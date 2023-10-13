Lightroom يدعم تحرير صور Ultra HDR عبر أندرويد

أضافت أدوبي دعمًا لتحرير صور Ultra HDR في Lightroom mobile لنظام أندرويد. ويدعم النظام التشغيلي الأحدث من جوجل تنسيق الصور الجديد، ومن المتوقع أن يحدث تغييرًا كبيرًا نحو الأفضل في كيفية ظهور صور الهواتف الذكية.

وتسمح القدرة على إجراء تعديلات في Lightroom لمصوري الهواتف الذكية بالتحكم بشكل كبير في الصورة النهائية، مع أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يتمكن معظم الأشخاص من رؤية ذلك عبر الأجهزة.

ويتطلب عرض صورة HDR شاشة مناسبة وبرنامجًا يدعم التنسيق، وهو ما لا يتوفر في الوقت الحالي لدى معظم الأشخاص.

وتستخدم تقنية Ultra HDR نطاقًا واسعًا من الألوان الفاتحة والداكنة للتعبير عن الصورة بشكل أقرب إلى ما نراه بأعيننا. وتظهر عبر شاشة HDR باللون الأبيض الساطع بدلًا من درجات اللون الرمادي التي غالبًا ما ترتبط بتقنية HDR.

وتعد Ultra HDR الطريقة التي تسجل بها هواتف أندرويد صور HDR، وتكون الملفات بتنسيق JPEG القياسي، لذا فهي متوافقة مع الإصدارات السابقة مع SDR، أو النطاق الديناميكي القياسي.

ويأتي دعم HDR الجديد عبر الإصدار 9.0.0 من Lightroom mobile لنظام أندرويد، ويعمل حاليًا مع Pixel 7 و Pixel 7 Pro و Pixel 7A.

وترى بعد تفعيل خيار استيراد صور HDR في الإعدادات أيقونة HDR جديدة في الزاوية اليمنى العليا عند إحضار إحدى تلك الصور لتحريرها.

ويؤدي النقر عليها إلى عرض رسم بياني مع أبرز مزايا HDR الإضافية المرئية. ويظهر هذا الجزء من الرسم البياني باللون الأحمر إذا كنت تشاهده عبر جهاز غير مدعوم، كما هو الحال مع جهاز Pixel 8.

ويمكنك إجراء التعديلات بالطريقة العادية إذا كان بإمكانك الوصول إلى تحرير HDR، وكذلك التبديل بين معاينة شاشات SDR، وهو أمر مهم لأنه بمجرد مغادرة هذه الصورة لهاتفك، فمن المرجح أن تعرض بصفتها صورة SDR.

وتحتاج إلى شاشة HDR التي توفرها الهواتف الرائدة الحديثة، مثل سلسلة Pixel 8 و iPhone 15، كما يحتاج التطبيق الذي تستخدمه لعرض الصورة أيضًا إلى دعم صور HDR. وتعمل تطبيقات، مثل إنستاجرام، على إزالة البيانات الوصفية للصورة عند نشرها، لذلك كل ما تراه هو صورة SDR.

وتوصي أدوبي في الوقت الحالي بتصدير الصور بصفتها ملفات AVIF، التي يدعمها متصفح كروم ريثما يتوفر دعم واسع لعرض صور HDR.