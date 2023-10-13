MSI تعلن أول شاشة في العالم بتقنية EyesErgo ومعدل تحديث 100 هرتز

أعلنت شركة MSI -المتخصصة في قطع الحاسوب المختلفة بما فيها شاشات العرض – تقديم أول شاشةٍ في العالم بحجم 24.5 بوصة تدعم معدل تحديثٍ متحرك 100 هرتز وتقنية EyesErgo.

السلسلة الجديدة PRO MP251 تساعد على تحسين تجربة المستخدمين من خلال زيادة مساحة العمل بنسبة 5% بعد رفع حجم الشاشة من 23.8 بوصة إلى 24.5 بوصة الذي ينعكس على إنتاجيتهم في بيئة العمل سواء كان في المكتب أو في المنزل. فكرة الشاشة هي الجمع بين معدلات التحديث العالية 100 هرتز وتقنية حماية العين EyesErgo لتكون المعيار المتبع نحو الشاشات الاحترافية العصرية.

السبب وراء اختيار MSI حجم 24.5 بوصة هي الأبحاث المكثفة التي قامت بها وتبين أن هذا الحجم هو الأمثل لراحة وتركيز مجال الرؤية البشرية عند وضع الشاشة على مكتب عمل بمسافةٍ فاصلة بين العين والشاشة قدرها 60 إلى 80 سم، مما يساعد على تقليل عوامل التشتيت ويسمح للمستخدمين بالتركيز بشكلٍ أفضل على مهامهم.

بعد الحجم، تضع MSI راحة العين صوب أعينها مع شاشة PRO MP251 وذلك من خلال تقنية EyesErgo مع التركيز على تقليل ضرر الضوء الأزرق، وتقنية الخلو من الوميض، ووظيفة Eye-Q Check، ومعدل تحديث 100 هرتز، وتصميم مسند مريح؛ هذه المزايا عندما تجتمع معًا توفر تجربة مشاهدةٍ مريحة وصحية مما يقلل من إجهاد العين وعدم الراحة أثناء الاستخدام المطول في فترات العمل.

خاصية Eye-Q Check تسمح للمستخدمين إجراء فحوصاتٍ ذاتية على أعينهم لضمان صحة العين المثالية، هذه الخاصية المبتكرة مفيدةٌ بشكلٍ خاص للمستخدمين الذين يقضون ساعاتٍ طويلة أمام الشاشة ويريدون اتخاذ تدابير استباقية لحماية صحة أعينهم.

تُعتبر خاصية Eye-Q المبتكرة من MSI بمثابة حمايةٍ وقائية للعين وهي تستخدم ثلاث طرق لمساعدة المستخدمين على اكتشاف مدى إرهاق العين والمستوى الصحي لها. على سبيل المثال، تم تصميم اختبار شبكة Amsler لتحديد ما إذا كانت عيناك بحاجة إلى الراحة من خلال ملاحظة ما إذا كانت المربعات المحيطة تبدو مشوهةً أثناء التركيز على النقطة المركزية.

الاختبار الثاني هو Astigmatism، حيث تقوم بتغطية عينٍ واحدة في كل مرة وتنظر إلى منتصف الشاشة، إذا لاحظت أن بعض الخطوط داكنة أو رمادية أكثر من غيرها، فهذا يشير إلى أنك قد تحتاج إلى أخذ استراحةٍ لتحافظ على عينيك.

والاختبار الثالث هو تصحيح الوضعية الذي يتطلب منك التركيز على نقطة أعلى الشاشة لمساعدتك في ضبط ارتفاع المقعد ووضعية الجلوس. وهذا يساعد على منع حدوث ألمٍ في الكتف والرقبة الناجمين عن وضعية الجلوس السيئة لفتراتٍ طويلة.

الانتقال من معدل تحديث 60 هرتزًا إلى 100 هرتز له دورٌ بارز أيضاً لأنه يزيل وميض الشاشة بشكلٍ فعال – سببُ شائع في حدوث إرهاق العين – ويساهم أيضًا في تقليل إجهاد العين وتحسين الراحة العامة أثناء ساعات العمل الطويلة.

في الوقت نفسه تأتي الشاشة بمكبرات صوتٍ مدمجة بقوة 2 واط ودعم التركيب على الحائط حسب معايير VESA لعرض الشاشة بالطريقة التي يراها المستخدم مناسبة.

مواصفات الشاشة تعتمد على لوحة IPS بدقة عرض 1080×1920 بكسلًا ومعدل سطوع يصل إلى 300 شمعة في المتر المربع، ونسبة التباين إلى 1300:1، وزمن استجابة يصل إلى 4 ميلي/ الثانية، و عمق ألوانٍ حقيقي يبلغ 8 بت مع طيف لوني sRGB بنسبة 101%، وتضم الشاشة منفذ HDMI 1.4b ومنفذ D-Sub (VGA) مع مخرج لسماعة الرأس.

لم تكشف MSI عن سعر الشاشة أو فترة توفرها في الأسواق.