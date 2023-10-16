مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تشارك في جيتكس جلوبال 2023

تشارك مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023؛ الحدث الأبرز عالميًا للتكنولوجيا والشركات الناشئة، الذي انطلقت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي اليوم الاثنين (16 تشرين الأول/ أكتوبر 2023) وتستمر حتى 20 من الشهر الجاري.

وتستعرض المؤسَّسة خلال هذه المشاركة مجموعةً من مشاريعها ومبادراتها الرقمية الرامية لتعزيز مسارات المعرفة والتعليم في المنطقة، وتحفيز المبتكرين والمبدعين وتمكين مُختلف شرائح المجتمع، لا سيما جيل الشباب.

وتسعى المؤسَّسة إلى تسليط الضوء على الدور المتنامي للتقنيات والابتكارات المتقدمة في دفع عجلة التنمية المعرفية، بالاستفادة من المنصة العالمية التي يتيحها معرض جيتكس جلوبال 2023.

وأوضح جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن المؤسَّسة تهدف من خلال مشاركتها في هذا الحدث إلى الإضاءة على مستجدات مشاريعها ومبادراتها المعرفية وخدماتها الذكية، وإبراز دورها في تعزيز المحتوى المعرفي العربي في الفضاء الرقمي، والإسهام في سد الفجوة الرقمية والمعرفية إقليميًا.

ولفت بن حويرب إلى أنَّ معرض جيتكس جلوبال 2023 يشكِّل منصةً مثالية لعرض مشاريع المؤسَّسة ومبادراتها القائمة على الرقمنة، نظرًا إلى مكانته المرموقة في المشهد التقني العالمي، ويتيح مساحات لتطوير آفاق التعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع أقطاب التكنولوجيا والرقمنة في المنطقة والعالم.

وتشمل المشاريع والبرامج التي تعرضها المؤسَّسة خلال مشاركتها في دورة هذا العام (مؤشِّر المعرفة العالمي)، الذي يوفِّر بيانات موثوقة ومؤشِّراتٍ مرجعية تساعد الدول على فهم التحديات وكيفية مواجهتها، ومواكبة التطورات والاتجاهات المستجدة، واستكشاف الآفاق المستقبلية من المنظور المعرفي.

كما تستعرض المؤسَّسة (مركز المعرفة الرقمي)، وهي منصة معرفية رائدة لإنتاج المحتوى المعلوماتي الرقمي والمعرفي وجمعه وتنظيمه.