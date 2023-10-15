جامعة حمدان بن محمد الذكية تستعرض أحدث التقنيات التعليمية في جيتكس جلوبال 2023

تشارك جامعة حمدان بن محمد الذكية في معرض جيتكس جلوبال 2023، بعرض أحدث ابتكاراتها التقنية ومنصاتها التعليمية القائمة على تطبيقات التعليم الذكي والذكاء الاصطناعي، وذلك في دورة المعرض الثالثة والأربعين في مركز دبي التجاري العالمي خلال المدة الواقعة بين 16 و20 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأكد الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، أهمية مشاركة الجامعة الذكية في هذا الحدث الأبرز عالميًا.

وذكر الدكتور العور أن «حضور الجامعة الذكية في معرض جيتكس يُعدّ فرصة فريدة لاستعراض المنظومة الرقمية الشاملة وخدمات التعليم الذكي المستدام التي تتميز بها الجامعة، وتسليط الضوء على الابتكارات والتقنيات المتقدمة التي تضعها الجامعة في متناول جمهورها من الدارسين والمجتمع التعليمي بصورة عامة، وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا بمشاركة تجربتنا الريادية في تسخير التكنولوجيا للاستفادة القصوى من نموذج التعلم الذكي، وإتاحة التعلم مدى الحياة على نطاق أوسع وتسهيل الوصول إلى المعارف الأكاديمية، وتوفير خبرات دراسية أشمل وأكثر مرونة للدارسين».

وأضاف الدكتور العور: «إن اعتماد الخدمات الرقمية في التعليم وتوظيف مستجدات التقنية لدى مؤسسات التعليم يمثل ركيزة أساسية لتسريع وتيرة التحول إلى منظومة التعلم الذكي، بوصفها أكثر النماذج مرونةً وشموليةً وجاهزيةً للمستقبل، مع تأكيد أن الجامعة حريصة على الجمع بين توظيف مستجدات التكنولوجيا وتطبيق معايير الجودة في التعليم الذكي، والمواءمة بين منظومتها الأكاديمية وأهداف الإستراتيجيات والرؤى الوطنية للتعليم، في إطار التزامها بدعم تطور قطاع التعليم والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة للدولة».

وتستعرض الجامعة خلال دورة هذا العام من معرض جيتكس جلوبال مجموعة من مبادراتها ومنظوماتها الرقمية الرائدة، ومن ضمنها «المبنى الجامعي الذكي» وهي خطوة سبّاقة تهدف إلى إحداث تغيير تعليمي واجتماعي واقتصادي وبيئي إيجابي على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب منصة H-preneurs، وهي المنظومة المتكاملة لتمكين الدارسين ودعمهم خلال مسيرتهم المهنية كرواد أعمال عبر رفدهم بالإرشاد والأدوات الكفيلة بتحويل أفكارهم إلى مشاريع قائمة.

وتعرض الجامعة أيضًا ابتكاراتها القائمة على التقنيات السحابية والمخصصة لتعزيز جودة خدماتها، ومن ضمنها مبادرة الحوسبة السحابية الرائدة بالتعاون مع (خدمات أمازون للويب)، وهي خطوة تهدف إلى إحداث تغيير جذري في المنظومة التعليمية لتوفير التعليم الأفضل لمبتكري المستقبل ومبدعيه من خلال تبني التكنولوجيا الرائدة

وتعرض الجامعة (خدمات الدارسين الذكية) Smart Campus، وهي منصة رقمية مزودة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتلبية مختلف المتطلبات التعليمية.

كما تشمل المبادرات النوعية التي تستعرضها الجامعة منظومة (الحرم السحابي) Cloud Campus، وهي منصة تعليمية ذكية باللغتين العربية والإنكليزية تتيح المحتوى التعليمي والتدريبي بمنهجيةٍ تفاعلية مرنة.

كما تستعرض جامعة حمدان بن محمد الذكية الإطار المرجعي لمؤسسات التعليم العالي الإلكترونية والمفتوحة والذكية والمعززة بالتكنولوجيا، الذي يمثل نقلة نوعية على صعيد تعزيز ربط مؤسسات التعليم العالي لتبادل أفضل أساليب ضمان الجودة، وتقديم معلومات وافية عن أفضل الممارسات المتبعة في مجال التعليم العالي الإلكتروني.

ومن الجدير بالذكر أن المعرض يُعدّ، منذ انطلاق دورته الأولى قبل أكثر من أربعة عقود، أكثر الأحداث التكنولوجية تأثيرًا على مستوى العالم، وأضخم المعارض في المجال التقني على صعيد المنطقة.

ويجمع جيتكس جلوبال بين أقطاب التكنولوجيا وروادها من مختلف أنحاء العالم، كمنصة لمواكبة أحدث التطورات والاتجاهات التقنية، وإبراز دور التكنولوجيا في دفع عجلة تطور مختلف القطاعات ورسم ملامح المستقبل.

كما يتيح الحدث مساحات لتبادل الخبرات واستكشاف آفاق تطوير التعاون والشراكات التكنولوجية بين المؤسسات والشركات في كافة القطاعات.