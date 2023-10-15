أصدرت آبل الشهر الماضي هاتف iPhone 15 الذي يأتي مع تحسينات ومزايا جديدة مقارنةً بالطراز السابق، ويُعدّ هاتف Galaxy S23 من أحدث هواتف سامسونج، ومن أفضل هواتف أندرويد المتوفرة في السوق.

يضم كلا الهاتفين شاشة بمقاس قدره 6.1 بوصة، لكنهما يختلفان في التصميم، ونظام التشغيل، ومواصفات الكاميرات، وغيرها العديد من المواصفات.

ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، إليك مقارنة بين هاتفي iPhone 15 و Galaxy S23:

التصميم:

يأتي هاتف iPhone 15 بتصميم مشابه للطراز السابق، وبفضل الهيكل المصنوع من الألمنيوم يتمتع هذا الهاتف بدرجة صلابة عالية، وأعلى قدرة على تحمل الصدمات، كما أنه مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP68 بحيث يتحمل الغمر حتى عمق ستة أمتار لمدة نصف ساعة.

أما هاتف سامسونج Galaxy S23 فهو يأتي بتصميم من الزجاج مع إطار من الألمنيوم، وتظهر بعض التحسينات في التصميم مقارنة بالجيل السابق، فقد أصبحت الكاميرات الثلاث موجودة في دوائر منفصلة بارزة قليلًا، وتخلت سامسونج عن الإطار المحيط بالكاميرات الخلفية.

يتميز هذا الهاتف أيضًا بأنه مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP68 بحيث يتحمل الغمر حتى عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة.

كلا الهاتفين لهما سُمك متقارب ووزنهما متقارب أيضًا، إذ يأتي هاتف آيفون 15 بسُمك يبلغ 7.8 ملم، ووزن يبلغ 171 جرامًا، أما هاتف Galaxy S23 فإن سُمكه يبلغ 7.6 ملم، ويبلغ وزنه 168 جرامًا.

من ناحية الألوان، يتوفّر هاتف سامسونج بأربعة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأخضر، والبنفسجي، أما هاتف آيفون 15 فيتوفر بخمسة ألوان هي: الوردي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود.

الشاشة:

يضم هاتف iPhone 15 شاشة من نوع (Super Retina XDR OLED) بمقاس قدره 6.1 بوصات، وبدقة قدرها 2556 × 1179 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 460 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 60 هرتزًا، وتصل درجة السطوع القصوى إلى 1,600 شمعة/ المتر المربع، وفي ضوء الشمس، يصل الحد الأقصى لنسبة السطوع حتى 2,000 شمعة/ المتر المربع.

أما هاتف (Galaxy S23) فهو يضم شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.1 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2340 × 1080 بكسلًا، وتدعم الشاشة معدل تحديث تكيُّفي يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوعًا يبلغ 1200 شمعة، وتدعم تقنية (+HDR10)، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2).

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف iPhone 15 بمعالج (A16 Bionic) السداسي النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، ويتميز هذا المعالج بالسرعة والكفاءة في الأداء، ويدعم خاصية (Dynamic Island)، وقدرات التصوير الحسابي.

يحتوي هاتف iPhone 15 على بطارية تبلغ سعتها 3349 ميلّي أمبير/ الساعة، وتصل نسبة الشحن إلى 50% عند شحن الهاتف سلكيًا لمدة نصف ساعة، ويدعم هذا الهاتف الشحن اللاسلكي (MagSafe) بقدرة 15 واط، والشحن اللاسلكي (Qi) بقدرة 7.5 واط، والشحن اللاسلكي العكسي.

يتوفر هذا الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 6 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

يعمل هاتف iPhone 15 بنظام التشغيل iOS 17، الذي يحتوي على العديد من المزايا الجديدة التي من شأنها تعزيز تجربة استخدم هواتف آيفون، بالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا الهاتف شبكات 5G، وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية بلوتوث 5.3، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، وتقنية النطاق الفائق العرض من الجيل الثاني (UWB2).

أما هاتف سامسونج Galaxy S23 فهو يعمل بإصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3.36 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

يحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 3900 ميلي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط.

ويتوفر هاتف Galaxy S23 بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وخيارين من سعة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المُستخدم One UI 5.1 من سامسونج، ويدعم شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

الكاميرا:

يضم هاتف iPhone 15 كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4.

يمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهذا الهاتف يضم كاميرا أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.9، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K.

أما هاتف Galaxy S23 فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة قدرها 8K.

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة قدرها 4K.

السعر:

يُباع هاتف آيفون 15 بسعر يبدأ من 800 دولار، ويُباع هاتف سامسونج Galaxy S23 بسعر يبدأ من 3409 ريالات سعودية.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 15 و Galaxy S23: