويعمل بمعالج Tensor G3 الجديد، وغير ذلك. 

فإذا كنت تستخدم هاتف Pixel 7 Pro وتفكر في الترقية إلى Pixel 8 Pro فسنوضح فيما يلي أبرز الاختلافات بينهما لمساعدتك في اتخاذ القرار:

التصميم:

أبرز الاختلافات بين هاتفي جوجل Pixel 8 Pro و Pixel 7 Pro

يكمن الاختلاف الأساسي في التصميم بين هاتفي Pixel 8 Pro و Pixel 7 Pro في شكل الكاميرات الخلفية، فقد أصبحت العدسات الثلاث موجودة في إطار بيضاوي واحد في طراز Pixel 8 Pro، أما في الطراز السابق فقد كانت العدسات موزعة في إطارين، يحتوي الأول على عدستين، أما الآخر فهو يحتوي على عدسة واحدة.

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بالإضافة إلى ذلك، ستجد على شريط الكاميرا في Pixel 8 Pro مستشعرًا جديدًا، وهو مستشعر درجة الحرارة المدمج الجديد. ومن ناحية أخرى، هناك اختلاف بسيط في خيارات الألوان، إذ يتوفر طراز Pixel 8 Pro بثلاثة ألوان، هي: الأزرق، والأسود، والأبيض. ويتوفر الطراز السابق بثلاثة ألوان هي: الأبيض، والأسود والبندقي (Hazel). 

الشاشة:

يضم هاتفا Pixel 8 Pro و Pixel 7 Pro شاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس يبلغ 6.7 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما تدعم تقنية (+HDR10)، ومزية التشغيل الدائم (Always-on display).

لكن هناك بعض الاختلافات فيما يتعلق بدقة الشاشة وسطوعها، إذ تمتاز شاشة هاتف Pixel 8 Pro بدقة قدرها 2992 × 1344 بكسلًا، وسطوعًا يبلغ 2400 شمعة/ المتر المربع. أما شاشة هاتف Pixel 7 Pro فتأتي بدقة قدرها 3120 × 1440 بكسلًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 1500 شمعة/ المتر المربع.

يحتوي Pixel 8 Pro على شاشة أكثر إشراقًا، وهذا يعني أن المحتوى الذي سيظهر في شاشة هذا الهاتف سيكون أكثر وضوحًا في ضوء الشمس المباشر مقارنةً بالطراز السابق.

المعالج:

يعمل هاتف Pixel 8 Pro بمعالج جوجل (Tensor G3) الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، ويمتاز بتردد أقصاه 3 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Immortalis-G715s MC10).

وبفضل معالج Tensor G3 ستكون قادرًا على الاستمتاع بالعديد من المزايا الجديدة الخاصة بالكاميرا وتصوير الفيديو مثل: مزية Audio Magic Eraser، التي تتيح لك إزالة الأصوات غير المرغوب فيها من مقاطع الفيديو. بالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي الأخرى المتوفرة في هذا الهاتف

أما هاتف جوجل Pixel 7 Pro فهو يعمل بمعالج جوجل (Tensor G2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.85 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MP7).

يُعدّ Tensor G2 معالجًا قويًا، ويتمتع بقدرات عالية على التعلم الآلي تساعد في تشغيل بعض المزايا الجديدة من جوجل مثل: مزية الترجمة المباشرة (Live Translate).

ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين:

يتوفر هاتف Pixel 8 Pro بسعة أكبر من ذاكرة الوصول العشوائي وخيارات أكثر من ذاكرة التخزين الداخلية مقارنة بطراز Pixel 7 Pro. وهذا من شأنه أن يجعله يتعامل مع تعدد المهام بمعدل أفضل من الطراز السابق.

إذ يتوفر Pixel 8 Pro بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 12 جيجابايت، وأربعة خيارات من سعة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

أما Pixel 7 Pro فهو متوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

الكاميرا:

يضم Pixel 8 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.7، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.8.

أما هاتف Pixel 7 Pro فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/3.5.

يكمن الاختلاف في مواصفات العدسة الأساسية والثانية في مقدار فتحة العدسة، إذ يتميز Pixel 8 Pro بفتحة عدسة أقل من الطراز السابق، وهذا يعني أنه يتمتع بخصائص أقوى في جمع الضوء، مما يُحسّن التصوير في الوضع الليلي. 

أما الكاميرا الثالثة في Pixel 8 Pro فتأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، وتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2 في الطراز السابق.

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