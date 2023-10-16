تطبيقات تساعدك في تعلّم اللغة الإنجليزية

إن إتقان مهارات الكتابة والمحادثة باللغة الإنجليزية أمر ضروري لتحقيق النجاح في حياتك المهنية، وسيُساعدك ذلك في الحصول على فرص عمل أفضل، والتواصل مع الأشخاص من مختلف الجنسيات. لكن الكثير من الناس يواجهون مشكلات في تعلم اللغة الإنجليزية، فقد يواجه البعض مشكلات في تعلم كلمات جديدة، أو أنهم لا يستطيعون التحدث بسرعة، وغير ذلك.

يمكن حل جميع هذه المشكلات بتعلم اللغة الإنجليزية بطرق متعددة والاستمرار في قراءة النصوص المكتوبة اللغة الإنجليزية، وحضور الدورات التدريبية المحلية أو عبر الإنترنت، وهناك أيضًا طريقة أخرى قد تكون ملائمة لمعظم الأشخاص وهي استخدام تطبيقات الهاتف المصممة خصوصًا لتعلّم اللغة الإنجليزية.

ستساعد العديد من هذه التطبيقات في تعرّف المفردات الشائعة في اللغة الإنجليزية، وتعلُّم القواعد والمحادثة بطريقة بسيطة وممتعة، وسنذكر فيما يلي أبرز تلك التطبيقات:

1- تطبيق Duolingo:

إذا كنت ترغب في تعلّم اللغة الإنجليزية، أو أي لغة أخرى، فسيكون تطبيق Duolingo هو المناسب لك، فهو يُعدّ من أفضل تطبيقات تعلم اللغات.

وللبدء باستخدامه، اختر اللغة التي تريد تعلمها وحدد مستواك فيها، ثم حدد هدفك اليومي واختر إذا كنت تريد البدء بالتعلم من البداية أو إجراء اختبار لتقييم مهاراتك اللغوية ثم البدء بالتعلم بحسب مستواك في اللغة.

يتكون كل درس في تطبيق Duolingo من عدة وحدات، وكل وحدة تتكون من عدّة تمارين مختلفة، منها أسئلة مع مجموعة من الصور، وهناك تمارين الترجمة وتمارين الاستماع والكتابة وغيرها.

في بعض الدروس، يجب أن تستمع إلى جملة وتكتبها باللغة الإنجليزية، وفي بعض التمارين يُطلب منك ترجمة جملة مكتوبة بلغتك إلى اللغة الإنجليزية أو العكس.

تطبيق Duolingo متاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Hello English:

يساعدك تطبيق Hello English في تعلم اللغة الإنجليزية وتحسين مهاراتك فيها، ويغطي هذا التطبيق جميع الجوانب الخاصة بتعلم اللغة الإنجليزية، ومنها: القواعد اللغوية والتهجئة والمفردات والمحادثة والقراءة. وعند البدء باستخدامه، اختر لغتك الأم وحدد مستوى إتقانك للغة الإنجليزية، وسيوصي التطبيق بعد ذلك بالدروس التي تناسبك.

ستجد في هذا التطبيق المئات من الدروس التفاعلية بمستويات متدرجة، منها الدروس الخاصة بالمبتدئين التي تكون مجانية، ومع تقدمك إلى كل مستوى، ستبدأ بكسب العملات الافتراضية، ويمكنك استخدام هذه العملات للوصول إلى المزيد من الدروس.

إذا اشتركت في هذا التطبيق، يمكنك الوصول إلى جميع الدروس، والتدريبات المخصصة لمراجعة الكلمات التي تعلمتها، وستتمكن أيضًا من إجراء محادثات فردية مع المعلمين.

تطبيق Hello English مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Beelinguapp:

يستخدم Beelinguapp الكتب الصوتية لمساعدتك في تعلم لغات مختلفة ومنها: اللغة الإنجليزية. ويتميز هذا التطبيق بأنه سهل الاستخدام، وما عليك سوى تحديد رواية باللغة التي تريد تعلمها وستتمكن من قراءة النص بلغتك الأصلية وباللغة التي تود تعلمها.

ستجد العديد من الروايات والقصص والكتب الصوتية التي يمكنك الاستماع إليها باللغة التي تود تعلمها، مع إمكانية قراءة النص باللغتين كما ذكرنا سابقًا. بالإضافة إلى ذلك ستجد مجموعة متنوعة من الأغاني التي قد تساعدك في تعلم اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات بسهولة.

وإذا اشتركت في التطبيق، ستكون جميع القصص والروايات والكتب والأغاني في Beelinguapp متاحة لك، وستتمكن من استخدام التطبيق بدون إعلانات.

تطبيق Beelinguapp مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق EWA:

يساعد تطبيق EWA في تعلُّم مجموعة متنوعة من اللغات، منها: الإنجليزية والإسبانية والألمانية والفرنسية والإيطالية. ويستخدم هذا التطبيق تقنيات ممتعة لمساعدتك في تعلم اللغة الإنجليزية أو غيرها بسهولة، إذ يعتمد على الدروس القصيرة ومقاطع الفيديو من الأفلام والبرامج التلفزيونية الشهيرة والكتب الصوتية والألعاب التفاعلية.

وبمجرد تحديد لغتك الأصلية واللغة التي ترغب في تعلّمها، يمكنك تحديد مستواك في تلك اللغة. بعد ذلك، يمنحك تطبيق EWA خيارات متعددة للطريقة التي تريد أن تبدأ بها رحلة التعلم.

وعندما تقرأ كتابًا في هذا التطبيق، يمكنك النقر فوق زر الترجمة في الجهة اليُمنى لترجمة النص المعروض بلغتك الأصلية، ويمكنك أيضًا النقر فوق الكلمات الفردية لمشاهدة الترجمة بلغتك الأم.

تطبيق EWA مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.