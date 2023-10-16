أضافت آبل العديد من المزايا والتحسينات إلى ساعة Watch Series 9 الجديدة، ومع أن هذه الساعة تأتي بتصميم مشابه لطراز Watch Series 8 لكنها تتفوق عليها بقوة المعالج، ودرجة سطوع الشاشة، وسعة مساحة التخزين الداخلية، وتضم مجموعة أخرى متنوعة من المزايا الجديدة التي ستُحسّن تجربة استخدام الساعة.

وفيما يلي، سنذكر أبرز المزايا الجديدة في ساعة آبل Watch Series 9:

1- تدعم مزية النقر المزدوج:

تدعم ساعة Watch Series 9 مزية جديدة تُسمى (النقر المزدوج) Double Tap، وستتوفر هذه المزية في تحديث نظام watchOS 10.1.

تُساعد هذه المزية في تنفيذ الإجراءات بسرعة دون الحاجة إلى لمس الشاشة، وذلك بالضغط مرتين بالسبابة والإبهام معًا باستخدام اليد التي عليها الساعة لتنفيذ إجراء معين. إذ تتحكم إيماءة الضغط مرتين في الزر الرئيسي لأي تطبيق بحيث يمكن استخدامها لتشغيل الموسيقى وإيقافها مؤقتًا، أو الرد على المكالمات وإنهائها، وفتح إشعار، وغير ذلك الكثير.

2- تحتوي على سعة تخزين داخلية كبيرة:

ضاعفت آبل سعة التخزين الداخلية في ساعة Watch Series 9 الجديدة لتصبح 64 جيجابايت بدلًا من 32 جيجابايت المتوفرة في ساعة Watch Series 8. وتسمح هذه الترقية بتخزين المزيد من الصور العالية الدقة، وقوائم تشغيل الموسيقى ومجموعة واسعة من التطبيقات.

3- تضم شاشة ذات سطوع مرتفع:

تضم ساعة Watch Series 9 شاشة من نوع (Retina LTPO OLED)، تدعم مزية التشغيل الدائم (Always-On) التي تتيح للمستخدمين رؤية وجه الساعة والوقت في جميع الأوقات دون لمس الشاشة.

تمتاز شاشة ساعة Watch Series 9 بسطوع أعلى من الإصدار السابق، إذ تصل درجة السطوع القصوى للشاشة إلى 2000 شمعة/ المتر المربع، وهو ما يعادل ضعف السطوع في ساعة Series 8، وبذلك تصبح قراءة النصوص أسهل في ضوء الشمس الساطع.

4- تعمل بمعالج جديد وقوي:

تعمل ساعة Series 9 بشريحة (S9) الجديدة كُليًا، التي تُعزز أداء الساعة بشكل كبير مقارنةً بالأجيال العديدة السابقة. وتقول آبل إن الشريحة الجديدة مبنية على تقنية شريحة A15 Bionic نفسها، التي ظهرت لأول مرة في هاتف iPhone 13 وتوفر عمر بطارية يصل إلى 18 ساعة، وذلك بفضل الكفاءة التي تتميز بها شريحة S9 في استهلاك الطاقة.

كما يتعامل المحرك العصبي الرباعي النوى في شريحة S9 مع مهام التعلم الآلي بسرعة تصل إلى ضعف سرعة شريحة S8 السابقة، بالإضافة إلى ذلك، يزيد المحرك العصبي القوي من دقة الإملاء بمعدل 25% مقارنة بإصدار Watch Series 8.

تجلب شريحة S9 معها أيضًا إصدارًا جديدًا من شريحة آبل اللاسلكية ذات النطاق العريض للغاية U2، وعلى غرار U1، توفر الشريحة الجديدة ما تسميه آبل (الوعي المكاني)، مما يسمح لساعة Watch Series 9 باكتشاف موقع أجهزة آبل الأخرى القريبة والمجهزة بالتقنية نفسها بدقة عالية، كما تساعد في العثور على موقع الساعة بدقة عبر تطبيق Find My.