أدوات ذكاء اصطناعي تساعدك في العثور على الكتب

تعمل أدوات البحث عن الكتب المعتمدة على الذكاء الاصطناعي كمحركات بحث تمنحك توصيات بحسب تفاصيل مطالبتك، أو تقترح عليك الكتب بحسب أنواع الكتب التي اخترتها سابقًا.

فإذا كنت تبحث عن أداة لمساعدتك في العثور على الكتب الملائمة لرغبتك الشخصية، فيمكنك تجربة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التالية:

1- أداة Find Your Next Book :

تعمل أداة Find Your Next Book بالذكاء الاصطناعي، وتدعم مزايا ChatGPT من OpenAI، وهذه الأداة قادرة على قراءة قاعدة بيانات كبيرة للكتب المختلفة ويمكنها التوصية بالكتب المناسبة لك بناءً على أي استعلام تضيفه.

يمكنك كتابة مطالبة لهذه الأداة بالطريقة نفسها التي تكتب فيها مطالبة لروبوت ChatGPT وكلما أضفت المزيد من التفاصيل ستحصل على نتائج أفضل.

ستستغرق أداة Find Your Next Book بضع دقائق لمعالجة طلبك، ثم تمنحك توصية واحدة في كل مرة. تتضمن صفحة التوصية ملخصًا يوضح سبب اعتقاد الأداة أن الكتاب الذي أوصت به يتطابق مع مواصفات الكتاب الذي تبحث عنه، بالإضافة إلى وصف للكتاب كالذي تجده عادةً على الغلاف الخلفي.

إذا لم يعجبك الاقتراح، انقر فوق زر (الكتاب التالي) Next Book للحصول على توصية أخرى للمطالبة نفسها.

2- أداة Read This Twice :

تتضمن أداة Read This Twice التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، قسم يُسمى Read This Twice يحتوي على مجموعة متنوعة من الكتب التي أوصى بها العديد من المشاهير والشخصيات المؤثرة.

ستجد أيضًا روبوت Sona وهو روبوت يعمل كمساعد شخصي ويعتمد على الذكاء الاصطناعي للبحث عن الكتب المناسبة لك، إذ يمكنك كتابة مطالبة خاصة للحصول على توصيات من Sona، وستتحسّن التوصيات التي يقترحها الروبوت إذا أضفت المزيد من التفاصيل حول ما تبحث عنه. وستظهر النتائج كأعمدة تتضمن مجموعة متنوعة من التوصيات، توضح لك شكل غلاف الكتاب والعنوان واسم المؤلف مع وصف للكتاب.

3- أداة Next Three Books :

تعمل أداة Next Three Books بالذكاء الاصطناعي لمنحك ثلاثة اقتراحات لكتب متنوعة ملائمة لك بحسب تفاصيل المطالبة التي تضيفها. وقبل أن تبدأ بكتابة مطالبة لهذه الأداة، سيُطلب منك أولًا تحديد بعض التفاصيل، وتشمل ما يلي:

نوع الكتاب: (الأعمال) Business أو (سيرة ذاتية) biography، أو (رواية) novel.

الصنف: غامض ( Mystery ) أو رومانسي ( romance)، أو رعب (horror)، أو (الخيال العلمي) science fiction.

الطول: قصير (Short) أو متوسط (medium) أو طويل (long) أو أي طول (any length).

أسلوب الكتابة: مَرِح ( Lighthearted) أو مشوق ( suspenseful) أو خيالي ( imaginative).

ثم يمكنك إضافة المزيد من التفاصيل حول الكتاب الذي تبحث عنه، وبمجرد أن تحلل الأداة جميع التفاصيل التي أضفتها، ستمنحك ثلاثة اقتراحات تتضمن عنوان الكتاب واسم المؤلف ووصف قصير للكتاب.

4- أداة Readow:

تعمل أداة Readow بطريقة مختلفة قليلًا عن باقي الأدوات في القائمة، فهي تمنحك توصيات للكتب بناءً على الكتب المفضلة لديك، إذ يجب عليك إضافة أسماء الكتب التي تفضلها، وستقترح هذه الأداة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مجموعة متنوعة من التوصيات المناسبة لك.

وكلما أضفت المزيد من الكتب، ستفهم الأداة أنواع الكتب المفضلة لديك وستمنحك نتائج أفضل وأقرب لما تفضله. وعندما تضيف أو تزيل كتابًا من قائمة الكتب المفضلة، ستُحدّث أداة Readow النتائج، وستمنحك 30 توصية لكتب متنوعة. ويمكنك أن تضيف الكتب التي أعجبتك من التوصيات إلى قائمة الكتب المفضلة لديك أو حذفها من التوصيات حتى لا تقترح هذه الأداة عناوين مماثلة للكتب المحذوفة.