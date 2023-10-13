هونر تعلن ساعتها الذكية Honor Watch 4 Pro

أعلنت شركة هونر اليوم، إلى جانب هاتفها الذكي القابل للطي (ماجيك في إس2) Magic Vs2، ساعتها الذكية الجديدة (هونر ووتش 4 برو) Honor Watch 4 Pro.

وتقدم (هونر ووتش 4 برو) شاشة من نوع (إل تي بي أو أمولد) LTPO AMOLED بمقاس 1.5 بوصة وبدقة 464×464 بكسلًا مع دعم ميزة التشغيل الدائم.

وتمتاز الساعة الذكية بإطار من الفولاذ غير القابل للصدأ، بالإضافة إلى دعم شرائح الاتصال الإلكترونية eSIM مع دعم الاتصال بشبكات الجيل الرابع LTE.

وتدعم (هونر ووتش 4 برو) مقاومة الماء والغبار حتى عمق 5 أمتار مما يجعلها مناسبة للاستخدام في المسابح، وتأتي أيضًا مع دعم تقنية الاتصال القريب المدى NFC، وتقنية البلوتوث 5.2، بالإضافة إلى نظام المواقع العالمي GPS.

ويسمح مكبر الصوت والميكرفون المدمجان للمستخدمين بإجراء المكالمات مباشرة من الساعة، وهناك خيار لبث الموسيقى إلى سماعات الأذن اللاسلكية عن طريق تقنية البلوتوث. ومن الناحية البرمجية، تعمل الساعة بنظام التشغيل (ماجيك أو إس 7.2) MagicOS 7.2.

وأضافت شركة هونر مستشعرًا بصريًا ثماني القنوات يساعد على تتبع معدل ضربات القلب، ومستويات الأكسجين في الدم SpO2. وتدعم الساعة أيضًا تتبع النوم والتوتر بالإضافة إلى جميع الأوضاع الرياضية القياسية.

وتتميز (هونر ووتش 4 برو) ببطارية تبلغ سعتها 480 ميلي أمبير في الساعة تدعي شركة هونر أن طاقتها قد تدوم لمدة تصل إلى 10 أيام مع الاستخدام المعتدل، و3 أيام في وضع eSIM. ويمكن أيضًا الحصول على دعم للشحن اللاسلكي حتى 4.5 واط.

وتأتي (هونر ووتش 4 برو) بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والبني، والأخضر الداكن. ويبدأ السعر من نحو 220 دولارًا أمريكيًا لإصدار سوار السيليكون، في حين يصل سعر إصدار سوار الجلد إلى قرابة 250 دولارًا أمريكيًا، وستبدأ المبيعات في الصين اعتبارًا من 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

هذا، ولا معلومات عن موعد طرح الساعة في الأسواق العالمية.