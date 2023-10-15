حكومة دبي تبدأ مشاركتها في جيتكس جلوبال 2023

انطلقت صباح اليوم فعاليات مشاركة «المنصة الرئيسية لحكومة دبي» في معرض جيتكس جلوبال 2023، وذلك في نسخته الثالثة والأربعين التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي في المدة الواقعة بين 16 و20 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ويُشارك في المنصة الموحدة لحكومة دبي أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة في إمارة دبي.

ومن خلال المشاركة، تُسلط «دبي الرقمية» الضوء على مستجدات مشاريعها ومبادراتها في مجالات تجارب المدينة الرقمية وخدماتها، والإستراتيجيات، إلى جانب البيانات، والإحصاءات، والأمن الإلكتروني.

وبالإضافة إلى المبادرات والخدمات الجديدة التي سوف تُطلق خلال أيام الحدث، ستُعرض ابتكارات وخدمات رقمية تقدمها الجهات المشاركة على المنصة الرئيسية لحكومة دبي.

وأكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية أن مسيرة رقمنة الحياة المتسارعة في إمارة دبي التي قادتها الجهود المشتركة والحثيثة بين دبي الرقمية من جهة والقطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، ساهمت في تعزيز المنظومة الرقمية وتطورها بخدماتها ومشاريعها المختلفة التي أصبحت تُغطي جميع جوانب الحياة اليومية لسكان وزوار مدينة دبي، كما أنها تلبي الاحتياجات الحالية والتطلعات المستقبلية.

ويعتقد المنصوري أنه المهم أن نُشارك مسارات تطور هذه المنظومة وآليات تطويرها وسُبله من خلال تبادل الأفكار وأفضل الممارسات والتجارب مع المعنيين في قطاع رقمنة المدن للوصول إلى أفضل الحلول، الأمر الذي توفره منصة معرض جيتكس جلوبال 2023، التي تجمع اليوم تحت مظلتها ما يزيد على 6,000 جهة عارضة من أكثر من 170 دولة.

وتفصيلًا، وفي محور تجارب المدينة تستعرض دبي الرقمية مستجدات خدمات صرف المنح السكنية، وإدارة إقامات العمال، والحصول على منحة أرض، إلى جانب إدارة إقامات العمالة المنزلية والحصول على الرعاية الطبية، وشراء وبيع مركبة، بالإضافة إلى إعداد وإدارة مركبة كهربائية، وتشييد وصيانة المبنى.

أما بالنسبة لمحور خدمات المدينة الرقمية فتشارك بكل من: تطبيق الموظف الذكي، وواجهة برمجة تطبيقات دبي، ومعاملات دبي، وسحابة دبي الرقمية، فضلًا عن خدماتها الرقمية الأساسية، التي تشمل: الهوية الرقمية، وتطبيق دبي الآن، ومنصتي 04 و Dubai.ae.

وفيما يتعلق بالإستراتيجيات، تُقدم دبي الرقمية خلال المعرض نظرة عامة على إستراتيجية دبي الرقمية، والتناغم الرقمي إلى جانب لوحة المهارات الرقمية وإحصاءات التنافسية الرقمية.

ومن خلال محور البيانات والإحصاءات، تُعرِّف دبي الرقمية زوار المعرض على مشاريع «اعرف متعاملك»، ولوحة دبي وحديث دبي، إضافةً إلى البيانات الاصطناعية، وبرنامج جودة البيانات، والتعداد اللحظي لسكان دبي، فضلًا عن «دبي بالس»، والموقع الإلكتروني لإحصاءات دبي، ومبادرات التمكين باستطلاعات الرأي، ومسح دخل وإنفاق الأسرة.

وتستعرض المنصة من خلال محور الأمن الإلكتروني تطورات ماسح واجهة برمجة التطبيقات، والمرقاب، ورزام، وأساس، والمها إلى جانب مستجدات مشاريع مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني.