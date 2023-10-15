كوجر تقدم NxSys Aero أول كرسي للاعبين في العالم مزود بمروحة تبريد

أعلنت شركة كوجر -المتخصصة في تصنيع اكسسوارات الحاسوب – أول كرسي للاعبين في العالم مزود بتبريد داخلي متكامل يهدف إلى توفير التجربة المثلى للاعب أثناء فترة اللعب الطويلة على الحاسوب.

NxSys Aero هو كرسي يجمع أفضل تقنيات التبريد والأناقة مما يجعله يتفوق على المنافسين بجدارة، ومهندسي كوجر ابتكرو هذا الإبداع بناء على نظرة جديدة في تصميم كرسي اللاعبين لم نره أو نسمع به من قبل في السوق.

اسم NxSys هو اختصار Next System مما يشير إلى مفهوم متقدم في التصميم، وفكرة التبريد في هذا الكرسي مستندة إلى مروحة RGB مدمجة بحجم 200 مليمتر.

المروحة المدمجة في الكرسي تدور الهواء البارد داخل الكرسي، وتوجهه نحو ظهرك؛ مما يبقيك مرتاحا ومركزا لساعات طويلة لأنك لن تتعرق أبدا خلال فترة اللعب ولن تنزعج بسبب الرطوبة.

فكرة مهندسي كوجر لا تقتصر على تزويد الكرسي بمروحة تبريد فقط، بل أيضا التركيز على نوعية القماش المصنوع منها من خلال استخدام جلد PVC عالي الجودة حتى يوفر للاعب الراحة التي يبحث عنها.

ويأتي الكرسي مزودا مع وسادة أسفل الظهر المخصصة للعلاج الطبيعي ووسادة رأس مغناطيسية يمكن وضعها بدقة في المكان المناسب للحصول على الراحة المثلى لرقبتك.

لتشغيل مروحة RGB المدمجة مع الكرسي ستجد فتحة في خلف الكرسي متصلة بأسلاك داخلية مع كابل USB، كل ما عليك فعله هو وصل كابل USB مع بطارية شحن محمولة وإخفائها داخل هذه الفتحة الصغيرة. للتنويه، لن يتضمن الكرسي بطارية شحن منفصلة. ويمكنك بسهولة ضبط إعدادات سرعة مروحة RGB وضبط الإضاءة حسب رغبتك بنقرة زر واحدة.

كرسي NxSys Aero متاح للشراء منتصف هذا الشهر بسعر وقدره 399 دولارًا.