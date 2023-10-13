نتفليكس تسمح باللعب والتسوق وتناول الطعام ضمن متاجرها

تخطط شركة نتفليكس لفتح عدد من مواقع البيع بالتجزئة تسمى Netflix House للسماح للمعجبين بالانغماس في المسلسلات المتلفزة المفضلة، والتسوق لشراء الملابس، وتناول الأطعمة ذات الطابع الخاص، وتجربة مضمار حواجز Squid Game.

واعتادت نتفليكس على جني أموالها من الوسائط المادية، وإرسال أقراص DVD للعملاء بالبريد، ويبدو أن الشركة تتجه نحو الأجهزة التناظرية مرة أخرى.

وتبيع متاجر Netflix House البضائع بناءً على مسلسلات نتفليكس الناجحة، وتوفر أيضًا تجارب تناول طعام وتجارب مباشرة منسقة، إذ يحتوي الموقعان الأوليان على مسار حواجز يعتمد على مسلسل Squid Game.

وتتضمن متاجر Netflix House معارض فنية متحركة تعتمد على المسلسلات الناجحة والعروض المباشرة. ويقدم المطعم الموجود في الموقع المأكولات والمشروبات التي ظهرت في الأصل في العديد من برامج الواقع القائمة على الطعام. وتتراوح القائمة من الوجبات السريعة إلى المأكولات الراقية والحلويات.

ويفترض أن تفتتح الشركة في وقت ما من عام 2025 الموقعين الأولين في الولايات المتحدة، مع أنها لم تذكر المكان، مع افتتاحها في وقت لاحق المزيد من المواقع العالمية.

وقال جوش سيمون، نائب رئيس الشركة للمنتجات الاستهلاكية: “يجب العملاء الانغماس في عوالم المسلسلات المتلفزة، وفكرنا كثيرًا في كيفية الارتقاء بذلك إلى المستوى التالي”.

ولا تعتبر هذه المحاولة الأولى للشركة لافتتاح متاجر فعلية، حيث افتتحت في العام الماضي عددًا من الأماكن المنبثقة في جميع أنحاء العالم للاحتفال بالبرامج الواقعية للطهي، وشمل ذلك 40 مكانًا منبثقًا في 20 مدينة حول العالم.

وافتتحت نتفليكس في وقت سابق من هذا العام مطعمًا مؤقتًا في لوس أنجلوس يعرض الأطعمة والمشروبات التي ابتكرها الطهاة الذين ظهروا في عروض الطبخ عبر منصتها.

ويعد Netflix House الموقع الثابت الأول للشركة، وهي علامة على استثمارها المتزايد في تسويق برامجها وفي بناء مجتمعات من المعجبين.

واستخدمت شركات الإعلام لسنوات ألعاب الملاهي والأزياء والألعاب وغيرها من المنتجات الاستهلاكية للترويج لشخصياتها وتحقيق أموال إضافية.

وتواصل الشركة وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتعلقة بالقوائم والمواقع وكل شيء آخر تقريبًا، وأمامها أكثر من عام لإنشاء المتجر.