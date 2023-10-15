أهم الشركات الناشئة تجتمع في معرض إكسباند نورث ستار 2023 بدبي

افتتح (إكسباند نورث ستار)، أكبر معرض للشركات الناشئة في العالم، اليوم الأحد (15 تشرين الأول/ أكتوبر 2023)، نسخته الكبرى على الإطلاق في ميناء دبي (دبي هاربر) بحضور أكثر من 1,800 شركة ناشئة من 100 دولة بغية منحها فرصة التواصل، واستكشاف فرص التمويل، وتبادل الخبرات مع نظرائهم من جميع أنحاء العالم.

ويُقام معرض (إكسباند نورث ستار)، الذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال المدة الواقعة بين 15 و18 تشرين الأول/ أكتوبر 2023) في (دبي هاربر)، الذي يُعد أكبر مرسى لليخوت الفاخرة على مستوى الشرق الأوسط.

وحضر الحدث أكثر من 1,000 مستثمر يديرون أصولًا مدارة بقيمة إجمالية تفوق تريليون دولار أمريكي؛ لتعزيز زخم الاستثمار الناشئ في واحدة من أكثر منظومات تطوير الأعمال ديناميكية وتنوعًا في العالم.

ويُعدّ (إكسباند نورث ستار) أكبر ملتقى للشركات الناشئة في الحدث التقني الأكبر من نوعه في العالم، (جيتكس جلوبال)، الذي ينطلق يوم غدٍ الثلاثاء (16 تشرين الأول/ أكتوبر 2023) في مركز دبي التجاري العالمي.

ويُقام الحدثان، اللذان ينظمهما مركز دبي التجاري العالمي، على امتداد مساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون قدم مربع، وذلك بزيادة قدرها 40 في المئة مقارنةً بمساحة معرض العام الماضي، حيث يجتمع العالم للتحاور بشأن إرساء نموذج تكنولوجي جديد في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والويب 3.0، والاقتصاد الرقمي المستدام.

وتشمل فعاليات معرض (إكسباند نورث ستار) لهذا العام «اثنين الذكاء الاصطناعي»، الذي يستعرض نخبة من الشركات الناشئة المتسارعة النمو في مجال الذكاء الاصطناعي، و(إنديا سنترال)، أكبر معرض يحتضن أكثر من 200 شركة هندية ناشئة خارج الهند، و(آسيا فاست 100)، و(أفريكا فاست 100)، وهما أكبر معرضين خلال الحدث يجمعان تحت مظلتهما 100 من أفضل الشركات الناشئة في القارتين الأفريقية والآسيوية على مدار أسبوع حافل بالمؤتمرات وفعاليات التواصل، فضلًا عن مسابقة مخصصة للعروض التقديمية.

كما يتضمن الملتقى الضخم لأبرز شركات الجيل القادم ثلاث فعاليات فرعية، وهي: (فينتك سيرج)، وقمة (مستقبل البلوك تشين)، و(ماركتنغ مينيا).

وسيستضيف معرض (إكسباند نورث ستار) هذا العام أيضًا (تحدي سوبرنوفا)، وهي مسابقة العروض التقديمية الشهيرة بجائزة قدرها 200,000 دولار، التي تجعل من المعرض حدثًا لا يفوَّت.

هذا، ويمكن تسجيل المشاركة في المعرض عبر الرابط.