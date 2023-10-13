ووردبريس توفر دعمًا رسميًا لبروتوكول ActivityPub

أعلنت شركة Automattic المالكة لشركة WordPress.com أن ميزة ActivityPub متاحة الآن عبر جميع خطط ووردبريس ضمن WordPress.com.

ويعني هذا أن أي شخص يستخدم الإصدار المستضاف من WordPress.com لديه الآن القدرة على الارتباط بالشبكات الاجتماعية اللامركزية، وربط مدونته بتلك المنصات، مثل ماستودون.

واستحوذت Automattic في وقت سابق من هذا العام على مكون إضافي يسمح بمتابعة مدونات ووردبريس في الشبكات الاجتماعية اللامركزية،

وأطلقت حينها الإصدار 1.0.0 من المكون الإضافي، مما سمح بمتابعة مدونات ووربريس عبر ماستودون والتطبيقات اللامركزية الأخرى، مع أن مدونات WordPress.com لم تكن في ذلك الوقت مدعومة بعد.

ويتمتع أصحاب المدونات بالقدرة على الوصول إلى المزيد من المتابعين باستخدام المكون الإضافي، بالإضافة إلى القدرة على مشاركة المنشورات عبر المنصات الأخرى، وتلقي ردود من تلك المنصات التي تحول إلى تعليقات مدونة.

وقد يؤدي ذلك إلى إنشاء محادثة تفاعلية وديناميكية حول المحتوى، كما أشارت Automattic. وقد تصبح المدونة نفسها أيضًا حسابًا للمستخدم في الشبكات اللامركزية باستخدام المكون الإضافي بدلًا من الاضطرار إلى إعداد حساب مباشرةً عبر الشبكة اللامركزية مع الوصول إلى الجمهور الواسع الذي يتضمن 1.8 مليون مستخدم نشط شهريًا ضمن منصة ماستودون، وما مجموعه 13.3 مليون مستخدم عبر الشبكات اللامركزية ككل.

ويسمح بروتوكول ActivityPub للشبكات الاجتماعية بالتحدث عبر المنصات، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين رؤية المحتوى الموجود عبر المنصات الأخرى والتفاعل معه من مكان وجودهم دون إنشاء حساب جديد.

ويحتوي المكون الإضافي ActivityPub المملوك الآن لشركة Automattic على إجمالي 54756 عملية تثبيت مقارنة بعدد الشهر الماضي البالغ 42831.

ويتوفر الإعداد عبر مواقع WordPress بالمستويات المجانية والشخصية والمتميزة، وتتمكن الآن ملايين المدونات من الانضمام إلى الشبكات الاجتماعية اللامركزية.

ويصل الدعم الرسمي لبروتوكول ActivityPub إلى ووردبريس في الوقت الذي تحاول فيه الشبكات الاجتماعية التنافس مع إكس، مع تفكير العديد من المستخدمين في الانتقال إلى منصات اجتماعية بديلة.

واستقبلت بدائل إكس زيادات كبيرة في عدد المستخدمين بشكل متقطع، وتتمتع كل منصة حتى الآن بأجواءها الخاصة والمنافسة، مثل ماستودون وبلوسكاي وثردز.