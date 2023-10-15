ورشة حكومة دبي تشارك في جيتكس جلوبال 2023

أعلنت ورشة حكومة دبي مشاركتها في أسبوع جيتكس جلوبال 2023 المقرر عقده خلال المدة الواقعة بين 16 و20 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي هذه المشاركة في جيتكس جلوبال 2023 في إطار حرص الورشة على مواكبة أحدث التطورات والابتكارات، والتواصل مع المشاركين وتبادل الخبرات والمعارف مع المبتكرين والخبراء.

وتعرض الورشة مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الرقمية الذكية، التي تعزز تجربة المتعاملين، وتُسهم في الارتقاء بالقطاع الخدمي الحكومي في دبي ودولة الإمارات بصورة عامة.

وقال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: «يعكس حرصنا على المشاركة في هذا الحدث الرائد التزامنا بدعم مسيرة التحوّل الذكي التي تقودها دبي في مجال الخدمات الحكومية».

وأضاف الرئيسي: «ويتماشى ذلك مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في اعتماد أحدث التقنيات وأفضل الممارسات والمعايير الدولية لتعزيز جودة حياة المتعاملين ورضاهم والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية».