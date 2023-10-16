Respond.io تعرض حلولًا جديدة يدعمها الذكاء الاصطناعي في جيتكس جلوبال 2023

تعتزم (ريسبوند.آي أو) Respond.io، الشركة الرائدة في مجال إدارة محادثات العملاء، عرض حلها الجديد القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي في معرض جيتكس جلوبال 2023، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في المدة الواقعة بين 16 و20 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إذ يُمثّل هذا الحدث البارز المشاركة الافتتاحية لشركة respond.io في أحد أكبر المعارض التقنية في العالم.

وفي جناح respond.io بالمعرض، سيوضح فريق من الخبراء المتمرسين كيف تعمل أتمتة الدردشة المتقدمة والتكاملات المرنة ووحدة التقارير الشاملة في الشركة على تبسيط محادثات العملاء وإنشاء تجارب للعملاء عبر قطاعات متعددة، ومن ذلك: الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والبرمجيات كخدمة، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، والتعليم.

وفي الوقت نفسه، ستشارك respond.io أيضًا في (إكسباند نورث ستار دبي)، وهو أكبر حدث عالمي للشركات الناشئة، الذي يقام في ميناء دبي بالتزامن مع معرض جيتكس جلوبال 2023.

وأعرب (جيراردو سالاندرا)، المدير التنفيذي لشركة respond.io، عن حماسه قائلًا: «إن معرض جيتكس جلوبال 2023 هو منصتنا للكشف عن تطور اتصالات العملاء، خاصة في سوق الشرق الأوسط المزدهر. ومن خلال حلول شركتنا المبتكرة، فإننا نضع معيارًا جديدًا للتفاعلات السلسة في منطقة تتمتع بإمكانات هائلة».

وشدّد كذلك على أن رؤية الشركة تطمح إلى إلهام ثورة وتمكين وإحداثها، وذلك في الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع عملائها في الشرق الأوسط.

وبالإضافة إلى تقديم Respond AI، وهي منصة توفر محادثات أكثر ذكاءً وفعاليةً مع العملاء، سيعتلي (سالاندرا) المسرح لإلقاء كلمتين، وسيتطرق خطابه الأول إلى الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي التوليدي، ونماذج اللغات الكبيرة في محادثات العملاء لإنشاء الفرص وتعزيز نتائج الأعمال.

وعلاوة على ذلك، سيكون (سالاندرا) متحدثًا مميزًا في DEX Fireside Chat، حيث ستدور المناقشات حول الفرص والتحديات التي تواجهها أيقونات التكنولوجيا الناشئة.

وقال (سالاندرا): «نحن نتطلع إلى دعوة جميع الحاضرين في معرض جيتكس جلوبال وإكسباند نورث ستار دبي لخوض رحلة اكتشاف مع حلولنا الرائدة في الصناعة، والمشاركة في المناقشات الممتعة، واستكشاف فرص الشراكة ومشاهدة مستقبل التواصل مع العملاء الذي يدعمه الذكاء الاصطناعي بصورة مباشرة».

ولإضافة طبقة إضافية من الإثارة، ستجري respond.io سحبًا في جناحها بالمعرض، مما يتيح للحاضرين فرصة الفوز بجوائز رائعة مع استكشاف فرص تعاون جديدة.