هايسنس ترسي معايير جديدة لأنماط الحياة الذكية في معرض جيتكس جلوبال 2023

كشفت (هايسنس) Hisense، الشركة المختصة في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية والتجهيزات الكهربائية المنزلية، عن مشاركتها في الدورة الحالية من معرض جيتكس جلوبال 2023.

وتعرض الشركة خلال مشاركتها مجموعة واسعة من أجهزة الترفيه المنزلي، والأجهزة المنزلية، وأجهزة التكييف العالية الجودة والعالية التقنية والاقتصادية من ناحية استهلاك الطاقة، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في نمط حياة سكان منطقة الشرق الأوسط.

وتسعى هايسنس إلى تطوير المنازل الذكية تحت شعار «انطلق نحو التكنولوجيا وما وراءها»، من خلال مجموعة منتجاتها الحصرية التي تشمل شاشات ULED X، وأجهزة التلفاز الليزرية الحائزة على جوائز، وغسالات الصحون، وأجهزة الميكروويف، والثلاجات المتطورة، وتتوفر هذه المنتجات الاستثنائية وفق شرائح أسعار متعددة تلبي احتياجات العملاء جميعهم.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال (جايسون أو)، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تعكس هذه المجموعة من المنتجات الخطوات الكبيرة التي تحققها هايسنس لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في مجال الأجهزة المنزلية والترفيه. ونتوقع إقبالًا كبيرًا من عملائنا في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كانوا أوائل الداعمين لاستثمار التكنولوجيا في سبيل إيجاد أنماط حياة ذكية وأكثر راحة واتصالًا، لا سيما أنهم يبدون ثقتهم بمنتجاتنا المعروفة بالأمان والالتزام بأعلى معايير الجودة والأداء والاستدامة».

وأضاف: «تشهد هايسنس نموًا متسارعًا في هذه المنطقة، ويُعد معرض جيتكس جلوبال 2023 المنصة المثلى لعرض منتجاتنا وحلولنا الرائدة في السوق والحائزة على جوائز مرموقة. ونسعى في هايسنس إلى الحفاظ على سجلنا الاستثماري القوي في هذه المنطقة من خلال طرح منتجات جديدة وفتح مراكز للبحث والتطوير، إلى جانب زيادة عدد متاجر علامتنا التجارية».

ويركز عرض المنتجات في إمكانات التلفاز الليزري من هايسنس، الذي منح الشركة الفوز بجوائز عالمية لتقديمها تجارب سينما منزلية غامرة.

وتعتزم هايسنس طرح تلفزيون L9H Laser TV الليزري، الذي يوفر سطوعًا استثنائيًا بفضل تقنية (تريكروما إكس فيوجن) المبتكرة التي يدعمها مصدر ضوء الليزر الثلاثي النقي، مع عمر افتراضي يزيد على 25 ألف ساعة، بالإضافة إلى جهاز العرض (ميني بروجكتور سي1) Mini Projector C1، وهو جهاز محمول ذكي يقدم تجارب سينما منزلية بمرونة فائقة، مع نطاق عرض يتراوح بين 65 و300 بوصة، ويحمل أول اعتماد (دولبي فيجين) Dolby Vision في العالم لأجهزة العرض الصغيرة.

وتشكل شاشات ULED X التي تعرضها هايسنس في جيتكس جلوبال فئة جديدة كليًا من الأجهزة التي تتضمن المعالج المبتكر، وتستخدم تقنية Mini LED، وقد حصلت على جوائز مهمة ضمن (معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023) CES 2023، الذي يعد واحدًا من أبرز الفعاليات على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا.

وتعرض هايسنس مجموعة برادات (بيور فلات) PureFlat في معرض جيتكس جلوبال 2023، المميزة بتقنيات منع تراكم الجليد المبتكرة، التي تعمل على توزيع الهواء البارد بالتساوي في جميع أنحاء الثلاجة والمُجمِّد لمنع تشكل بلورات الثلج، في حين تساعد تقنيات التبريد الثنائي والثلاثي على منع انتشار الروائح والحد من الجفاف المبكر للطعام.

ويتيح جناح الشركة لزواره فرصة تجربة غسالات (7إس) 7S الذكية، المتوقع دخولها في السوق الإقليمية قريبًا. وصُممت غسالات هايسنس الذكية الجديدة والهادئة لتلبي احتياجات العائلات المتوسطة الحجم، وتناسب المساكن ذات النمط المفتوح، حيث تتميز بتقنيات مدمجة لتوفير المياه والطاقة، بالإضافة إلى إعدادات تتحكم بالبخار الذي يقتل البكتيريا ويقلل انكماش وتجعد الملابس.

واختتم (جايسون أو) بقوله: «تحرص هايسنس على ريادة الحلول المبتكرة لتلبية مختلف احتياجات الأسرة، وتقدم هايسنس تجربة منزلية تواكب توقعات العملاء وتتسم بالراحة وتوفير التكاليف والأداء طويل الأمد».