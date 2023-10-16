تقرير: أسعار ذواكر DDR4 و DDR5 سترتفع نهاية عام 2023

يبدو أن أغلب قطع الهاردوير سيرتفع سعرها نهاية عام 2023 بسبب الوضع الاقتصادي المتراجع، وذواكر DDR5 و DDR4 ستحذو حذوها أيضا في الربع الرابع من هذا العام.

من المتوقع وفقا لآخر تقرير صدر من مجموعة أبحاث Technavio أن يشهد سوق DRAM الاستهلاكي زيادة في الأسعار بنسبة تصل إلى 8٪.

إضافة إلى ذلك، زيادة أسعار ذاكرة الوصول العشوائي بنسبة تصل إلى 8% أيضا، مما يؤدي إلى تضخم طفيف في أسعار البطاقات الرسومية والحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب في بداية عام 2024.

ويشير التقرير إلى أن العامل الرئيسي وراء هذه الزيادة في أسعار ذواكر DDR5 وDDR4 هو تخفيض سامسونج انتاج ذواكر DRAM مؤخرا.

نتيجة لذلك، كانت تخطط الشركات المصنعة إلى زيادة أسعار عقود ذاكرة DRAM الاستهلاكية لمنع حدوث خسائر مالية، مع توقع ارتفاع متواضع في الأسعار بنسبة 3-8٪ فقط؛ ويعود ذلك إلى استمرار ضآلة الطلب وهو ما لم يكن من المتوقع حدوثه.

اتخذ سوق ذواكر OEM DRAM المسار نفسه مع ارتفاع متوقع في أسعار ذاكرة DDR5 بنسبة 3-8% وما يصل إلى 5% مع ذاكرة DDR4. أحد عوامل ارتفاع أسعار ذاكرة DDR5 هو تشكيلة المعالجات المركزية الجديدة القادمة هذا العام مثل معالجات إنتل Raptor Lake Refresh ومعالجات AMD Ryzen Threadripper 7000.

سيشمل ارتفاع الأسعار أيضا ذاكرة الوصول العشوائي مثل GDDR6 و GDDR6X بسبب قبول المستهلك على شراء البطاقات الرسومية مع أن أسعارها مرتفعة، مما أدى إلى الطلب المتزايد على رقاقات ذاكرة GDDR6 بحجم 16 جيجابايت؛ والتي من شأنها أن تؤدي إلى استمرار زيادة أسعار هذا الطراز من الذواكر في عام 2024.

وأشار التقرير إلى عدم ظهور أي زيادة على أسعار ذواكر DDR4 و DDR5 في سوق DRAM للخوادم.

كبرى المشكلات التي تواجه ذاكرة DDR5 المخصصة للخوادم، هي معدل اعتمادها القليل عما هو متوقع، وتبين أيضا استخدام 15% فقط من إجمالي مخزون ذاكرة DDR5 المخصصة للخوادم في الربع الثالث من هذا العام وهي نسبة منخفضة جدًا.

هذه الأرقام تؤكد أن سوق البطاقات الرسومية المنفصلة والحواسيب المحمولة الموجهة للألعاب إلى جانب ذواكر DDR5 و DDR4 ستشهد ارتفاع الأسعار خلال المرحلة المقبلة.