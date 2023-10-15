مؤسسة الموانئ والجمارك تطلق 7 مشاريع في جيتكس جلوبال 2023

تطلق مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة خلال مشاركتها في معرض (جيتكس جلوبال 2023) سبعة مشاريع مبتكرة تُسهم في مواصلة المسيرة المتميزة للمؤسسة وريادتها في التحول الرقمي، وتطويرها خدمات استباقية تدعم استدامة النمو الاقتصادي في دبي.

وفي هذا العام، تُسلِّط المؤسسة، التي تطلق هذه المشاريع تحت شعار «الريادة في الاستدامة والذكاء الاصطناعي»، الضوء على أحدث تقنياتها وحلولها الرقمية المبتكرة التي تواكب أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأتمتة الإجراءات، والموظف الافتراضي، والبوابة الرقمية، والغرفة الذكية، حيث ستعرض جمارك دبي مشاريع التالية:

مشروع (التفتيش من بُعد) ، الذي ستطلقه مع (دبي الجنوب)، ويُعدّ ابتكارًا نوعيًا لتسهيل إجراءات التفتيش وتسريع العمليات لدعم رؤية دبي الاقتصادية.

، الذي ستطلقه مع (دبي الجنوب)، ويُعدّ ابتكارًا نوعيًا لتسهيل إجراءات التفتيش وتسريع العمليات لدعم رؤية دبي الاقتصادية. مشروع (تتبع حالة الشحنات) ، الذي يوفر تجربة استثنائية للعملاء من خلال تتبع حالة الشحنات من الوصول لغاية مرحلة الإفراج.

، الذي يوفر تجربة استثنائية للعملاء من خلال تتبع حالة الشحنات من الوصول لغاية مرحلة الإفراج. مشروع (أتمتة عمليات التدقيق اللاحق باستخدام الذكاء الاصطناعي) ، وهي مبادرة مبتكرة تهدف إلى تحويل عمليات التدقيق الجمركي إلى عملية آلية من خلال أتمتة العمليات باستخدام الروبوتات المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

، وهي مبادرة مبتكرة تهدف إلى تحويل عمليات التدقيق الجمركي إلى عملية آلية من خلال أتمتة العمليات باستخدام الروبوتات المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي. مشروع (برنامج زام) ، وهو برنامج ذكي يعتمد التقنيات الحديثة في خطة توزيع أوقات مناوبة الموظفين في نظام المناوبة على حسب مناطق الاختصاص،

، وهو برنامج ذكي يعتمد التقنيات الحديثة في خطة توزيع أوقات مناوبة الموظفين في نظام المناوبة على حسب مناطق الاختصاص، ستعرض (مؤسسة الموانئ والجمارك) مبادرات (نَهام) الموظف الافتراضي الذي يقوم بالرد الذاتي على جميع استفسارات المتعاملين المتعلقة بخدمات المؤسسة.

الموظف الافتراضي الذي يقوم بالرد الذاتي على جميع استفسارات المتعاملين المتعلقة بخدمات المؤسسة. مشروع (مشروع بحر دبي) ، وهي بوابة رقمية وذكية جديدة متخصصة في الترفيه البحري وخدمة الجمهور الراغبين في التعرف على كل المستجدات المتعلقة بالبحر.

، وهي بوابة رقمية وذكية جديدة متخصصة في الترفيه البحري وخدمة الجمهور الراغبين في التعرف على كل المستجدات المتعلقة بالبحر. مشروع (المنارة الرقمية) المعني بإصدار تصاريح اليخوت الأجنبية الزائرة وتعديل بياناتها من خلال منصة الخدمات الإلكترونية.

وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «نعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على الاستثمار الأمثل في التكنولوجيا المتطورة وتطوير مستقبل رقمي للخدمات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل ودعم ريادة الأعمال في دبي، وزيادة معدلات التجارة وتحفيز النمو الاقتصادي».

وأشار إلى أن المؤسسة تتطلع من خلال مشاركتها السنوية في معرض جيتكس جلوبال لاستعراض أحدث التقنيات في قطاعات التجارة واللوجستيات والأنظمة البحرية وخدمة المتعاملين، وتبادل أفضل التجارب والممارسات في مجال التحول الرقمي و الذكاء الاصطناعي، «انسجامًا مع جهودنا لتعزيز أعمال عملائنا».