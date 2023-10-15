كيف تستخدم ChatGPT كمساعد شخصي في العمل؟

إن استخدام ChatGPT في عملك سيعزز الإنتاجية، ويجعل العمل أكثر متعة. إذ يمكنك إدخال مطالبات مختلفة متعلقة بالعمل لمساعدتك في إنجاز المهام المختلفة في الوقت المحدد، ولترتيب قائمة المهام بحسب الأهمية، وتليخص النصوص، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، وغيرها من المهام الإدارية.

فإذا كنت بحاجة إلى مساعد شخصي لتنظيم مهامك وإنجازها، فإليك كيفية استخدام ChatGPT كمساعد شخصي في العمل:

1- اطلب من ChatGPT تنظيم قائمة مهامك:

يمكن لروبوت ChatGPT تنظيم قائمة مهامك الخاصة بالعمل. وهناك العديد من الطرق لاستخدام ChatGPT لإدارة الوقت وقائمة المهام، وسنوضح منها ما يلي:

1- إذا كانت هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها ChatGPT، فابدأ بالتوضيح أنك ستستخدم ChatGPT كمساعد شخصي لإدارة المهام.

على سبيل المثال: اكتب لروبوت ChatGPT: مرحبًا ChatGPT سأستخدمك كمساعد شخصي لي لإدارة مهامي.

يمكنك منح ChatGPT اسمًا فريدًا لجعل المحادثة شخصية أكثر، وإذا أردت القيام بذلك، يمكنك كتابة ما يلي بدلًا من المثال السابق: مرحبًا ChatGPT أود أن أعطيك اسمًا جديدًا، وأريدك أن تعمل كمساعد شخصي لي. يرجى منح نفسك اسم … ثم أدخل الاسم المناسب.

بعد ذلك، أعطي ChatGPT قائمة مهامك واطلب منه تنظيمها، وتذكر تحديد درجة أهمية كل مهمة لمساعدة ChatGPT في فهم الترتيب الذي يجب أن يعتمده. وبعد بضع ثوانٍ، سيُرتب ChatGPT مهامك حسب الأهمية، وسيُقدم توضيحات موجزة عن سبب ترتيب القائمة بهذا الترتيب بالذات.

بعد مطالبة ChatGPT بمساعدتك في تنظيم قائمة المهام، استخدم مطالبات مشابهة للمطالبات التالية لإضافة المزيد من المهام ومتابعة قائمة مهامك:

لإضافة مهمة إلى قائمة مهامك، اكتب: يرجى إضافة مهمة إعداد العرض التقديمي للاجتماع التسويقي إلى قائمة مهامي ليوم الغد.

إذا أردت أن يساعدك ChatGPT في انجاز المهام، اكتب: كيف يمكنك مساعدتي في كل مهمة؟

لمراجعة قائمة المهام، اكتب: مرحبًا ChatGPT، هل يمكنك إعطائي لمحة عامة عن مهامي اليوم؟

لتحرير المهام، اكتب: مرحبًا ChatGPT، هل يمكنك تغيير الموعد النهائي لمهمة كتابة التقرير إلى يوم الخميس؟

تجنب إعطاء روبوت ChatGPT تعليمات طويلة ومعقدة للحصول على أفضل النتائج، واجعل المطالبات بسيطة ومباشرة قدر الإمكان.

2- اطلب من ChatGPT مساعدتك في الكتابة:

سواء كنت بحاجة إلى المساعدة في صياغة رسالة لإرسالها عبر البريد الإلكتروني، أو إنشاء محتوى إبداعي، فيمكن لروبوت ChatGPT مساعدتك في إنجاز هذه المهام.

اكتب مطالبة تتضمن تفاصيل النص الذي تود كتابته، وسيقدم لك ChatGPT مسودة يمكنك تحريرها بالطريقة المناسبة لك، أو يمكنك إدخال نص طويل، ثم اطلب من الروبوت تلخيصه.

يمكنك إدخال المطالبات التالية للمساعدة في الكتابة:

مرحبًا ChatGPT، هل يمكنك مراجعة هذه المسودة واقتراح أي تحسينات؟

مرحبًا ChatGPT، يرجى تعديل الفقرة التالية لجعلها أكثر إيجازًا… ثم أدرج النص.

3- اطلب من ChatGPT مساعدتك في المهام المتعلقة برسائل البريد الإلكتروني:

يمكن لروبوت ChatGPT أن يساعدك في إنجاز العديد من المهام المتعلقة برسائل البريد الإلكتروني، غير كتابة الرسائل. إذ يمكن لروبوت ChatGPT تلخيص سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني الطويلة، وتحديد النقاط الرئيسية فيها، ويمكنك استخدام المطالبة التالية لتطلب منه تلخيص الرسائل الطويلة: مرحبًا ChatGPT اكتب النقاط الرئيسية الموجودة في هذه الرسالة… ثم أدرج نص الرسالة.

4- اطلب من ChatGPT مساعدتك في اكتساب مهارات وخبرات جديدة:

إذا كنت بحاجة إلى تعرف كيفية البدء بتعلم مهارة جديدة، أو تود الحصول على مصادر تعليمية تتحدث عن موضوع معين، فيمكنك أن تطلب من ChatGPT مساعدتك، ولتجربة ذلك، اكتب مطالبات مشابهة للمطالبات التالية:

مرحبًا ChatGPT، اشرح لي هذا الموضوع بعبارات بسيطة… ثم ضع نص ترغب في فهمه.

مرحبًا ChatGPT، اقترح بعض الكتب لتعرف أساسيات الكيمياء.

مرحبًا ChatGPT، أحاول فهم الدارات الكهربائية، هل يمكنك تقديم نظرة عامة عن هذا الموضوع بطريقة بسيطة؟

مرحبًا ChatGPT، هل يمكنك تعليمي كيفية صناعة دارة كهربائية بسيطة؟

5- اطلب من ChatGPT منحك توصيات شخصية:

في بعض الأحيان، تحتاج إلى استراحة من العمل لاستعادة نشاطك وتركيزك، ويمكن أن يكون ChatGPT هو مصدرك للحصول على توصيات مخصصة في المجالات المختلفة.

سواء كنت تبحث عن فيلم لمشاهدته، أو مطعم لزيارته، أو وجهة سفر جديدة، فيمكن لروبوت ChatGPT تقديم اقتراحات مناسبة بناءً على تفضيلاتك ومطالباتك السابقة.

ولتجربة ذلك، يمكنك كتابة مطالبات مثل: