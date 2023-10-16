ويسترن ديجيتال تخطط دمج أعمالها في مجال ذاكرة NAND مع شركة Kioxia

تعاون كبير على وشك أن يحدث بين شركة ويسترن ديجيتال و Kioxia في مجال ذاكرة NAND ليكون الهدف النهائي إنشاء أكبر جهة مصنعة لذاكرة NAND Flash في العالم.

موقع Nikkei أكد معلومات الاندماج المتوقع خلال المرحلة المقبلة، وضمن التفاصيل ستقوم ويسترن ديجيتال بعملية فصل وحدة أعمال ذاكرة NAND Flash لتصبح مشتركة بين الطرفين وهي على وشك إتمام هذه الخطوة.

أي عملية اندماج تتطلب دعما ماليا كبيرا، ويبدو أن الحمل الكبير سيكون على المصارف اليابانية حتى تغطي كافة التكاليف لهذا الاندماج الهائل والسبب يعود لبنود الاتفاق الذي ينص على وجود المقر الرئيسي في اليابان. يتوقع أن تشارك المؤسسات المالية في استثمار مالي ضخم يتراوح قدره بين 9.3 مليار دولار و 12.7 مليار دولار لتساعد على تسهيل عملية الاندماج.

ستمتلك شركة Kioxia أغلبية الحصة الإجمالية للهيكل التنظيمي في المرحلة الأولى، ولاحقا سيكون هناك تساوي الملكية بين الطرفين.

في الآونة الأخيرة ذكر تقرير من مجموعة أبحاث Technavio امتلاك Kioxia حصة تبلغ 19.6% في سوق ذاكرة NAND، في حين حصلت ويسترن ديجيتال على حصة تبلغ 14.7%، وامتلكت شركتا سامسونج و SK Hynix حصصا كبرى تبلغ 31.1% و 17.8%.

هذه الأرقام تعطينا نظرة على أن الاندماج المرتقب بين شركة Kioxia و ويسترن ديجيتال سيجعلهما قوة مهيمنة في سوق ذاكرة NAND العالمية ومن المحتمل أن تستحوذان على حصة سوقية إجمالية تزيد عن 34.3%.

لكن مشكلة الاندماج الضخم بين ويسترن ديجيتال و Kioxia هي معارضة الشركات المؤثرة في هذا المجال مثل سامسونج في قطاع ذاكرة NAND والقوة الضاربة لكل من SK Hynix و Micron.

ولاننسى كذلك، قرارات مكافحة الاحتكار في الصين والاعتبارات الجيوسياسية الخارجية، مثل قيود التصدير الأمريكية التي قد تؤثر على الاندماج في مرحلة ما.