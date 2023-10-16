إنتل تؤكد موعد إطلاق سلسلة المعالجات المكتبية Raptor Lake يوم 17 أكتوبر

أعلن حساب إنتل الصيني الموعد الرسمي لإطلاق سلسلة المعالجات المكتبية Core من الجيل الرابع عشر يوم 17 أكتوبر.

هذا التأكيد يمكن اعتباره رسميا بسبب قدومه من حساب إنتل الصيني – Intel Core Products – على موقع Weibo، وكان عبارة عن بعض الكلمات التشويقية مع صورة توضح موعد الكشف الرسمي عن المعالجات المكتبية Raptor Lake.

إلى جانب سلسلة المعالجات المكتبية Raptor Lake تتحدث التسريبات عن إطلاق سلسلة معالجات Core-HX من الجيل الرابع عشر للحواسيب المحمولة، وإن صدقت هذه التسريبات فنحن أمام تشكيلة جديدة من الحواسيب المحمولة التي ستطلق في الأسواق خلال نهاية هذا العام.

سلسلة معالجات Core-HX من الجيل الرابع عشر ستكون موجهة حتما نحو الفئة العليا المخصصة للاعبين باستهلاك طاقة قدره 55 واطا، وعلى الأغلب سنشهد إصدارات أقل قوة تستهدف الفئة المتوسطة.

ما نعرفه حول سلسلة المعالجات المكتبية Raptor Lake أنها ستعتمد على المقبس نفسه LGA 1700 وستضم تشكيلة من 6 إصدارات، الأقوى بينها Core i9-14900K مع 24 نواة و 32 خيطا والأقل قوة Core i5-14600K مع 14 نواة و 20 خيطا.

تعتمد معمارية Raptor Lake في تركيبتها على مجموعة نواة Raptor Cove -اختصارها P – ذات الأداء العالي، ومجموعة نواة Gracemont – اختصارها E – ذات الطاقة العالية الكفاءة.

من ناحية الأسعار يتوقع أن تشابه سلسلة المعالجات المكتبية من الجيل الثالث عشر، مما يشجع اللاعبين أو المستخدمين عامة على التوجه نحو هذا الجيل الجديد دون تكلفة مالية إضافية.

كامل تفاصيل المعالجات المكتبية من الجيل الرابع عشر سيكشف عنها رسميا يوم 17 أكتوبر.