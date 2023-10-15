ازدادت شعبية هواتف (أوبو) Oppo في الآونة الأخيرة في العديد من المناطق حول العالم، إذ تُعدّ أوبو واحدة من أفضل العلامات التجارية العالمية للهواتف الذكية، وخلال السنوات القليلة الماضية، تحسّنت مواصفات الهواتف التي تُنتجها هذه الشركة، كما أنها تضيف باستمرار العديد من المزايا والتحسينات إلى واجهة المستخدم الخاصة بها ColorOS.

توفر شركة أوبو خيارات متنوعة من الهواتف الذكية، فهي تُنتج هواتف بمواصفات عالية وتُباع بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى الهواتف في الفئة المتوسطة التي تُناسب أصحاب الدخل المحدود.

فإذا كنت تفكر في شراء واحد من هواتف أوبو فستجد خيارات متعددة في الأسواق بمواصفات مختلفة وبأسعار متفاوتة. ولمساعدتك في الاختيار سنذكر فيما يلي أفضل هواتف أوبو في عام 2023 التي يمكنك الاختيار منها بحسب ميزانيتك والمواصفات التي تبحث عنها:

1- هاتف OPPO Find N2 Flip:

OPPO Find N2 Flip هو هاتف قابل للطي رأسيًا، ويشبه إلى حد كبير تصميم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip5. ويضم شاشة رئيسية داخلية من نوع (LTPO AMOLED) بمقاس قدره 6.8 بوصات، وبدقة قدرها 2520 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يبلغ 1200 شمعة/المتر المربع، وتدعم مزية (+HDR10).

أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (AMOLED) بمقاس قدره 3.26 بوصات، وتبلغ دقتها 720 × 382 بكسلًا، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 5).

يعمل هذا الهاتف بمعالج (+Mediatek Dimensity 9000) الثُماني النُوى، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم ColorOS 13، ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي هي: 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية هما: 256 أو 512 جيجابايت.

يحتوي OPPO Find N2 Flip على بطارية تبلغ سعتها 4300 ميلّي أمبير/الساعة ويدعم الشحن السلكي بقدرة 44 واطًا، بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال 23 دقيقة، بالإضافة إلى أنه يدعم الشحن اللاسلكي العكسي.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع هاتف OPPO Find N2 Flip بسعر قدره 1149 دولارًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة حجمها 256 جيجابايت.

2- هاتف Oppo Reno 10 5G:

يضم هاتف Oppo Reno 10 5G شاشة من نوع (AMOLED) بمقاس قدره 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 2412 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتدعم مزية (+HDR10).

يعمل هذا الهاتف بمعالج (Mediatek MT6877V Dimensity 7050) الثُماني النُوى، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم ColorOS 13.1، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية هما: 128 أو 256 جيجابايت.

يحتوي Oppo Reno 10 5G على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 67 واطًا، بالإضافة إلى أنه يدعم الشحن اللاسلكي العكسي.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع هاتف Oppo Reno 10 5G بسعر قدره 1499 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة حجمها 256 جيجابايت.

3- هاتف Oppo Find X5:

يضم هاتف Oppo Find X5 شاشة من نوع (AMOLED) بمقاس قدره 6.5 بوصات، وبدقة قدرها 2400 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج كوالكوم (Snapdragon 888 5G) الثُماني النُوى، والمصنع بتقنية 5 نانومتر، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 12 المعتمد على واجهة المستخدم ColorOS 13، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي هما: 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية هما: 128 أو 256 جيجابايت.

يحتوي Oppo Find X5 على بطارية تبلغ سعتها 4800 ميلّي أمبير/الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 80 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 30 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 واط.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع هاتف Oppo Find X5 بسعر قدره 2341 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة حجمها 256 جيجابايت.

4- هاتف Oppo Reno 8:

يضم هاتف Oppo Reno 8 شاشة من نوع (AMOLED) بمقاس قدره 6.4 بوصات، وبدقة قدرها 2400 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (Mediatek MT6893Z Dimensity 1300 ) الثُماني النُوى، والمصنع بتقنية 6 نانومتر، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 12 المعتمد على واجهة المستخدم ColorOS 12.1، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي هما: 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية هما: 128 أو 256 جيجابايت.

يحتوي Oppo Reno 8 على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلّي أمبير/الساعة ويدعم الشحن السلكي بقدرة 80 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال 11 دقيقة، بالإضافة إلى أنه يدعم الشحن اللاسلكي العكسي.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع هاتف Oppo Reno 8 بسعر قدره 1499 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة حجمها 256 جيجابايت.