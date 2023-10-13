هونر تعلن هاتفها القابل للطي الثالث في 2023

أعلنت شركة هونر اليوم هاتفها الذكي القابل للطي (ماجيك في إس 2) Magic Vs2 الذي يعد يأتي خلفًا لهاتف (ماجيك في إس) الذي أُطلق العام الماضي.

ويُعد (ماجيك في إس 2) الهاتف الذكي القابل للطي الثالث الذي تعلنه الشركة الصينية خلال الأشهر الأربعة الماضية، وذلك بعد هاتف (ماجيك في2) في شهر تموز/ يوليو الماضي، و(ماجيك في بيرس) Magic V Purse في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويأتي جهاز (ماجيك في إس2) الجديد بإطار محدث من سبائك المغنيسيوم مع مفصل Luban Titanium المطور حديثًا، الذي يسمح للجهاز بأن يكون خفيفًا، إذ يأتي بوزن 229 جرامًا فقط.

ويسمح المفصل أيضًا للهاتف بأن يكون نحيفًا إذ لا تتعدى سماكته 10.7 ملم حين يكون مطويًا، و 5.1 ملم حين يكون مفتوحًا.

ويقدم (ماجيك في إس2) من هونر شاشة خارجية من نوع (إل تي بي أو أولد) LTPO OLED بمقاس 6.43 بوصات وبدقة 2,376×1,060 بكسلًا، مع معدل تردد قدره 120 هرتزًا، وبحسب الشركة، فإن الشاشة توفر معدلًا للسطوع قدره 2,500 شمعة.

أما الشاشة الداخلية القابلة للطي فهي أيضًا من النوع ذاته ومعدل التردد ذاته، ولكنها تأتي بمقاس 7.9 بوصات وبدقة 2,344×2,156 بكسلًا مع نسبة طول إلى عرض قدرها 9.8:9.

وتدعم كلتا الشاشتين تقنية +HDR10، وتحتويان على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل، مع الإشارة إلى أن الهاتف يدعم القلم الإلكتروني على كلتا الشاشتين.

ويحتوي (ماجيك في إس2) على معالج ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 8 بلس الجيل 1) Snapdragon 8+ Gen 1، كما يحتوي على ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 12 جيجابايت، أو 16 جيجابايت، أما ذاكرة التخزين الداخلية، فهي تأتي بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.

ويقدم الهاتف كاميرا خلفية رئيسة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ثانية لتصوير العمق بدقة 20 ميجابكسل مع معدل تقريب بصري قدره 2.5x، وكاميرا ثالثة بدقة 12 ميجابكسل، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض.

ومن الناحية البرمجية، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم (ماجيك أو إس 7.2) MagicOS 7.2 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13 من شركة جوجل مع العديد من التحسينات للشاشة الكبيرة، مثل: إمكانية تعدد المهام.

ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 66 واطًا.

ويتوفر هاتف (ماجيك في إس2) الجديد بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق، والبنفسجي، وذلك بسعر يعادل 958 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 1,054 دولارًا أمريكيًا لخيار 16 جيجابايت/ 512 جيجابايت.

هذا، وقد فتحت شركة هونر باب طلب الهاتف في الصين عبر موقعها الرسمي، وسوف تبدأ المبيعات اعتبارًا من 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.