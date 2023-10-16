مقارنة بين هاتفي iPhone 15 Pro Max و Galaxy S23 Ultra 

يأتي هاتف iPhone 15 Pro Max الجديد مع منفذ من نوع USB-C تستخدمه آبل لأول مرة في هواتف آيفون، ويحتوي هذا الهاتف على نظام كاميرا أكثر تطورًا من الطُرُز السابقة، ومعالج جديد أكثر قوة من المعالجات السابقة، ويُعد منافسًا لهاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra الرائد الذي صدر في مطلع هذا العام، والذي يعمل بمعالج مصمم خصوصًا لهواتف سامسونج الرائدة وهو معالج (Snapdragon 8 Gen 2)، ويدعم هذا الهاتف القلم الذكي من سامسونج S-Pen، ويمتاز بمواصفات قوية.

يعتمد الاختيار بين كلا الهاتفين على نظام التشغيل المفضل لديك، فإذا كنت من مستخدمي أجهزة آبل وتفضل نظام iOS فإن هاتف iPhone 15 Pro Max هو المناسب لك، أما إذا كنت من مستخدمي أجهزة أندرويد فاختر هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra.

لكن إذا كنت تفكر في شراء هاتف جديد بمواصفات قوية بغض النظر عن نظام التشغيل الذي يعمل به، فيمكن للمقارنة التالية بين هاتفي iPhone 15 Pro Max و Galaxy S23 Ultra مساعدتك في الاختيار:

التصميم:

يأتي هاتفا iPhone 15 Pro Max و Galaxy S23 Ultra بتصاميم مختلفة تمامًا، لكن هاتف iPhone 15 Pro Max أقصر قليلًا وأنحف وأخف وزنًا من هاتف Galaxy S23 Ultra، ويحتوي على شاشة أصغر قليلًا.

يضم هاتف iPhone 15 Pro Max إطارًا مصنوعًا من التيتانيوم يجعله أخف من الطراز السابق مع الحفاظ على صلابته وقوته. أما الجزء الأمامي والخلفي فهما مصنوعان من الزجاج. ويتوفر هذا الهاتف بأربعة ألوان، هي: التيتانيوم الأسود، والتيتانيوم الأبيض، والتيتانيوم الأزرق، والتيتانيوم الطبيعي.

أما هاتف Galaxy S23 Ultra فهو مغطى بزجاج من نوع (Gorilla Glass Victus 2) من الأمام والخلف، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود (Phantom Black)، والأخضر، والكريمي، والبنفسجي.

كلا الهاتفين مقاومان للغبار والماء بحسب تصنيف IP68 لكن هاتف iPhone 15 Pro Max يتحمل الغمر حتى عمق يصل إلى ستة أمتار لمدة نصف ساعة، أما هاتف Galaxy S23 Ultra فهو يتحمل الغمر حتى عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة.

الشاشة:

يضم هاتف iPhone 15 Pro Max شاشة من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس يبلغ 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 2796 × 1290 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 460 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2000 شمعة/ المتر المربع. بالإضافة إلى دعم تقنية (HDR10)، ومزية التشغيل الدائم (Always-on).

أما هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra فهو يضم شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس يبلغ 6.8 بوصات، وبدقة قدرها 1440 × 3088 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 1750 شمعة/ المتر المربع، وكثافة تبلغ 500 بكسل في البوصة الواحدة. بالإضافة إلى دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي (+HDR10)، ومزية التشغيل الدائم (Always-on).

البطارية والشحن:

يضم هاتف iPhone 15 Pro Max بطارية تبلغ سعتها 4422 ميلّي أمبير/ الساعة، وعند شحن الهاتف سلكيًا تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، ويدعم هذا الهاتف الشحن اللاسلكي (MagSafe) بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي (Qi) بقدرة 7.5 واط، والشحن اللاسلكي العكسي.

أما هاتف Galaxy S23 Ultra فهو يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 65% في نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط.

الأداء والمعالج:

يتميز كلا الهاتفين بالأداء السلس والسريع أثناء تصفح التطبيقات المختلفة، واللعب بألعاب الفيديو الثقيلة، ومشاهدة مقاطع الفيديو، لكنها يعملان بمعالجات مختلفة، وأنظمة تشغيل مختلفة تمامًا.

إذ يعمل هاتف iPhone 15 Pro Max بمعالج (Apple A17 Pro) السُداسي النوى، والمُصنع بتقنية 3 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.78 جيجاهرتز، ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل iOS 17 الذي يحتوي على العديد من المزايا الجديدة.

أما هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra فهو يعمل بمعالج (Snapdragon 8 Gen 2) المصمم خصوصًا لهواتف جالاكسي الرائدة، وهو معالج ثماني النوى ومصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.36 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 740). ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 ويدعم الترقية إلى أندرويد 14.

يتوفر هاتف iPhone 15 Pro Max بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية هي: 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي هما: 8 أو 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

الكاميرا:

يضم هاتف iPhone 15 Pro Max كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري (Optical Zoom) بمعدل خمس مرات.

يمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K، كما تدعم تصوير الفيديو في (الوضع السينمائي) Cinematic mode بدقة قدرها 4K. وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل وتدعم تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

أما هاتف Galaxy S23 Ultra فهو يضم كاميرا رباعية العدسات الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

يمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، ويمكنها تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

السعر:

يبدأ سعر هاتف iPhone 15 Pro Max من 1199 دولارًا أمريكيًا. أما هاتف Galaxy S23 Ultra فهو يُباع بسعر قدره 4899 ريالًا سعوديًا للطراز ذي ذاكرة التخزين الداخلية بسعة حجمها 256 جيجابايت.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 15 Pro Max و Galaxy S23 Ultra: