هواوي تركز في جيتكس جلوبال 2023 في توظيف حلول الذكاء التكنولوجي

تركز مشاركة هواوي في معرض جيتكس جلوبال 2023، التي تأتي تحت شعار «دفع عجلة الذكاء التكنولوجي»، في تقديم ابتكاراتها الجديدة التي تستهدف دفع عجلة التحول الرقمي بالاستفادة من إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي لصالح تطوير مستقبل أعمال مختلف القطاعات والصناعات، ومن ذلك: المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتستعرض الشركة مجموعة متكاملة من الحلول والمنتجات المتقدمة التي تتوافق مع قدرات الذكاء الاصطناعي وتستهدف الارتقاء بمخرجات الأعمال من خلال توفير آليات جديدة لتسريع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي المقرون بقدرات السحابة وشبكات الاتصالات المتقدمة، السلكية واللاسكية التي يدعمها أعلى معايير الأمن السيبراني.

ومن أبرز ما تقدمه الشركة: حلول الطاقة الرقمية التي تدعم جهود الأعمال على صعيد الوفاء بالتزاماتها اتجاه رفع مستوى استخدام الطاقة الخضراء، وخفض البصمة الكربونية بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتشارك هواوي في الحدث بصفتها الراعي الذهبي، وكذلك الراعي الرئيس لبرنامج الأمن السيبراني الخاص به، معرض (وادي جيتكس السيبراني) Cyber Valley.

ويتجه الذكاء الاصطناعي اليوم نحو إحداث تغييرٍ جذري في الاقتصاد العالمي، وقد بدأ بالفعل إحداث ثورة في العديد من الصناعات والقطاعات.

كما دخل في أنظمة الإنتاج الأساسية، وبدأ فعليًا توفير قيمة كبيرة للأعمال، ومن المتوقع أن يصل اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 20 في المئة بحلول عام 2026 في الصناعات الرئيسية. وتتمتع هذه التقنية بقدرة كبيرة على إحداث نقلة نوعية في الإنتاجية والقدرة التنافسية العالمية.

ووفقًا لدراسة أجرتها شركة (برايس ووتر هاوس كوبرز) العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي، فمن المرجح أن تساهم هذه التقنية بما يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.

وتسلط هواوي الضوء من خلال مشاركتها في المعرض على سبل إدماج الذكاء الاصطناعي في أسس عمليات القطاعات لخدمة مجموعة متنوعة من السيناريوهات الصناعية تسهم في تسريع مراحل نمو الأعمال والارتقاء بجودة الخدمات بوتيرة غير مسبوقة ضمن مختلف القطاعات وفي مقدمتها الخدمات العامة، والتمويل، والنفط والغاز، والطاقة الكهربائية، والنقل، ومزودي خدمات الإنترنت.

وقال (ستيفن يي)، الرئيس الإقليمي لشركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «يشهد عصر التقنيات الذكية الجديد الذي يدعمه الذكاء الاصطناعي آفاقًا جديدة من الفرص للشركات والقطاعات المتخصصة في كافة دول المنطقة. وتقدم هواوي أحدث ابتكاراتها التي تسهم في إطلاق العنان للإمكانات الهائلة والفرص الإستراتيجية التي تقدمها التقنيات الرقمية المتطورة التي يمكن اقترانها بميزات الذكاء الاصطناعي، والسحابة ضمن العديد من سيناريوهات أعمال مختلف القطاعات. ونوفر ذلك لعملائنا وشركائنا في المنطقة مع الحرص على ضمان مواصلة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات العمل وفق أعلى المعايير والمقاييس الرقمية الدولية وممارسات الأمن السيبراني الشاملة. وسنسعى لبناء مزيد من جسور التعاون لبناء النظام الإيكولوجي في المنطقة لدفع عجلة الذكاء التكنولوجي وصياغة مستقبلٍ ذكي يعود بالنفع على الجميع».

وتقدم منظومة أعمال هواوي لقطاع المشاريع والمؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي قدرات حوسبة قوية مصحوبة بخدمات اتصالات لاسلكية سريعة ومتطورة تسهم بتزويد المستخدمين بخدمات شبكات مُحسّنة وأكثر ذكاءً تعتمد على القدرات الجديدة للذكاء الاصطناعي.

وتُطلق الشركة خلال الحدث شبكات سحابية ذكية مقرونة بقدرات اتصال فائق يعزز إنتاجية الذكاء الاصطناعي. ومن أهم المنتجات التي تقدمها ضمن هذا الإطار Huawei AirEngine 8771-X1T، وHuawei CloudEngine 16800-X، و CloudCampus التي توفر جميعها اتصالًا عالي الجودة تصل سرعته إلى 10 جيجابت في الثانية.

وفي مجال تخزين البيانات، عملت هواوي على إيجاد حلول للتحديات الرئيسة التي تعيق عملية تطوير التطبيقات ذات النماذج الضخمة وتنفيذها. وسيوفر منتجا التخزين الوميضي المتكامل F2F2X وOceanStor A310 من الشركة حلولًا لتلبية المتطلبات الديناميكية للتخزين الحديث في عصر الذكاء الاصطناعي. كما تعرض الشركة حلولها من شبكات الجيل الخامس الثابتة المبتكرة لدعم اعتماد التقنيات الذكية بشبكات فائقة السرعة ضمن مختلف القطاعات.

وتماشيًا مع تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية والتشجيع على رفع سوية استهلاك الطاقة الخضراء، تعمل هواوي للترويج لـ «إطار عمل مقرات العمل صفرية الانبعاثات» الذي يساعد الشركات على تقييم أدائها الحالي ووضع خارطة طريق للانتقال إلى الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، مع تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية ومعالجة البيانات والالتزام بنهج الاستدامة الذي يتسارع تطبيق مبادراته وبرامجه في دول المنطقة.

ولتلبية احتياجات دعم نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، تُقدّم هواوي لأول مرة في جيتكس علامتها التجارية الفرعية الجديدة المخصصة لأعمال التوزيع (هواوي إي كيت) HUAWEI eKit التي تهدف إلى توفير منتجات وحلول متعددة الاستخدامات لمئات الملايين من الشركات الصغيرة والمكاتب الصغيرة والمنزلية بالاستفادة من خبرات هواوي وابتكاراتها وحلولها التي تزيد عن 30 عامًا في تقنية المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، خصوصًا في مجال الشبكات وأهمها الجيل الخامس.

ويُقدم فرع أعمال (هواوي كلاود) مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات التي ضمن إستراتيجية «كل شيء كخدمة»، وتُعنى ببناء الأسس السحابية لمنظومة الأعمال الذكية، وتُقدم ميزات فريدة تجمع بين حلول السحابة والشبكات والأجهزة الطرفية والرقائق الذكية المتطورة.

ومن أبرز ما تستعرض هواوي في هذا المجال نموذج (بانجو 3.0) Pangu 3.0 الرائد في مجال السحابة بفضل بنيته وإمكاناته غير المسبوقة التي تتجاوز مثيلاته بعشرة أضعاف القدرة، كما هو الحال بالنسبة لنموذج (بانجو ويذر) للتنبؤ بالطقس.

وضمن هذا السياق، يلقي الدكتور (زو جانغاو)، نائب الرئيس لقطاع الذكاء الاصطناعي في (هواوي كلاود) لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، كلمةً رئيسية عن نماذج بانجو لتسريع وتيرة الذكاء الاصطناعي في القطاعات يوم 18 تشرين الأول/ أكتوبر على مسرح الذكاء الاصطناعي في القاعة 9 بمركز دبي التجاري العالمي.

وتستعرض هواوي في جناحها هذا العام ابتكاراتها للأمن السيبراني الذي يُعدّ أحد الأركان المهمة لإنجاح عملية تبني نهج المستقبل الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي، ويوفر أساسًا قويًا لتسريع وتيرة التحول الرقمي.

وضمن هذا الإطار سيلقي (جيف وانغ)، نائب رئيس مكتب هواوي العالمي للأمن السيبراني وحماية الخصوصية كلمةً رئيسة تستعرض الهندسة الجديرة بالثقة للأمن السيبراني وتوحيد المعايير وإصدار الشهادات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

كما يؤكد (أليسيوس تشيانغ)، كبير مسؤولي الأمن في هواوي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في كلمته أهمية وجود حوكمة أمنية مناسبة تركز في البيانات في عصر باتت تُعدّ فيه البيانات بمنزلة النفط الجديد، الأمر الذي يُمهِّد الطريق أمام إطلاق العنان لكامل إمكانات تقنية الذكاء الاصطناعي.

وتزامنًا مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 هذا العام والتزام هواوي الطويل الأمد تجاه الاستدامة، تعرض الشركة الفرص المتاحة من خلال فرع أعمالها (هواوي ديجتال باور) للطاقة الرقمية الخضراء التي تستهدف الإسهام في تحقيق أهداف الحياد الكربوني.

ويمكن للزوار مشاهدة العروض الخاصة بمنتزه الحياد الكربوني Zero Carbon Park، وسيناريوهات البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات الخالية من الكربون لمراكز البيانات والطاقة الحرجة، وسيناريو الطاقة في الموقع، وسيناريوهات البنية التحتية للطاقة الشمسية والتخزين وشحن المركبات الكهربائية في جناح هواوي في المعرض.

هذا، وتُقام نسخة هذا العام من معرض جيتكس جلوبال في المدة الواقعة بين 16 و20 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعرض هواوي حلولها ومنتجاتها في جناحها الكائن في القاعة 22، بدعمٍ من مجموعة من شركائها، وأبرزهم: (إنتربرايز سيستمز)، و(ريدينغتون غَلف)، و(مارفل للتوزيع)، و(مايندوير)، و(الرستماني للاتصالات)، و(وترافيك تيك).

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات بشأن مشاركة هواوي في جيتكس جلوبال 2023 من خلال زيارة موقع الشركة الخاص بالمعرض.