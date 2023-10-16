لوجيتك تقدّم حلولها التي يدعمها الذكاء الاصطناعي في جيتكس جلوبال 2023

شاركت (لوجيتك) Logitech اليوم الاثنين في النسخة الثالثة والأربعين من معرض جيتكس جلوبال الذي تستضيفه دبي في المدة الواقعة بين 16 و20 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ويتماشى حضور لوجيتك مع شعار معرض جيتكس هذا العام، من خلال تركيزها في تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستدامة في التعاون عبر الفيديو.

واستعرضت الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التعاون عبر الفيديو للمؤسسات مجموعتها الشاملة من المنتجات، ومن ذلك: أحدث ابتكاراتها لعقد مؤتمرات الفيديو التي يدعمها الذكاء الاصطناعي، التي تمكّن المؤسسات من الاستعداد لبيئات العمل المستقبلية.

ومن خلال الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، أصبحت الشركات بأشكالها وأحجامها جميعها الآن تمتلك الفرصة لإعادة تصميم إعدادات مساحات العمل على نحو فعّال، على نحو يتيح لها تلبية احتياجات موظفي العمل المختلط على نحو أفضل، وتقديم تجارب مؤتمرات فيديو عادلة وأكثر إنتاجية.

وأكد حضور لوجيتك في معرض جيتكس جلوبال 2023 أهمية التصميم من أجل الاستدامة، وهو المفهوم الذي يمثل عاملًا محفّزًا لتقليل التأثير السلبي في البيئة، لا سيما أن ما يقرب من اثنين من كل ثلاثة منتجات من لوجيتك تستخدم حاليًا المواد البلاستيكية المعاد تدويرها بعد الاستهلاك، من دون الحاجة إلى التنازل عن سمات المتانة التي طالما اشتهرت بها.

وفضلًا عن ذلك، أكدت لوجيتك مجددًا التزامها بأنه بحلول عام 2025، ستتضمن جميع خطوط إنتاجها الرئيسية ملصق البصمة الكربونية على عبوات الأجهزة والصفحات الإلكترونية.

وتعليقًا على مشاركة لوجيتك في معرض جيتكس جلوبال 2023، قالت (لبنى إيمنشال)، رئيسة أعمال المؤسسات لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى في لوجيتك: «تحرص لوجيتك منذ سنوات عديدة على الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وستبقى جهودنا مكرسة للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة الهادفة إلى تسهيل تجارب مؤتمرات الفيديو العادلة في جميع المساحات. وسنواصل في الوقت نفسه الحفاظ على ريادتنا في تصميم المنتجات المستدامة، وتعزيز جهودنا لجعل كل جيل جديد من منتجاتنا الموجهة للشركات أكثر متانة وقابلة لإعادة التدوير».

وتعرض الشركة مجموعة واسعة من حلول مساحة العمل في هذا الحدث، ومن أبرزها: (لوجيتك سايت) Logitech Sight، و (لوجيتك رالي بار هدل) Logitech Rally Bar Huddle، فضلًا عن منتجات أخرى كثيرة ينصح الزوار بالتعرف إليها.

كاميرات الفيديو Rally Bar Huddle من لوجيتك:

هو مجمّع لكاميرات الفيديو بمواصفات ممتازة، ويأتي متكاملًا وقائمًا على الأجهزة، ومناسبًا للفرق والغرف الصغيرة التي تتسع لما يصل إلى ستة أشخاص. وصُمم هذا المجمّع على شكل شريط لتقديم اجتماعات مؤتمرات فيديو عادلة بسهولة.

ويمتاز المجمّع بسرعة الإعداد كما أنه سهل الإدارة والتكامل مع بروتوكول الإنترنت Tap IP من خلال نظام التشغيل CollabOS. وبعد أن بُني على تقنيات ذكاء الفيديو المدمج في الذكاء الاصطناعي وجودة الصورة بدقة 4K، يمكن للمشاركين الدخول في المحادثات من بعد، كما يساعد على تقديم تجربة اجتماع طبيعية من بعد للموظفين، نظرًا إلى الخاصية المتقدمة لالتقاط الصوت عبر ستة ميكروفونات موزعة وطريقة لخفض الضوضاء قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كاميرا Logitech Sight:

صُممت هذه الكاميرا للعمل مع الكاميرات الأمامية للغرفة بنوعيها: Rally Bar و Rally Bar Mini، وهي كاميرا للطاولة تعمل بالذكاء الاصطناعي، ويمكنها أن تلتقط بذكاء أفضل منظور للمشاركين في الاجتماع، كما أنها قادرة على تتتبع المحادثات أثناء تحرك المشاركين في أنحاء غرفة الاجتماعات جميعها. وتؤكد هذه الكاميرا الجهود المستمرة التي تبذلها لوجيتك لتحقيق تكافؤ الفرص للموظفين جميعهم، سواء اختاروا التعاون من المكتب أو المنزل أو أي مكان آخر.

وسيكون خبراء لوجيتك موجودين في الجناح رقم (D90)، في القاعة 1 بمعرض جيتكس جلوبال 2023.