خبراء يستكشفون قدرات غير مسبوقة للذكاء الاصطناعي في إكسباند نورث ستار

أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة حقيقية في الآونة الأخيرة، وتُعدّ الشركات الناشئة جزءًا لا يتجزأ من هذه الثورة.

واستُهِلَّت ظاهرة الذكاء الاصطناعي الحالية بإطلاق روبوت الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

واليوم، أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي قادرًا على تحقيق قيمة تصل إلى 4.4 تريليونات دولار عبر مختلف القطاعات.

واستضاف معرض (إكسباند نورث ستار) Expand North Star اليوم فعالية «اثنين الذكاء الاصطناعي» لاستعراض إبداعات ما يزيد على 400 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي الذي كان موضوعًا مشتركًا بين مختلف أنشطة الفعالية.

وأُقيمت جلسة نقاشية بعنوان «خارطة سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي بقيمة 98 مليار دولار – تعطش صناديق رأس المال الاستثماري تجاه الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة: هبّة مؤقتة أم بداية حقبة جديدة؟»، التي تناولت دور ابتكارات شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في تحويل المؤسسات.

وأدار الجلسة كل من (علي مادافجي)، الشريك الإداري في صندوق مؤسسي Blockchain.

وخلال الجلسة ناقش المشاركون التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، وإجراءات العناية الواجبة المطلوبة مع اتساع نطاق هذه الشركات.

وأشار كل من (دان بوير)، الشريك في شركة SuperSeed VC، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، و(شيراج جوبتا)، الشريك الإداري في شركة 8X Ventures ومقرها الهند، إلى أن البيئة الكلية المليئة بالتحديات وتقييد الإنفاق يدفعان الشركات إلى خفض التكاليف.

وتلجأ الشركات إلى الذكاء الاصطناعي، الذي أثبت فعاليته الاستثنائية في حلّ مكامن الضعف هذه؛ لتبسيط عملياتها التشغيلية.

وفي هذا السياق، قال بوير: «ستتحول الشركات جميعها في نهاية المطاف إلى الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس قدرة هذه التقنية على التغيير ومكانتها لهذا الجيل، التي أعُدُّها نقلةً نوعيةً تُضاهي في أهميتها ظهور الإنترنت».

الإمارات والسعودية في صدارة مشهد التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وفقًا لتقرير استثمارات رأس المال الجريء والأسواق الناشئة للربع الثالث من عام 2023 الصادر عن شركة (ماجنيت) MAGNiTT المتخصصة في بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، بلغت تمويلات الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الثالث زهاء 250 مليون دولار عبر 78 صفقة، بزيادة قدرها 32 في المئة مقارنةً بالربع الثاني من عام 2023.

وتصدرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مشهد جذب رأس المال الجريء في المنطقة، إذ سجلت المملكة زيادة بنسبة 172 في المئة على أساس فصلي.

وفي المقابل، سجلت دولة الإمارات ارتفاعًا بنسبة 55 في المئة في حشد التمويلات الجديدة. كما شهدت الإمارات أكبر قدر من عدد الصفقات، إذ استحوذت على حصة الثلث من إجمالي عدد الصفقات المبرمة في المنطقة للأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وخلال فعالية «اثنين الذكاء الاصطناعي» التي أقيمت على هامش فعاليات (إكسباند نورث ستار)، أرجع (فيليب باهوشي)، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (ماجنت)، أداء الربع الثالث إلى سلسلة من الصفقات الضخمة، التي بلغت 100 مليون دولار بالإضافة إلى الصفقات الاستثمارية، في جميع أنحاء المنطقة.

وفي حديث إلى وسائل الإعلام قبل إطلاق التقرير، أشار باهوشي إلى زيادة صناديق رأس المال الجريء الجديدة. ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أطلقت شركتا (شيميرا كابيتال) و(ألف كابيتال) في دولة الإمارات صناديق جديدة، أما في المملكة فقد جمعت كل من شركة تأثير المالية (IMPACT46)، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التمويل لدعم الشركات المحلية الناشئة.

وقال باهوشي: «سنتابع من كثب كيف سوف تُحوَّل هذه الاحتياطات النقدية إلى استثمارات. وفي الواقع، سيكون النشاط الاستثماري في الربع الرابع من عام 2023 مؤشرًا جيدًا لاستشفاف مدى قوة مشهد رأس المال الجريء في عام 2024».

الهند في دائرة الضوء مع توطد العلاقات بينها وبين الإمارات العربية المتحدة

يستضيف معرض (إكسباند نورث ستار 2023) أكبر تجمع للشركات الهندية الناشئة على الإطلاق خارج الهند. ومع استمرار توطد العلاقات الاقتصادية بين الهند والإمارات العربية المتحدة، ثمة اهتمام متزايد بين عمالقة قطاع التكنولوجيا في الهند لدعم قطاع الاقتصاد الرقمي الناشئ في دولة الإمارات.

وناقشت جلسة نقاشية تضم كوكبة من أبرز رواد الأعمال ذوي الأصول الهندية، أهمية تطور العلاقات بين البلدين بالنسبة للشركات الناشئة والخطوة التي يتعين على هذه الشركات من شبه القارة الهندية اتخاذها في المرحلة التالية لترسيخ مكانتها في ثاني أكبر اقتصادات العالم العربي.

وناقش (روهيت تشيناماني)، المؤسس لشركة (داروين بوكس)، و(أبهيراج سينغ بهال)، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في شركة (أوربن كومباني)، و(أميت زوتشي)، المؤسس والشريك الإداري لشركة (مورفوسيس فينشر كابيتال المحدودة)، و(راماكانت شارما)، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (ليف سبيس)، معًا سبل التوسع عبر الحدود، حيث أوصوا بوجود إيرادات أساسية لا تقل عن 50 مليون دولار قبل التفكير في التوسع دوليًا.

ومن المهم للشركات التي تقدم خدماتها لقطاع الأعمال، ولا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات، أن تتمتع بحضور قوي واستمرار في دورة التجديد لضمان القدرة على تحديد السوق الأنسب لكل مُنتج.

ووفقًا للخبراء المشاركين، فإن الوجود المادي وامتلاك الخبرة المحلية، وذلك بما يتناسب مع سياق المنطقة، تُعد عناصر أساسية لاكتساب قدرة تنافسية.

وفي نهاية المطاف، يجب أن تتبنى شركات خدمة العملاء مبادئ أساسية متسقة مع تكييف جميع العوامل الأخرى بما يتناسب مع كل سوق، ومن ذلك: الخدمات ونماذج التشغيل وإستراتيجيات الدخول إلى السوق الأولية.

وينظم معرض (إكسباند نورث ستار)، الذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أكبر نسخة له على الإطلاق هذا العام خلال المدة الواقعة بين 15 و18 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في مساحة العرض الجديدة في دبي هاربر.

ويستضيف هذا الحدث العالمي التاريخي، عبر فعاليتي (جيتكس جلوبال) و(إكسباند نورث ستار)، أكثر من 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة.

كما يجمع الحدث أكثر من 1,000 مستثمر يديرون أصولًا بقيمة إجمالية تفوق 1 تريليون دولار أمريكي في إمارة دبي التي استطاعت خلال فترة قياسية أن ترسخ مكانتها في قلب الاقتصاد الرقمي العالمي.