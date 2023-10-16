الأمن السيبراني في دائرة الضوء خلال جيتكس جلوبال 2023

جمع معرض جيتكس جلوبال 2023 اليوم كوكبة من خبراء الأمن السيبراني في العالم لمناقشة سبل مواجهة التحديات الملحّة للجرائم السيبرانية، التي من المتوقع أن تؤدي إلى خسائر سنوية تبلغ قيمتها 10.5 تريليونات دولار بحلول عام 2025.

وتفرض برامج الفدية وجرائم العملات المشفّرة والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي تهديدات كبرى تتطلب تدخل مسؤولي أمن المعلومات والخبراء الأمنيين في العصر الرقمي.

وألقى الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، كلمة رئيسة خلال الحدث سلّط فيها الضوء على دور التحول الرقمي في تعزيز أطر التعاون عبر القطاعات جميعها في دولة الإمارات.

وأكد الكويتي أهمية الجهود التي يبذلها مجلس الأمن السيبراني الإماراتي في كافة أنحاء الدولة، وكيفية تعاونه مع الشركاء لحماية الأفراد والمؤسسات من التهديدات المحتملة.

وقال الكويتي: «نسعى جاهدين لمواصلة الابتكار وبناء الشراكات مع الكيانات والدول والحكومات. وتتمثل رؤيتنا بخلق بيئة رائعة للتعاون والعمل وخدمة العالم بأسره».

الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي

وخلال مشاركة هواوي في المعرض، استعرضت الشركة قدراتها وحلولها الرائدة في مجال الأمن السيبراني لمعالجة التهديدات المتطورة التي تواجهها الشركات والدول خلال رحلة تحولها الرقمي.

وفي معرض حديثه عن مخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي السريع التطور، قال (د. أليسيوس تشيانغ)، كبير مسؤولي الأمن في هواوي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «يساهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز الأمن السيبراني، إلا أنه قد ينطوي على نقاط ضعف ومخاطر محتملة. ومن ثم يتعين على الشركات والحكومات والمجتمع التصدي على نحو استباقي لتلك المخاطر، وضبط الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي التوليدي في الأمن السيبراني، وإنشاء أطر حوكمة قوية لهذه الممارسات».

ودعا الدكتور تشيانغ إلى توطيد جسور التعاون وتبادل المعلومات بين الشركات لمكافحة التهديدات السيبرانية على نحو فعال، وقال: «ينبغي علينا حشد جهودنا وتركيزها لتأسيس إطار حوكمة لأمن البيانات وتبني نموذج ’الاعتماد على البيانات‘ لمعالجة أي تقنية جديدة ناشئة، سواء كانت سحابية أو أحد تقنيات الذكاء الاصطناعي».

وتخلل المعرض انعقاد جلسة حوارية بعنوان «الأمن السيبراني في صلب التحول الرقمي» شارك فيها معالي د. محمد الكويتي إلى جانب (عامر شرف)، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني؛ و(ناثان سوين)، المستشار الأمني السابق لحكومة المملكة المتحدة، و(بنجيران داتو شمهاري مصطفى)، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في بروناي، و(عثمان باه)، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بجمهورية غامبيا.

وتبادل المشاركون في الجلسة رؤاهم بشأن سبل تحقيق التوازن بين جانبي الأمن والابتكار في العصر الرقمي. وشددوا معًا على أهمية التعاون مع الهيئات العامة والخاصة، إلى جانب ضرورة مواصلة الاستثمار بمجال الأمن السيبراني.

وشهد معرض جيتكس جلوبال 2023 الإطلاق العالمي الأول لـ (وادي جيتكس السيبراني) بوصفه أكبر حدث للأمن السيبراني هذا العام وينظمه مجلس الأمن السيبراني الإماراتي.

ويستضيف (وادي جيتكس السيبراني) أيضًا العديد من فعاليات الهاكاثون بحضور أكثر من 500 مخترق أخلاقي يشاركون في خمسة تحديات لحلّ مشكلات التكنولوجيا العالمية.

ويمكن للمشاركين في الحدث أيضًا استكشاف منصة (إكس-لابس سيكيورتي)، وهي منصة متطورة تستضيف حوارات تقنية معمقة وتتضمن عروضًا توضيحية حول أحدث المنتجات.

ويستقطب جيتكس جلوبال 2023 أيضًا كوكبة من أبرز شركات الأمن السيبراني، ومن ذلك: هواوي، و(نيتسكوت)، و(إسيت)، و(كاسبرسكي)، و(نورتون)، و(بالو ألتو نتوركس)، و(فورتي نت)، وغيرها العديد من الشركات الأخرى التي ستستعرض حلولها الناجعة لحماية أثمن أصول الشركات.

التنقل ذاتي الحركة والرياضات الخطرة

وتشهد تقنية الحركة الذاتية تطورًا ملحوظًا، وباتت تُعرف بقدرتها على إعادة صياغة طرق التنقل. وفي إطار المعرض، كشف معهد الابتكار التكنولوجي (TII) اليوم النقاب عن نموذج سيارة السوبر فورمولا من شركة (دالارا) قبل إطلاق أول سباق ذاتي القيادة ضمن حلبة مرسى ياس في أبوظبي في شهر نيسان/ أبريل 2024.

وقال (الدكتور توم مكارثي)، المدير التنفيذي في (أسباير)، ذراع إدارة برامج ومشاريع البحث والتطوير لمجلس أبحاث التقنية المتطورة: «لقد كُيّفت سيارة السوبر فورمولا من شركة (دالارا) مع نظام التحكم الذاتي، مما يسمح لها بإدراك البيئة المحيطة وخوض السباق بصورة ذاتية ضمن حلبة مرسى ياس في أبوظبي. ويمثل دوري أبوظبي لسباق المركبات الذاتية القيادة علامة فارقة بالنسبة لأبوظبي ودولة الإمارات بصورة عامة، مما يمهد الطريق لتحقيق الابتكارات الثورية في مجال التنقل من بوابة الرياضات الخطرة».

ويحتضن معرضا (جيتكس جلوبال) و(إكسباند نورث ستار) 41 صالة على مساحة 2.7 مليون قدم مربعة، وهذا يتجاوز النسخة السابقة بنسبة 40 في المئة.

ويجتمع تحت مظلتهما 1,800 شركة ناشئة ونخبة من ألمع العقول وأكثر الشركات طموحًا لتحديد ودراسة وتطوير وتمكين الأجندات الرقمية للعالم.