تُعد (ريلمي) Realme من العلامات التجارية التي تشهد نُموًا في سوق الهواتف الذكية في الوقت الحالي، وتتميز هواتف Realme بأنها تحقق توازنًا بين قوة الأداء والسعر، فستجد أن هواتف ريلمي تُباع بأسعار متوسطة، وغالبًا ما تركز الشركة في إضافة مزايا لتسريع أداء الهاتف باختيار أحدث المعالجات كما تركز في زيادة سرعات الشحن.

فإذا كنت تفكر في شراء واحد من هواتف ريلمي فعليك تعرّف مواصفات أفضل الهواتف التي تُنتجها هذه الشركة لتتمكن من اختيار الهاتف المناسب لك. ولمساعدتك في ذلك، سنذكر فيما يلي مواصفات أفضل هواتف Realme في عام 2023:

1- هاتف Realme GT2 Pro:

يضم هاتف Realme GT2 Pro شاشة من نوع (LTPO2 AMOLED) بمقاس قدره 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 3216 × 1440 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتدعم مزية (+HDR10).

يعمل هذا الهاتف بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 1) الثُماني النُوى، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 12 المعتمد على واجهة المستخدم Realme UI 4.0.

يحتوي Realme GT2 Pro على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 65 واطًا، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 3 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع هاتف Realme GT2 Pro بسعر قدره 2344 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة حجمها 256 جيجابايت.

2- هاتف +Realme 11 Pro:

يضم هاتف +Realme 11 Pro شاشة من نوع (AMOLED) بمقاس قدره 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 2412 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتدعم مزية (+HDR10).

يعمل هذا الهاتف بمعالج (Mediatek MT6877V Dimensity 7050) الثُماني النُوى، والمُصنع بتقنية 6 نانومتر، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم Realme UI 4.0.

يحتوي +Realme 11 Pro على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية هي: 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع هاتف +Realme 11 Pro بسعر قدره 1499 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة حجمها 512 جيجابايت.

3- هاتف Realme GT2:

يضم هاتف Realme GT2 شاشة من نوع (AMOLED) بمقاس قدره 6.62 بوصات، وبدقة قدرها 2400 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتدعم مزية (+HDR10).

يعمل هذا الهاتف بمعالج كوالكوم (Snapdragon 888 5G) الثُماني النُوى، والمُصنع بتقنية 5 نانومتر، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 12 المعتمد على واجهة المستخدم Realme UI 3.0.

يحتوي Realme GT2 على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 65 واطًا، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية هما: 128 أو 256 جيجابايت.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع هاتف Realme GT2 بسعر قدره 1768 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة حجمها 256 جيجابايت.

4- هاتف +Realme 9 Pro:

يضم هاتف +Realme 9 Pro شاشة من نوع (Super AMOLED) بمقاس قدره 6.4 بوصات، وبدقة قدرها 2400 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (Mediatek Dimensity 920) الثُماني النُوى، والمُصنع بتقنية 6 نانومتر، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 12 المعتمد على واجهة المستخدم Realme UI 4.0.

ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 60 واطًا، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية هما: 128 أو 256 جيجابايت.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع هاتف +Realme 9 Pro بسعر قدره 949 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة حجمها 256 جيجابايت.