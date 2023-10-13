مايكروسوفت تمنع تنشيط ويندوز 11 بالمفاتيح القديمة

منعت شركة مايكروسوفت الآن مفاتيح ويندوز 7 و 8 من تنشيط ويندوز 11، إذ كانت هذه الثغرة موجودة من سنوات، وسمحت للأشخاص بالترقية من ويندوز 7 أو 8 إلى ويندوز 10 أو 11 مجانًا.

وأعلنت الشركة في أواخر الشهر الماضي عن التغييرات لمنع مفاتيح ويندوز 7 و 8 من تنشيط ويندوز 10 و 11، مع أن المفاتيح في ذلك الوقت كانت لا تزال نشطة، ولم يكن من الواضح متى قد يدخل المنع حيز التنفيذ فعليًا.

وبدأت الشركة بإغلاق الثغرة في شهر سبتمبر 2023 عندما أعلنت إغلاق مسار الترقية من ويندوز 7 و 8 و 8.1 إلى ويندوز 10 و 11. واستغرق الأمر من مايكروسوفت أكثر من ثماني سنوات لإنهاء العرض الذي كان من المقرر أن يستمر لمدة 12 شهرًا فقط.

ومنعت الشركة اعتبارًا من هذا الأسبوع مفاتيح ويندوز 7 بالكامل من تنشيط التثبيتات الجديدة لنظام التشغيل ويندوز 11، حسبما أكدت مايكروسوفت.

واختبر المستخدمون العديد من مفاتيح ويندوز 7 عند التثبيت الجديد لنظام التشغيل ويندوز 11، ومن الممكن استخدام المفتاح لتثبيت نظام التشغيل، مع أنه لن ينشطه.

وتقول رسالة الخطأ عندما تحاول الآن تنشيط مفتاح ويندوز 7 عبر ويندوز 11: “لا يمكننا تنشيط ويندوز عبر هذا الجهاز لأنه ليس لديك ترخيص رقمي صالح أو مفتاح منتج صالح”.

ولن تتغير حالة التنشيط إذا حدثت الجهاز من ويندوز 7 أو ويندوز 8 إلى ويندوز 11 أو استخدمت أحد هذه المفاتيح القديمة، إذ إن الترخيص الرقمي يجب أن يستمر في العمل.

وتظل الأنظمة المنشطة باستخدام مفاتيح ترخيص ويندوز 7 و 8 و 8.1 القديمة مدعومة ومنشطة، ولن تلغي الشركة تنشيط النظام بسبب استخدامك للعرض الذي كان ينبغي منذ سنوات إغلاقه.

ولا تزال مفاتيح ويندوز 10 قادرة على تنشيط ويندوز 11، وذلك بالنظر إلى أن ويندوز 11 يتيح الترقية المجانية من ويندوز 10.

ويكافح النظام التشغيلي الأحدث من مايكروسوفت لكسب المزيد من المستخدمين، كما هو موضح في تقارير الإحصائيات الشهرية من Statcounter والشركات المماثلة، لذلك فمن المنطقي أن تسمح الشركة لمستخدمي ويندوز 10 الحاليين بالترقية مجانًا إلى ويندوز 11.