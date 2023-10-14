رسمياً: البوابة العربية للأخبار التقنية “الشريك الإعلامي التقني العربي الرسمي” لجيتكس جلوبال 2023

أعلنت البوابة العربية للأخبار التقنية اليوم توقيعها اتفاقية شراكة إعلامية مع مركز دبي التجاري العالمي لتغطية فعاليات جيتكس جلوبال 2023، الذي سيُقام في دبي في الفترة الواقعة بين 16 و20 أكتوبر 2023، بصفتها “الشريك الإعلامي العربي الرسمي المتخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم فريق البوابة العربية للأخبار التقنية بتقديم تغطية شاملة ومتخصصة لفعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023، الذي يُعد من أبرز فعاليات قطاع التكنولوجيا في العالم؛ إذ يوفر منصةً متكاملة تغطي جميع اتجاهات القطاع، بدءاً من الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وعلوم البيانات إلى الشركات الناشئة والاقتصاد الرقمي.

ويجمع جيتكس جلوبال 2023، الذي يُعد الأكبر من نوعه عالمياً، الجهات الحكومية والمؤسسات، مع عدد كبير من رواد الأعمال والمبدعين والمبتكرين للتباحث والحوار وطرح أفكار ومنتجات جديدة لرسم ملامح مستقبل القطاع التكنولوجي. ويشمل جيتكس جلوبال العديد من المعارض والمؤتمرات، ويحظى الزوار على مدى أيامه الخمسة بفرصة لقاء أهمّ الشركات التكنولوجية والشركات الناشئة ونخبة من المبتكرين.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال أحمد عبدالقادر، الرئيس التنفيذي للبوابة العربية للأخبار التقنية: “بصفتها المصدر الرائد للأخبار التقنية باللغة العربية، فإننا في البوابة العربية للأخبار التقنية نُعِدُّ العدة لتقديم تغطية إعلامية شاملة واستثنائية لفعاليات جيتكس جلوبال 2023، الذي يُعد الأكبر من نوعه عالمياً. وندعو الشركات العالمية والإقليمية والمحلية والجهات الحكومية المشاركة في هذا الحدث إلى الاستفادة من منصاتنا المتخصصة لتسليط الضوء على مشاركاتها ومنتجاتها وحلولها، وإيصال رسائلها الأساسية لجمهورها في المنطقة من المهتمين والمتخصصين في القطاع التقني”.

وأضاف: “لطالما حرصنا في البوابة العربية للأخبار التقنية منذ انطلاقتنا منذ أكثر من 18 عاماً على تغطية هذا الحدث الكبير. وقد ساهمنا من خلال تغطياتنا الإعلامية المتخصصة عبر السنوات الماضية لفعاليات جيتكس في مساعدة الشركات المحلية والإقليمية والعالمية والجهات الحكومية المشاركة لإيصال رسائلها الأساسية لجمهور المنطقة”.

تجدر الإشارة إلى أن البوابة العربية للأخبار التقنية انطلقت في شهر سبتمبر عام 2005 من مقرها في مدينة دبي للإعلام، كأول مصدر رسمي مكرَّس بالكامل لتغطية الأخبار التقنية باللغة العربية، على الساحتين العربية والعالمية، وذلك وفق رؤية طموحة بأن تكون المصدر الأول لأخبار تكنولوجيا المعلومات على شبكة الإنترنت، بالنسبة لكل من وسائل الإعلام العربية، والمستخدم الأخير في العالم العربي.