عاجل .. بدء توافد الحضور للمشاركة في فعاليات جيتكس جلوبال 2023 دبي

الحدث الأكبر من نوعه في العالم في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة.

نخبة من ألمع العقول وأكثر الشركات طموحاً تتدارس أجندات العالم الرقمية وتبحث سبل تمكينها.

البوابة العربية للأخبار التقنية الشريك الإعلامي العربي الرسمي المتخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمعرض جيتكس جلوبال 2023.

بدأت حشود الحضور من قطاع الأعمال والتقنية العالمي التوافد إلى مركز دبي التجاري العالمي بدبي صباح اليوم الذي يشهد انطلاق فعاليات جيتكس جلوبال 2023، الذي يُعدُّ أكبر حدث عالمي في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة، والذي يُقام في دبي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة الممتدة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

ودفعت الطفرة في الطلب العالمي بهذا الحدث الكبير نحو آفاق جديدة غير مسبوقة في عام 2023؛ إذ توسع ليُقام في اثنتين من أبرز وجهات دبي خلال شهر أكتوبر الجاري.

وستنعقد النسخة الثالثة والأربعون من جيتكس جلوبال 2023 خلال الفترة الواقعة بين 16 و20 أكتوبر 2023، إذ وصل هذا الحدث الضخم، الذي يُعد الأبرز من نوعه عالمياً، إلى كامل طاقته الاستيعابية في مركز دبي التجاري العالمي؛ وذلك مع تحضيرات لاستضافة ما يزيد على 6,000 جهة عارضة؛ في حين سينطلق معرض “إكسباند نورث ستار”، الحدث الأبرز عالمياً للشركات الناشئة الذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في أكبر نسخة له على الإطلاق خلال الفترة الواقعة بين 15 و18 أكتوبر 2023 في مساحة العرض الجديدة في دبي هاربر، بمشاركة ما يزيد على 1,800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة في أكبر وأبرز مراكز اليخوت الفارهة في الشرق الأوسط.

سيحتضن معرضا “جيتكس جلوبال” و”إكسباند نورث ستار” 41 صالة على مساحة قدرها 2.7 مليون قدم مربع بنسبة زيادة قدرها 35% مقارنةً بالعام الماضي، وسيجمعان تحت مظلتهما نخبة من ألمع العقول وأكثر الشركات طموحاً لتدارس ومناقشة وتحديد وتمكين أجندات العالم الرقمية.